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Главная » Файлы » Софт » Мультимедиа

MediaInfo 0.7.48 + Portable (32/64 bit) 2011

Загрузить, скачать Мультимедиа, MediaInfo 0.7.48 + Portable (32/64 bit) 2011 бесплатно.

Скачать MediaInfo 0.7.48 + Portable (32/64 bit) 2011 бесплатно

MediaInfo 0.7.48 + Portable (32/64 bit) 2011 бесплатно и без регистрации

MediaInfo 0.7.48 + Portable (32/64 bit) 2011 download free
22.08.2011, 16:14


MediaInfo - отличная программа, которая предоставляет подробную информацию об аудио и видео файлах. Программа показывает, каким кодеком сжато видео, с каким битрейтом, какое в нем соотношение сторон и количество кадров в секунду. Для аудиофайла MediaInfo показывает используемый кодек, битрейт, язык, количество каналов, частоту выборки и т.д. Показав сведения о файле, программа тут же посоветует, где можно скачать недостающий кодек или проигрыватель.

Какую информацию я могу получить с помощью MediaInfo?
  •  Основная: название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность...
  •  Видео: кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока...
  •  Аудио: кодек, каналы, язык, скорость потока...
  •  Текст: язык субтитров
  •  Части: количество частей, список частей

Какие форматы (контейнеры) поддерживает MediaInfo?
  •  Видео: MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB)...
  •  (Кодеки: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC...)
  •  Аудио: OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF...
  •  Субтитры: SRT, SSA, ASS, SAMI...

И что я могу делать с помощью MediaInfo?
  •  Анализировать множество видео- и аудио- форматов
  •  Использовать разные методы представления полученной информации (текст, лист, дерево, HTML...)
  •  Изменять эти методы представления
  •  Возможности экспорта информации в: текст, CSV, HTML...
  •  Использовать для работы графический интерфейс, командную строку или DLL
  •  Интеграция в оболочку MS-Windows (drag'n'drop и контекстное меню)
  •  Интернационализация: любой язык отображается на любом варианте вашей операционной системы
  •  Возможность локализации (ищутся добровольцы)

Системные требования:
  •  Windows 2000 и старше
  •  5 МБ свободного места на жестком диске






Название Программы: MediaInfo
Версия программы: 0.7.48
Адрес официального сайта: mediainfo.sourceforge.net
Язык интерфейса: Мульти, есть русский
Лечение: не требуется
Размер: 10.5 Mb

Скачать бесплатно MediaInfo 0.7.48 + Portable (32/64 bit) 2011:



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Категория: Мультимедиа | Добавил: Arkadievich | Теги: видео, MediaInfo, portable, 0.7.48, аудио, подробную, предоставляет, файлах, информацию
Просмотров: 1296 | Загрузок: 1289 | Рейтинг: 0.0/0 |

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программа, которая предоставляет подробную информацию об аудио и видео файлах
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