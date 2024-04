Media Player Classic HomeCinema - как ни крути удобный во всех отношениях мультимедийный плеер. HomeCinema основан на базе классики - плеера Media Player Classic, а значит имеет свой интегрированный набор медиа-кодеков, благодаря чему, может играть множество форматов видео/аудио файлов, без инсталляции дополнительных пакетов кодеков. HomeCinema имеет значительное количество разнообразных возможностей: он может играть DVD диски, научен программно декодировать всем известный формат H.264 на видеокартах последнего поколения. Порадует корректнй работой с телевизором, как со вторым монитором, читает разные виды субтитров, не проблема с форматами QuickTime и RealVideo и т.д.

Поддержка форматов / Supported file formats: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV, WEBM.



Изменения / Changes (3115-3122):

fix: some dialog's font shows badly (try to fix ticket #613);

Added OSD messages when changing the audio boost and the audio balance. This commit fixes ticket #1224;

Fix: The mute button had no effect if triggered during startup. This commit fixes ticket #1157;

update for r3115. This commit fixes ticket #613;

Updated belarusian translation by Mister_SH;

Add: MPEGSplitter - better detect .REC(Topfield transport stream files) and include in support extension list;

Change : MPEGSplitter - remove add "fake" subtitle, it's fix unable to play sub in some reason; ticket #1257;

Change : MPEGSplitter - remove add "fake" subtitle;

Add : MPEGSplitter - support language info for DVB Subtitle.



Информация о программе

Название: MPC HomeCinema

Версия: 1.5.2.3122 + Portable

Год выпуска: 2011

Разработчик: xvidvideo.ru

Платформа: Windows® 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: Multilanguage/Русский

Таблэтка: Не требуется

Размер: 11.8 Mb

MD5: 014FAC1786D43118E8E78E8CB158379E



Скачать MPC HomeCinema 1.5.2.3122



<a href="/go?http://www.filesonic.com/file/2309848681/HomeCinema1523P.rar" title="http://www.filesonic.com/file/2309848681/HomeCinema1523P.rar">Download FileSonic.com</a>

<a href="/go?http://turbobit.net/addrzcx7lcv8/HomeCinema1523P.rar.html" title="http://turbobit.net/addrzcx7lcv8/HomeCinema1523P.rar.html">Download Turbobit.net</a>[/b]</div>



<font color="#ffffff">.</font>



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.