KMPlayer - это универсальный проигрыватель, который способен проиграть практически любые форматы медиафайлов, например такие как формат VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и другие), что позволяет смотреть видео фильмы (в том числе и DVD) и слушать музыку без установки каких либо кодеков (K-lite Codec, Vista Codec Package, CCCP). Также программа понимает титры на DVD дисках и способна записывать звук, видео или картинки из любой части проигрываемого фрагмента. Плеер может работать с внутренними и внешними фильтрами и плагинами, что позволит управлять аудио-видео параметрами проигрываемых файлов. KMPlayer включает в себя почти все основные кодеки для воспроизведения информации.
The KMPlayer оснащен современным дизайном, удобен в настройке, имеет возможность назначать и изменять горячие клавиши. Есть возможность запуска из командной строки, это может быть полезно если допустим вы записали на диск фильм и передали его кому либо, в автозагрузке диска вы сможете указать запуск фильма через KMPlayer, предварительно скопировав его на диск.
The KMPlayer имеет большое количество настроек для видео, которые позволяют значительно улучшить качество видео. В KMPlayer трудно не найти функцию которая вам нужна. В KMPlayer'е можно менять скины и их цвет, есть возможность записи воспроизводимого звука в файл, подключения DSP плагинов, показа субтитров, визуализации при проигрывании аудио файлов.
Основные возможности KMPlayer:
KMPlayer — полностью настраиваемый плеер, предлагающий широкий ряд скинов и цветового оформления
Встроенные кодеки позволяющие не засорять систему «лишними» записями в реестре
Проигрывание недокачанных и «битых» файлов
Заблокированные файлы во время скачивания или наоборот распространения
Воспроизведение потокового аудио и видео
Поддерживает сжатые альбомы (zip, rar)
Возможность проигрывания определённого отрезка материала (задаются начальная и конечная точки)
Возможность использования плагинов для Winamp
Поддержка внешних фильтров DScaler
Изменения в версии:
• Добавлен RTMP Source фильтр. • Добавлен RTSP Source фильтр. • Добавлен internal video codec(Intel's GPU) • RealMedia File Parser улучшен и модифицированна видео синхронизация • Модифицированно воспроизведение файла при отставании • Исправленна ошибка в фильтре M2TS Source • Исправленна ошибка с шумом в многоканальном звуке • Изменен встроенный видео декодер в меню настроек
Операционная система: Windows ALL Язык: Русский Лицензия: Freeware Разработчик: Kang, YoungHuee Версия: 3.0.0.1442 Дата выпуска: 21 сентября 2011 Размер: 18.6 Mb
Скачать программу The KMPlayer 3.0.0.1441 R2 Final DXVA