Осень
Среда, 24.04.2024, 21:14

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Безопасность

Kaspersky Internet Security 2012 12.0.0.374 Technical Release

Загрузить, скачать Безопасность, Kaspersky Internet Security 2012 12.0.0.374 Technical Release бесплатно.

Скачать Kaspersky Internet Security 2012 12.0.0.374 Technical Release бесплатно

Kaspersky Internet Security 2012 12.0.0.374 Technical Release бесплатно и без регистрации

Kaspersky Internet Security 2012 12.0.0.374 Technical Release download free
21.05.2011, 13:26


Kaspersky Internet Security — это оптимальное решение для безопасной работы в интернете. Продукт обеспечивает постоянную защиту от современных интернет-угроз независимо от того, работаете ли вы, пользуетесь услугами интернет-банкинга, делаете покупки, общаетесь или играете в сети.

Основные технологии защиты
В состав Kaspersky Internet Security входят уникальные технологии, позволяющие обеспечить непревзойденный уровень безопасности для вас и ваших близких. Позаботьтесь о защите своего ПК или нетбука:
• Проактивная защита от вирусов и шпионских программ в режиме реального времени
• Веб-фильтр для блокирования опасных сайтов
• Персональный двусторонний сетевой экран для защиты от хакерских атак
• Виртуальная клавиатура и Анти-Фишинг для надежной защиты личных данных
• Уникальный режим Безопасная среда для запуска подозрительных программ и веб-сайтов
• Гибкий и эффективный Родительский контроль
• Интеллектуальная система защиты от спама и назойливой баннерной рекламы
• Гео-фильтр для блокирования сайтов по географическим доменам
• Проверка операционной системы и программ на наличие уязвимостей
• Контроль программ для ограничения доступа опасных приложений к ресурсам системы и интернету
• Игровой профиль для оптимизации настроек защиты при запуске игр и презентаций
• Диск аварийного восстановления для лечения и восстановления системы после заражения
• Автоматическая проверка и обновление по расписанию

Защита от всех типов угроз
Уникальные технологии и разработки «Лаборатории Касперского» защищают вас от современных интернет-угроз:
• Вирусов, троянских программ, червей и других вредоносных, шпионских и рекламных программ
• Руткитов, буткитов и других сложных угроз
• Кражи личных данных с применением клавиатурных шпионов, программ, делающих снимки экрана, и фишинговых схем
• Ботнетов и других незаконных способов перехвата управления вашим компьютером
• Новейших видов атак, а также вновь возникающих и неизвестных угроз
• Заражений методом drive-by загрузки, сетевых атак и вторжений
• Нежелательного веб-контента и спама

Что нового в Kaspersky Internet Security 2012:
• теперь работа "облачных" технологий (Kaspersky Security Network) отражается в главном окне продукта, что повышает их наглядность и понятность
• добавлена проверка репутации в KSN подозрительных запускаемых файлов
• внедрен сбор информации о шаблонах поведения запускаемых пользователем программ для анализа и составления репутации программ в KSN (PBS)
• добавлена интеллектуальная система загрузки обновлений, теперь обновления загружаются только для активных компонентов продукта, а ресурсы компьютера при обновлении оптимизированы, для того, что бы не мешать выполнению других программ,
• модуль анти-спама Kaspersky Internet Security 2012 больше не будет требовать обучения, так как будет черпать информацию для своей работы из "облака"
• значительно улучшены технологии обнаружения действий руткитов, направленных на перехват процесса загрузки компьютера с целью сокрытия своего присутствия на компьютре пользователя
• существенно изменен главный интерфейс продукта: теперь в главном окне можно увидеть всю необходимую информацию, более удобным стал и просмотр новостей Лаборатории Касперского, также добавлена поддержка сенсорных экранов, добавлен менеджер внутренних задач и усовершенствован гаджет рабочего стола
• улучшена защита от неизвестных угроз с помощью мониторинга активности программ
• переработана защита от фишинга : теперь помимо проверки веб-ресурса по локальной базе фишинговых ссылок запрос отправляется и в «облако», а при отсутствии информации в обоих источниках, осуществляется эвристический анализ. В целом проверка на фишинг реализована как при просмотре сайтов в браузере, так и при общении через IM клиенты и переписке по электронной почте
• значительно улучшена работа модуля проверки ссылок: при определении степени опасности ссылок используется не только информация из баз вредоносных и фишинговых URL, но также информация из баз, находящихся на серверах «Лаборатории Касперского» (в т.н. «облаке»). Кроме того теперь можно задать нежелательные для посещения категории веб-сайтов (например, «порнография», «жестокость и насилие» и т.д.)
• существенно усовершенствована производительность продукта и уменьшено его влияние на работу системы и других программ.

Новое в интерфейсе Kaspersky Internet Security 2012
В Kaspersky Internet Security 2012 существенно изменен интерфейс:
• В главном окне программы можно увидеть всю необходимую информацию (статус защиты, активность компонентов программы, актуальность баз, количество дней действия лицензии);
• Более удобным стал просмотр новостей Лаборатории Касперского. Новости позволяют вам получить информацию о событиях компании, акциях, скидках. 
• Статистика активности Kaspersky Security Network теперь доступна из главного окна программы. Это позволяет увидеть, насколько эффективно работают "облачные" технологии и насколько надежно защищен ваш компьютер. 

Размер: 154 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 593ED62D5477620EECACD675540F263F
© ЗАО «Лаборатория Касперского», 1997 - 2011.


Скачать Kaspersky Internet Security 2012 12.0.0.374 Technical Release




.

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Безопасность | Добавил: Arkadievich | Теги: Internet, защита, Kaspersky, шпионских программ, вирусов, антивирус, security
Просмотров: 1355 | Загрузок: 1348 | Рейтинг: 0.0/0 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

оптимальное решение для безопасной работы в интернете
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank