KMPlayer - это универсальный проигрыватель, который способен проиграть практически любые форматы медиафайлов, например такие как формат VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и другие), что позволяет смотреть видео фильмы (в том числе и DVD) и слушать музыку без установки каких либо кодеков (K-lite Codec, Vista Codec Package, CCCP). Также программа понимает титры на DVD дисках и способна записывать звук, видео или картинки из любой части проигрываемого фрагмента. Плеер может работать с внутренними и внешними фильтрами и плагинами, что позволит управлять аудио-видео параметрами проигрываемых файлов. KMPlayer включает в себя почти все основные кодеки для воспроизведения информации.



The KMPlayer оснащен современным дизайном, удобен в настройке, имеет возможность назначать и изменять горячие клавиши. Есть возможность запуска из командной строки, это может быть полезно если допустим вы записали на диск фильм и передали его кому либо, в автозагрузке диска вы сможете указать запуск фильма через KMPlayer, предварительно скопировав его на диск.



The KMPlayer имеет большое количество настроек для видео, которые позволяют значительно улучшить качество видео. В KMPlayer трудно не найти функцию которая вам нужна. В KMPlayer'е можно менять скины и их цвет, есть возможность записи воспроизводимого звука в файл, подключения DSP плагинов, показа субтитров, визуализации при проигрывании аудио файлов.



Основные возможности KMPlayer:

KMPlayer — полностью настраиваемый плеер, предлагающий широкий ряд скинов и цветового оформления

Встроенные кодеки позволяющие не засорять систему «лишними» записями в реестре

Проигрывание недокачанных и «битых» файлов

Заблокированные файлы во время скачивания или наоборот распространения

Воспроизведение потокового аудио и видео

Поддерживает сжатые альбомы (zip, rar)

Возможность проигрывания определённого отрезка материала (задаются начальная и конечная точки)

Возможность использования плагинов для Winamp

Поддержка внешних фильтров DScaler



Изменения в версии:



• Добавлен RTMP Source фильтр.

• Добавлен RTSP Source фильтр.

• Добавлен internal video codec(Intel's GPU)

• RealMedia File Parser улучшен и модифицированна видео синхронизация

• Модифицированно воспроизведение файла при отставании

• Исправленна ошибка в фильтре M2TS Source

• Исправленна ошибка с шумом в многоканальном звуке

• Изменен встроенный видео декодер в меню настроек



Операционная система: Windows ALL

Язык: Русский

Лицензия: Freeware

Разработчик: Kang, YoungHuee

Версия: 3.0.0.1442

Дата выпуска: 21 сентября 2011

Размер: 18.6 Mb





