



MediaInfo - отличная программа, которая предоставляет подробную информацию об аудио и видео файлах. Программа показывает, каким кодеком сжато видео, с каким битрейтом, какое в нем соотношение сторон и количество кадров в секунду. Для аудиофайла MediaInfo показывает используемый кодек, битрейт, язык, количество каналов, частоту выборки и т.д. Показав сведения о файле, программа тут же посоветует, где можно скачать недостающий кодек или проигрыватель.



Какую информацию я могу получить с помощью MediaInfo?

Основная: название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность...

Видео: кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока...

Аудио: кодек, каналы, язык, скорость потока...

Текст: язык субтитров

Части: количество частей, список частей

Какие форматы (контейнеры) поддерживает MediaInfo?

Видео: MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB)...

(Кодеки: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC...)

Аудио: OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF...

Субтитры: SRT, SSA, ASS, SAMI...

И что я могу делать с помощью MediaInfo?

Анализировать множество видео- и аудио- форматов

Использовать разные методы представления полученной информации (текст, лист, дерево, HTML...)

Изменять эти методы представления

Возможности экспорта информации в: текст, CSV, HTML...

Использовать для работы графический интерфейс, командную строку или DLL

Интеграция в оболочку MS-Windows (drag'n'drop и контекстное меню)

Интернационализация: любой язык отображается на любом варианте вашей операционной системы

Возможность локализации (ищутся добровольцы)

Системные требования:

Windows 2000 и старше

5 МБ свободного места на жестком диске











Название Программы: MediaInfo

Версия программы: 0.7.48

Адрес официального сайта: mediainfo.sourceforge.net

Язык интерфейса: Мульти, есть русский

Лечение: не требуется

Размер: 10.5 Mb



Скачать бесплатно MediaInfo 0.7.48 + Portable (32/64 bit) 2011:



Скачать с Upload24.net

Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.