



Вышла новая версия бесплатной программы MediaInfo , которая предоставляет подробную информацию об аудио и видео файлах. Программа показывает, каким кодеком сжато видео, с каким битрейтом, какое в нем соотношение сторон и количество кадров в секунду. Для аудиофайла MediaInfo показывает используемый кодек, битрейт, язык, количество каналов, частоту выборки и т.д. Показав сведения о файле, программа тут же посоветует, где можно скачать недостающий кодек или проигрыватель.



MediaInfo поддерживает многие форматы аудио и видео файлов, в том числе DivX, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB), OGG, MP3. Она также работает с разными форматами субтитров, среди которых SRT, SSA, ASS, SAMI. Полученные данные можно сохранять в виде отчетов в формате CSV или HTML. Программа имеет русский интерфейс.



Какую информацию я могу получить от MediaInfo?

Основная : название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность...

Видео : кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока...

Аудио : кодек, каналы, язык, скорость потока...

Текст : язык субтитров

Части : количество частей, список частей



Какие форматы (контейнеры) поддерживает MediaInfo?

Видео : MKV, OGM, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DVD

Аудио : OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF







Автор: MediaInfo

Обновлено: 04.07.2011

Цена: Free

Рус. язык: Есть

ОС: XP/Vista/7

Размер: 2.55 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно: MediaInfo 0.7.46 Final



Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net

Скачать с Upload24.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.