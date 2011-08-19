Скачать Антивирус: Anti WinLock v.1.0.0.0(2011) бесплатно

Anti WinLock - основное назначение программы - это защита компьютера от заражения так называемыми троянскими программами (вирусами) Winlock. Особенности программы - защита от trojan.winlock, защита режима безопасной загрузки, разблокировка реестра, антивирусных сайтов и диспетчера задач.
Если при интернет-серфинге вы побаиваетесь скачать что-то не то со сторонних сайтов, а точнее Trojan. WinLock, то вам стоит скачать Anti WinLock.
Anti WinLock - это комплексное решение по защите компьютера от троянов. Как известно ни один современный антивирус(Kaspersky, NOD 32) не способен обнаружить "свежего" троянца. А эта же программа по нажатию на специальную "горячую" клавишу в миг закроет окно вируса, которое блокирует работу системы и позволит вызвать диспетчер задач (трояны обычно блокируют его) для завершения работы вируса.
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: X-Team
Последнее обновление: 19.08.2011
Категории программы: Антивирус
Размер файла: 2.41 Mb
Восстановление: 10%
Скачать бесплатно: Anti WinLock v.1.0.0.0 (2011)
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