Осень
Среда, 24.04.2024, 21:15

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Безопасность

Zemana AntiLogger 1.9.2.510 ML/Rus

Загрузить, скачать Безопасность, Zemana AntiLogger 1.9.2.510 ML/Rus бесплатно.

Скачать Zemana AntiLogger 1.9.2.510 ML/Rus бесплатно

Zemana AntiLogger 1.9.2.510 ML/Rus бесплатно и без регистрации

Zemana AntiLogger 1.9.2.510 ML/Rus download free
16.05.2011, 19:45


Zemana AntiLogger - обеспечивает действенную anti-malware защиту, работая совместно со всеми основными продуктами безопасности. AntiLogger существенно улучшает вашу безопасность, обеспечивая защиту против самых последних программ шпионов, Rootkits,Trojans, Viruses, Bots, Adware и сборщики паролей - известные как Malware. Устанавливается за секунды, быстро работает и не мешает вам в дальнейшем. Вы можете посещать любые сайты, зная что теперь ваш компьютер и информация на нем находятся под надежной защитой.

 Особенности:
 • Zemana Anti-KeyLogger - keyloggers это spyware программы, созданные для регистрации нажатия клавиш, напр. имя пользователя, пароль и номер кредитной карточки. Zemana Anti-KeyLogger обнаруживает все известные и неизвестные Keyloggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.
 • Zemana Anti-ScreenLogger - screenLoggers это spyware программы, созданные для регулярного захвата снимков экрана, во время сетевых банковских операций или при использовании экранной клавиатуры. Zemana Anti-ScreenLogger обнаруживает все известные и неизвестные ScreenLoggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.
 • Zemana Anti-WebcamLogger - webCamLoggers это spyware программы, созданные для тайного сбора отчетов с веб-камеры. Zemana Anti-WebcamLogger обнаруживает все известные и неизвестные WebcamLoggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.
 • Zemana Anti-Clipboard Logger - clipboardLoggers это spyware программы, созданные чтобы регистрировать все, что вы копируете в буфер, включая имена пользователя, пароли, номера кредитной карточки и личную информацию. Zemana Anti-Clipboard Logger обнаруживает все известные и неизвестные ClipboardLoggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.
 • Защита системы - защищает доверенные компоненты системы от нежелательного доступа, например, инжекция dll/code , загрузка драйвера ядра,изменение физической памяти и т.д.

Название: Zemana AntiLogger
Версия: 1.9.2.510
Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык: ML\Rus
Лекарство: в архиве
Размер архива: 9.42 Mb

Скачать бесплатно Zemana AntiLogger 1.9.2.510 ML/Rus



.

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Безопасность | Добавил: Arkadievich | Теги: Rootkits, защита, Bots, шпионов, Zemana, AntiLogger, Viruses, программ, Trojans, против
Просмотров: 1517 | Загрузок: 1510 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

обеспечивает действенную anti-malware защиту, работая совместно со всеми основными продуктами безоп
Всего комментариев: 1
*ANTISPAM*

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank