Вышла новая версия бесплатной программы MediaInfo, которая предоставляет подробную информацию об аудио и видео файлах. Программа показывает, каким кодеком сжато видео, с каким битрейтом, какое в нем соотношение сторон и количество кадров в секунду. Для аудиофайла MediaInfo показывает используемый кодек, битрейт, язык, количество каналов, частоту выборки и т.д. Показав сведения о файле, программа тут же посоветует, где можно скачать недостающий кодек или проигрыватель.
MediaInfo поддерживает многие форматы аудио и видео файлов, в том числе DivX, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB), OGG, MP3. Она также работает с разными форматами субтитров, среди которых SRT, SSA, ASS, SAMI. Полученные данные можно сохранять в виде отчетов в формате CSV или HTML. Программа имеет русский интерфейс.
Какую информацию я могу получить от MediaInfo? Основная : название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность... Видео : кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока... Аудио : кодек, каналы, язык, скорость потока... Текст : язык субтитров Части : количество частей, список частей
Какие форматы (контейнеры) поддерживает MediaInfo? Видео : MKV, OGM, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DVD Аудио : OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF