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Главная » Файлы » Софт » Мультимедиа

mp3Tag Pro 7.0

Загрузить, скачать Мультимедиа, mp3Tag Pro 7.0 бесплатно.

Скачать mp3Tag Pro 7.0 бесплатно

mp3Tag Pro 7.0 бесплатно и без регистрации

mp3Tag Pro 7.0 download free
26.05.2011, 04:53


mp3Tag Pro - новая Professional версия известной и популярной программы.
mp3Tag Pro - служит для редактирования и просмотра тэгов, сохранения текстов песен и графики в самих файлах MP3 формата. Программа позволяет читать технические данные о музыкальных файлах, редактировать или удалять неиспользуемые тэги в MP3.
Достойным внимания в Mp3Tag Pro является возможность пакетной обработки полей тега сразу в нескольких файлах. Программа создаёт плейлисты для таких программ, как: Windows Media Player, WinAmp, имеет возможность экспорта информации в текстовый файл или MS Excel. В пакетном режиме переименовывает список файлов снхронизируя их с полями тэгов. Может производить откат выполненных операциий и многое другое.
Использование технологии Drag&Drop является ещё одним важным преимуществам программы, как и полная совместимость с Windows Media Player.
Работая с mp3Tag вам не потребуются специальные знания, это подтверждается тысячами пользователей по всему миру, десятками наград, в том числе и в самых престижных наминациях. mp3Tag Pro имеет перевод интерфейса программы на все европейские языки.

Основные характеристики:
- Просмотр и редактирование информации, сохраненной в тэгах музыкальных файлов форматов MP3 (поддержка ID3v1, ID3v2, Lyrics3), M4a, MPC, FLAC, AAC, WMA, WV, APE, OGG.
- Одновременное изменение одного или более полей тэга для нескольких файлов (например, название альбома или комментарии).
- Сохранение текста песни внутри музыкального файла.
- Автоматический поиск текста песни в Интернете по нажатию одной кнопки.
- Сохранение изображений внутри MP3-файлов, а также их автоматический поиск в Интернете.
- Быстрое переименование группы файлов таким образом, что новые имена создаются из полей тэгов, используя пользовательские шаблоны.
- Перемещение файлов по подкаталогам, созданных из частей тэгов.
- Генерация тэгов, используя части имен файлов и каталогов.
- Генерация тэгов для файлов из одного альбома, используя FreeDB.
- Генерация тэгов для файлов из одного альбома, используя Amazon.com.
- Автозаполнение номера трека для группы файлов.
- Удаление неиспользуемых MP3-тэгов.
- Генерация плейлистов для WinAmp и Windows Media Player, экспорт данных из тэгов в текстовые файлы и MS Excel.
- Транслитерация и детранслитерация имен файлов и полей тэгов.
- Проигрывание файлов при помощи Winamp или любой другой предустановленной программой.
- Просмотр технической информации о музыкальных файлах (частота, битрейт, размер, продолжительность и т.п.).
- Использование скинов.
- Использование технологии Drag&Drop.

Что нового в mp3Tag Pro 7.0:
Improved interface.
A feature to save ID3v2 as Unicode.
Download ID3 tags from Discogs.
Download ID3 tags from MusicBrainz.
Support for pictures in FLAC files.
Greatly improved support for tags in M4a lossless.
Fixed bugs related to m4a tags.

Год: 2010
OC: Windows all
Язык: Русский
Таблетка: не требуется
Размер файла: 3.59 Mb

Скачать бесплатно: mp3Tag Pro 7.0



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Категория: Мультимедиа | Добавил: Galla | Теги: Pro, WINDOWS, тэгов, редактирование, player, просмотр, media, Mp3tag
Просмотров: 2960 | Загрузок: 2953 | Рейтинг: 5.0/1 |

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для редактирования и просмотра тэгов mp3
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