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Главная » Файлы » Софт » Мультимедиа

KMPlayer 3.0.0.1442 (21.09.2011)

Загрузить, скачать Мультимедиа, KMPlayer 3.0.0.1442 (21.09.2011) бесплатно.

Скачать KMPlayer 3.0.0.1442 (21.09.2011) бесплатно

KMPlayer 3.0.0.1442 (21.09.2011) бесплатно и без регистрации

KMPlayer 3.0.0.1442 (21.09.2011) download free
08.07.2011, 10:13


KMPlayer - это универсальный проигрыватель, который способен проиграть практически любые форматы медиафайлов, например такие как формат VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и другие), что позволяет смотреть видео фильмы (в том числе и DVD) и слушать музыку без установки каких либо кодеков (K-lite Codec, Vista Codec Package, CCCP). Также программа понимает титры на DVD дисках и способна записывать звук, видео или картинки из любой части проигрываемого фрагмента. Плеер может работать с внутренними и внешними фильтрами и плагинами, что позволит управлять аудио-видео параметрами проигрываемых файлов. KMPlayer включает в себя почти все основные кодеки для воспроизведения информации.

The KMPlayer оснащен современным дизайном, удобен в настройке, имеет возможность назначать и изменять горячие клавиши. Есть возможность запуска из командной строки, это может быть полезно если допустим вы записали на диск фильм и передали его кому либо, в автозагрузке диска вы сможете указать запуск фильма через KMPlayer, предварительно скопировав его на диск.

The KMPlayer имеет большое количество настроек для видео, которые позволяют значительно улучшить качество видео. В KMPlayer трудно не найти функцию которая вам нужна. В KMPlayer'е можно менять скины и их цвет, есть возможность записи воспроизводимого звука в файл, подключения DSP плагинов, показа субтитров, визуализации при проигрывании аудио файлов.

Основные возможности KMPlayer:
  • KMPlayer — полностью настраиваемый плеер, предлагающий широкий ряд скинов и цветового оформления
  • Встроенные кодеки позволяющие не засорять систему «лишними» записями в реестре
  • Проигрывание недокачанных и «битых» файлов
  • Заблокированные файлы во время скачивания или наоборот распространения
  • Воспроизведение потокового аудио и видео
  • Поддерживает сжатые альбомы (zip, rar)
  • Возможность проигрывания определённого отрезка материала (задаются начальная и конечная точки)
  • Возможность использования плагинов для Winamp
  • Поддержка внешних фильтров DScaler


Изменения в версии:

    • Добавлен RTMP Source фильтр.
    • Добавлен RTSP Source фильтр.
    • Добавлен internal video codec(Intel's GPU)
    • RealMedia File Parser улучшен и модифицированна видео синхронизация
    • Модифицированно воспроизведение файла при отставании
    • Исправленна ошибка в фильтре M2TS Source
    • Исправленна ошибка с шумом в многоканальном звуке
    • Изменен встроенный видео декодер в меню настроек

Операционная система: Windows ALL
Язык: Русский
Лицензия: Freeware
Разработчик: Kang, YoungHuee
Версия: 3.0.0.1442
Дата выпуска: 21 сентября 2011
Размер: 18.6 Mb

 
Скачать программу The KMPlayer 3.0.0.1441 R2 Final DXVA



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Категория: Мультимедиа | Добавил: Arkadievich | Теги: the, видео, универсальный, KMPlayer, лучший, Проигрыватель, final, 3.0.0.1441, плеер
Просмотров: 2333 | Загрузок: 2326 | Рейтинг: 5.0/1 |

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