Kaspersky Internet Security 2012 12.0.0.374 Technical Release
21.05.2011, 13:26
Kaspersky Internet Security — это оптимальное решение для безопасной работы в интернете. Продукт обеспечивает постоянную защиту от современных интернет-угроз независимо от того, работаете ли вы, пользуетесь услугами интернет-банкинга, делаете покупки, общаетесь или играете в сети.
Основные технологии защиты В состав Kaspersky Internet Security входят уникальные технологии, позволяющие обеспечить непревзойденный уровень безопасности для вас и ваших близких. Позаботьтесь о защите своего ПК или нетбука: • Проактивная защита от вирусов и шпионских программ в режиме реального времени • Веб-фильтр для блокирования опасных сайтов • Персональный двусторонний сетевой экран для защиты от хакерских атак • Виртуальная клавиатура и Анти-Фишинг для надежной защиты личных данных • Уникальный режим Безопасная среда для запуска подозрительных программ и веб-сайтов • Гибкий и эффективный Родительский контроль • Интеллектуальная система защиты от спама и назойливой баннерной рекламы • Гео-фильтр для блокирования сайтов по географическим доменам • Проверка операционной системы и программ на наличие уязвимостей • Контроль программ для ограничения доступа опасных приложений к ресурсам системы и интернету • Игровой профиль для оптимизации настроек защиты при запуске игр и презентаций • Диск аварийного восстановления для лечения и восстановления системы после заражения • Автоматическая проверка и обновление по расписанию
Защита от всех типов угроз Уникальные технологии и разработки «Лаборатории Касперского» защищают вас от современных интернет-угроз: • Вирусов, троянских программ, червей и других вредоносных, шпионских и рекламных программ • Руткитов, буткитов и других сложных угроз • Кражи личных данных с применением клавиатурных шпионов, программ, делающих снимки экрана, и фишинговых схем • Ботнетов и других незаконных способов перехвата управления вашим компьютером • Новейших видов атак, а также вновь возникающих и неизвестных угроз • Заражений методом drive-by загрузки, сетевых атак и вторжений • Нежелательного веб-контента и спама
Что нового в Kaspersky Internet Security 2012: • теперь работа "облачных" технологий (Kaspersky Security Network) отражается в главном окне продукта, что повышает их наглядность и понятность • добавлена проверка репутации в KSN подозрительных запускаемых файлов • внедрен сбор информации о шаблонах поведения запускаемых пользователем программ для анализа и составления репутации программ в KSN (PBS) • добавлена интеллектуальная система загрузки обновлений, теперь обновления загружаются только для активных компонентов продукта, а ресурсы компьютера при обновлении оптимизированы, для того, что бы не мешать выполнению других программ, • модуль анти-спама Kaspersky Internet Security 2012 больше не будет требовать обучения, так как будет черпать информацию для своей работы из "облака" • значительно улучшены технологии обнаружения действий руткитов, направленных на перехват процесса загрузки компьютера с целью сокрытия своего присутствия на компьютре пользователя • существенно изменен главный интерфейс продукта: теперь в главном окне можно увидеть всю необходимую информацию, более удобным стал и просмотр новостей Лаборатории Касперского, также добавлена поддержка сенсорных экранов, добавлен менеджер внутренних задач и усовершенствован гаджет рабочего стола • улучшена защита от неизвестных угроз с помощью мониторинга активности программ • переработана защита от фишинга : теперь помимо проверки веб-ресурса по локальной базе фишинговых ссылок запрос отправляется и в «облако», а при отсутствии информации в обоих источниках, осуществляется эвристический анализ. В целом проверка на фишинг реализована как при просмотре сайтов в браузере, так и при общении через IM клиенты и переписке по электронной почте • значительно улучшена работа модуля проверки ссылок: при определении степени опасности ссылок используется не только информация из баз вредоносных и фишинговых URL, но также информация из баз, находящихся на серверах «Лаборатории Касперского» (в т.н. «облаке»). Кроме того теперь можно задать нежелательные для посещения категории веб-сайтов (например, «порнография», «жестокость и насилие» и т.д.) • существенно усовершенствована производительность продукта и уменьшено его влияние на работу системы и других программ.
Новое в интерфейсе Kaspersky Internet Security 2012 В Kaspersky Internet Security 2012 существенно изменен интерфейс: • В главном окне программы можно увидеть всю необходимую информацию (статус защиты, активность компонентов программы, актуальность баз, количество дней действия лицензии); • Более удобным стал просмотр новостей Лаборатории Касперского. Новости позволяют вам получить информацию о событиях компании, акциях, скидках. • Статистика активности Kaspersky Security Network теперь доступна из главного окна программы. Это позволяет увидеть, насколько эффективно работают "облачные" технологии и насколько надежно защищен ваш компьютер.