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Главная » Файлы » Софт » Мультимедиа

MediaInfo 0.7.46 Final

Загрузить, скачать Мультимедиа, MediaInfo 0.7.46 Final бесплатно.

Скачать MediaInfo 0.7.46 Final бесплатно

MediaInfo 0.7.46 Final бесплатно и без регистрации

MediaInfo 0.7.46 Final download free
05.07.2011, 10:09


Вышла новая версия бесплатной программы MediaInfo, которая предоставляет подробную информацию об аудио и видео файлах. Программа показывает, каким кодеком сжато видео, с каким битрейтом, какое в нем соотношение сторон и количество кадров в секунду. Для аудиофайла MediaInfo показывает используемый кодек, битрейт, язык, количество каналов, частоту выборки и т.д. Показав сведения о файле, программа тут же посоветует, где можно скачать недостающий кодек или проигрыватель.

MediaInfo поддерживает многие форматы аудио и видео файлов, в том числе DivX, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB), OGG, MP3. Она также работает с разными форматами субтитров, среди которых SRT, SSA, ASS, SAMI. Полученные данные можно сохранять в виде отчетов в формате CSV или HTML. Программа имеет русский интерфейс.

Какую информацию я могу получить от MediaInfo?
Основная : название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность...
Видео : кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока...
Аудио : кодек, каналы, язык, скорость потока...
Текст : язык субтитров
Части : количество частей, список частей

Какие форматы (контейнеры) поддерживает MediaInfo?
Видео : MKV, OGM, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DVD
Аудио : OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF



Автор: MediaInfo
Обновлено: 04.07.2011
Цена: Free
Рус. язык: Есть
ОС: XP/Vista/7
Размер: 2.55 Mb
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно: MediaInfo 0.7.46 Final



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Категория: Мультимедиа | Добавил: Arkadievich | Теги: видео, MediaInfo, информация, аудио, final, 0.7.46, файлах, об
Просмотров: 1252 | Загрузок: 1245 | Рейтинг: 5.0/1 |

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предоставляет подробную информацию об аудио и видео файлах
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