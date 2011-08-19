Скачать Антивирус: Anti WinLock v.1.0.0.0(2011) бесплатно

Anti WinLock - основное назначение программы - это защита компьютера от заражения так называемыми троянскими программами (вирусами) Winlock. Особенности программы - защита от trojan.winlock, защита режима безопасной загрузки, разблокировка реестра, антивирусных сайтов и диспетчера задач.



Если при интернет-серфинге вы побаиваетесь скачать что-то не то со сторонних сайтов, а точнее Trojan. WinLock, то вам стоит скачать Anti WinLock. Anti WinLock - это комплексное решение по защите компьютера от троянов. Как известно ни один современный антивирус(Kaspersky, NOD 32) не способен обнаружить "свежего" троянца. А эта же программа по нажатию на специальную "горячую" клавишу в миг закроет окно вируса, которое блокирует работу системы и позволит вызвать диспетчер задач (трояны обычно блокируют его) для завершения работы вируса.



Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Русский

Разработчик: X-Team

Последнее обновление: 19.08.2011

Категории программы: Антивирус

Размер файла: 2.41 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно: Anti WinLock v.1.0.0.0 (2011)

Скачать с Upload24.net

Скачать с Shareflare.net

DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net

.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.