



Kaspersky Internet Security — это оптимальное решение для безопасной работы в интернете. Продукт обеспечивает постоянную защиту от современных интернет-угроз независимо от того, работаете ли вы, пользуетесь услугами интернет-банкинга, делаете покупки, общаетесь или играете в сети.



Основные технологии защиты

В состав Kaspersky Internet Security входят уникальные технологии, позволяющие обеспечить непревзойденный уровень безопасности для вас и ваших близких. Позаботьтесь о защите своего ПК или нетбука:

• Проактивная защита от вирусов и шпионских программ в режиме реального времени

• Веб-фильтр для блокирования опасных сайтов

• Персональный двусторонний сетевой экран для защиты от хакерских атак

• Виртуальная клавиатура и Анти-Фишинг для надежной защиты личных данных

• Уникальный режим Безопасная среда для запуска подозрительных программ и веб-сайтов

• Гибкий и эффективный Родительский контроль

• Интеллектуальная система защиты от спама и назойливой баннерной рекламы

• Гео-фильтр для блокирования сайтов по географическим доменам

• Проверка операционной системы и программ на наличие уязвимостей

• Контроль программ для ограничения доступа опасных приложений к ресурсам системы и интернету

• Игровой профиль для оптимизации настроек защиты при запуске игр и презентаций

• Диск аварийного восстановления для лечения и восстановления системы после заражения

• Автоматическая проверка и обновление по расписанию



Защита от всех типов угроз

Уникальные технологии и разработки «Лаборатории Касперского» защищают вас от современных интернет-угроз:

• Вирусов, троянских программ, червей и других вредоносных, шпионских и рекламных программ

• Руткитов, буткитов и других сложных угроз

• Кражи личных данных с применением клавиатурных шпионов, программ, делающих снимки экрана, и фишинговых схем

• Ботнетов и других незаконных способов перехвата управления вашим компьютером

• Новейших видов атак, а также вновь возникающих и неизвестных угроз

• Заражений методом drive-by загрузки, сетевых атак и вторжений

• Нежелательного веб-контента и спама



Что нового в Kaspersky Internet Security 2012:

• теперь работа "облачных" технологий (Kaspersky Security Network) отражается в главном окне продукта, что повышает их наглядность и понятность

• добавлена проверка репутации в KSN подозрительных запускаемых файлов

• внедрен сбор информации о шаблонах поведения запускаемых пользователем программ для анализа и составления репутации программ в KSN (PBS)

• добавлена интеллектуальная система загрузки обновлений, теперь обновления загружаются только для активных компонентов продукта, а ресурсы компьютера при обновлении оптимизированы, для того, что бы не мешать выполнению других программ,

• модуль анти-спама Kaspersky Internet Security 2012 больше не будет требовать обучения, так как будет черпать информацию для своей работы из "облака"

• значительно улучшены технологии обнаружения действий руткитов, направленных на перехват процесса загрузки компьютера с целью сокрытия своего присутствия на компьютре пользователя

• существенно изменен главный интерфейс продукта: теперь в главном окне можно увидеть всю необходимую информацию, более удобным стал и просмотр новостей Лаборатории Касперского, также добавлена поддержка сенсорных экранов, добавлен менеджер внутренних задач и усовершенствован гаджет рабочего стола

• улучшена защита от неизвестных угроз с помощью мониторинга активности программ

• переработана защита от фишинга : теперь помимо проверки веб-ресурса по локальной базе фишинговых ссылок запрос отправляется и в «облако», а при отсутствии информации в обоих источниках, осуществляется эвристический анализ. В целом проверка на фишинг реализована как при просмотре сайтов в браузере, так и при общении через IM клиенты и переписке по электронной почте

• значительно улучшена работа модуля проверки ссылок: при определении степени опасности ссылок используется не только информация из баз вредоносных и фишинговых URL, но также информация из баз, находящихся на серверах «Лаборатории Касперского» (в т.н. «облаке»). Кроме того теперь можно задать нежелательные для посещения категории веб-сайтов (например, «порнография», «жестокость и насилие» и т.д.)

• существенно усовершенствована производительность продукта и уменьшено его влияние на работу системы и других программ.



Новое в интерфейсе Kaspersky Internet Security 2012

В Kaspersky Internet Security 2012 существенно изменен интерфейс:

• В главном окне программы можно увидеть всю необходимую информацию (статус защиты, активность компонентов программы, актуальность баз, количество дней действия лицензии);

• Более удобным стал просмотр новостей Лаборатории Касперского. Новости позволяют вам получить информацию о событиях компании, акциях, скидках.

• Статистика активности Kaspersky Security Network теперь доступна из главного окна программы. Это позволяет увидеть, насколько эффективно работают "облачные" технологии и насколько надежно защищен ваш компьютер.



Размер: 154 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 593ED62D5477620EECACD675540F263F

© ЗАО «Лаборатория Касперского», 1997 - 2011.





Скачать Kaspersky Internet Security 2012 12.0.0.374 Technical Release





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