WinMend Folder Hidden - простая в использовании программа, при помощи которой можно скрывать различные папки и файлы от несанкционированного доступа как на локальном диске, так и на съемных устройствах. Скрытые при помощи утилиты папки и файлы будут невидимыми для других программ или в других операционных системах. Для отображения файлов и доступа к ним необходимо будет ввести пароль.
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик: WinMend.com | Еще программ: 9
Последнее обновление: 30.05.2011
Категории программы: Расширения
Размер файла: 1.94 Mb
Восстановление: 10%
MD5: B781F04315673DD0B607BC6D6E43DFE2
Скачать бесплатно: WinMend Folder Hidden 1.4.4
.
.
Уважаемый посетитель, Вы
зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.