MediaInfo - отличная программа, которая предоставляет подробную информацию об аудио и видео файлах. Программа показывает, каким кодеком сжато видео, с каким битрейтом, какое в нем соотношение сторон и количество кадров в секунду. Для аудиофайла MediaInfo показывает используемый кодек, битрейт, язык, количество каналов, частоту выборки и т.д. Показав сведения о файле, программа тут же посоветует, где можно скачать недостающий кодек или проигрыватель.
Какую информацию я могу получить с помощью MediaInfo?
Основная: название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность...
Видео: кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока...
Аудио: кодек, каналы, язык, скорость потока...
Текст: язык субтитров
Части: количество частей, список частей
Какие форматы (контейнеры) поддерживает MediaInfo?