



Zemana AntiLogger - обеспечивает действенную anti-malware защиту, работая совместно со всеми основными продуктами безопасности. AntiLogger существенно улучшает вашу безопасность, обеспечивая защиту против самых последних программ шпионов, Rootkits,Trojans, Viruses, Bots, Adware и сборщики паролей - известные как Malware. Устанавливается за секунды, быстро работает и не мешает вам в дальнейшем. Вы можете посещать любые сайты, зная что теперь ваш компьютер и информация на нем находятся под надежной защитой.



Особенности:

• Zemana Anti-KeyLogger - keyloggers это spyware программы, созданные для регистрации нажатия клавиш, напр. имя пользователя, пароль и номер кредитной карточки. Zemana Anti-KeyLogger обнаруживает все известные и неизвестные Keyloggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.

• Zemana Anti-ScreenLogger - screenLoggers это spyware программы, созданные для регулярного захвата снимков экрана, во время сетевых банковских операций или при использовании экранной клавиатуры. Zemana Anti-ScreenLogger обнаруживает все известные и неизвестные ScreenLoggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.

• Zemana Anti-WebcamLogger - webCamLoggers это spyware программы, созданные для тайного сбора отчетов с веб-камеры. Zemana Anti-WebcamLogger обнаруживает все известные и неизвестные WebcamLoggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.

• Zemana Anti-Clipboard Logger - clipboardLoggers это spyware программы, созданные чтобы регистрировать все, что вы копируете в буфер, включая имена пользователя, пароли, номера кредитной карточки и личную информацию. Zemana Anti-Clipboard Logger обнаруживает все известные и неизвестные ClipboardLoggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.

• Защита системы - защищает доверенные компоненты системы от нежелательного доступа, например, инжекция dll/code , загрузка драйвера ядра,изменение физической памяти и т.д.



Название: Zemana AntiLogger

Версия: 1.9.2.510

Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык: ML\Rus

Лекарство: в архиве

Размер архива: 9.42 Mb



Скачать бесплатно Zemana AntiLogger 1.9.2.510 ML/Rus



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