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|В категории материалов: 259
Показано материалов: 1-40
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RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом
, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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Kaspersky TDSSKiller - утилита для обнаружения и удаления руткитов, вредоносных программ
, которые скрытно внедряются в систему и перехватывает системные функции. Kaspersky TDSSKiller предназначен для борьбы с вредоносными программами семейства Rootkit.Win32.TDSS (Tidserv, TDSServ, Alureon); буткитами; руткитами. Работает без инсталляции и допускает запуск как в Обычном, так и Безопасном режиме.
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UnHackMe - антишпионская утилита
, которая позволяет обнаруживать и удалять новое поколение руткитов - скрытые трояны. Rootkit – набор программ, скрытно установленных хакерами в систему, для маскировки своего присутствия и получения административных прав и контроля над компьютером или их сетью. Они скрывают свои файлы, разделы системного реестра, наименования процессов и сетевые подключения от глаз пользователя.
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RegRun Reanimator
- утилита, предназначенная для очистки компьютеров от всевозможных троянов, рекламного и шпионского ПО, а также некоторых типов руткитов. Одной из особенностей RegRun Reanimator является возможность совместной работы с антивирусными продуктами других вендров. Приложение поставляется с встроенным менеджером задач и редактором конфигурационных файлов.
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After Death - небольшая утилита, которая удаляет Autorun-вирусы с USB-накопителей.
Сканирует съемные диски на Autorun-вирусы и сразу показывает файлы, которые были скрыты различными вреденосными программами. After Death представляет собой удобную и надежную программу, предназначенную для обнаружения файлов автозапуска на флэш-накопителях и очистки их следов полностью.
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RogueKiller - антивирусная программа
, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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ClamWin Free Antivirus
- антивируcный сканер, который предназначен на отлавливание различных вирусов, шпионских программ и других вредоносных приложений. Учтите, что ClamWin не сканирует файлы в автоматическом режиме, для проверки на вирусы запустить программу нужно вручную. Просто незаменим для обеспечения дополнительной надежности Вашего ПК.
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ClamWin Free Antivirus - антивируcный сканер
, который предназначен на отлавливание различных вирусов, шпионских программ и других вредоносных приложений. Учтите, что ClamWin не сканирует файлы в автоматическом режиме, для проверки на вирусы запустить программу нужно вручную. Просто незаменим для обеспечения дополнительной надежности Вашего ПК.
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Secure Folders
- несомненно, что Вашем ПК есть каталоги и файлы, которые Вы хотели бы защитить в той или иной форме, утилита для защити данных паролем Secure Folders, поможет Вам это сделать. Эта программа служит для защиты на Вашем компьютере папок с файлами и данными или отдельных файлов паролем несколькоми способами. Для защиты можно выбрать любое количество файлов и каталогов, вне зависимости от их величины.
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FreeFixer - программа поможет избавиться от различного вредоносного ПО:
сканирует систему на предмет заражения, и выдает список найденных "вредителей". Самостоятельно программа ничего не удаляет, а предоставляет это на усмотрение пользователю. С помощью FreeFixer можно избавить компьютер от вирусов, троянов, руткитов, шпионских модулей и пр...
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Router Password Decryptor
- простой в использовании инструмент с графическим интерфейсом для мгновенного восстановления интернет PPPoE логина/пароля, беспроводных WEP ключей, WPA/WPA2 из файла конфигурации маршрутизатора/модема. Имеет уникальную функцию "Smart Mode" для восстановления паролей из любого типа файла конфигурации.
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Hitman Pro
- мощный сканер для выявления различных вредоносных программ. Особенность Hitman PRO в том, что он использует при проверке базы данных других приложений для обнаружения и удаления шпионских модулей (Ad-Aware SE Personal, Spy Sweeper, Spybot Search & Destroy, CWShredder, SpywareBlaste, Spyware Block List, Sysclean Package, SuperDAT VirusScan).
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360 Internet Security
использует три антивирусного движка, чтобы максимально защитить вашу систему от новейших угроз. Включает защиту в режиме реального времени с помощью трех антивирусных движков: Bitdefender, QVM II и облачный 360 Cloud, а также проактивную защиту.
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EMCO Malware Destroyer
- мощнейшая программа для обнаружения и удаления различных вредоносных кодов. Разрабатывается она компанией EMCO. EMCO Malware Destroyer умеет распознавать и удалять более 10 тыс., так называемых adware-угроз, а также вирусов-троянов, вирусов-червей, шпионских модулей и дозвнощиков (dialers).
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Loaris Trojan Remover
- это программа, с помощью которой Вы сможете целиком очистить свой компьютер от всех агрессивных угроз! Вас забрасывают popup объявлениями, видите новую панель инструментов в вашем браузере, ваша домашняя страница изменяется на нежеланные сайты, или вы забросаны раздражающим спамом? Тогда данная программа для Вас!
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GridinSoft Trojan Killer v2.2.1.1
- программа для очистки компьютера от всех агрессивных угроз! Если вы - активный интернет-пользователь, вы должны предпринимать шаги, для защиты ваших личных данных от кибер-преступников. Trojan Killer поможет Вам в этом!
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Windows Vault Password Decryptor - инструмент для быстрого восстановления всех сохраненных паролей
Диспетчера учетных данных Windows. Диспетчер учетных данных (или Windows Vault) позволяют приложениям надежно хранить имена пользователей и пароли, которые используются для входа на веб-сайты или другие компьютеры в сети. Таким образом, Windows может автоматически входить на веб-сайты или другие компьютеры.
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Autorun File Remover - продвинутый инструмент для сканирования и удаления авторан-вирусов из вашей системы.
Файлы автозапуска (autorun.inf) не удаляются большинством антивирусных программного обеспечения. В таких случаях Autorun File Remover поможет вам быстро просканировать и удалить опасные файлы.
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RogueKiller - антивирусная программа
, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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Loaris Тrojan Remover
- непревзойденный помощник для вашего компьютера по обеспечению безопасности от программ-шпионов, программ-вымогателей, троянских коней, червей, аdware, в тех случаях когда стандартное антивирусное обеспечение не обнаруживает или эффективно не может удалить их. Loaris специально разработан, чтобы удалять интернет-паразитов без участия пользователя. Вам нет нужды вручную редактировать системные файлы или реестр. Программа также удаляет дополнительные системные модификации и обновления, которые создают различные вредоносы.
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AntiSMS - загрузочный диск AntiSMS предназначен для автоматического лечения компьютера
от программ-вымогателей, блокировщиков и троянов Trojan.Winlock, которые блокируют ОС Windows, требуя от пользователя отправки СМС для разблокировки системы. Позволяет даже неопытным пользователям разблокировать Windows за 5 минут и совершенно бесплатно. При запуске компьютера с загрузочного диска программа AntiSMS автоматически выполняет все необходимые действия для лечения заражённой системы.
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Stop SMS Uni Boot
- Загрузочный образ CD & USB , основанный на Windows 8.1 PE. Предназначен для работы с разделами HDD и для решения других проблем. Включает в состав комплекс для восстановления системы после блокировки SMS баннером.
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AntiWinBlock
- программный комплекс, предназначенный для лечения зараженной системы Windows от всевозможных вирусов. Поможет в восстановлении системы, как новичку, так и продвинутому пользователю. В составе диска лучшие программы для борьбы с вирусами: AntiSMS, AntlWInLocker, uVS, Dr.Web.
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Agnitum Outpost Firewall
- персональный брандмауэр, защищающий пользователей путем фильтрации входящего и исходящего сетевого трафика, контроля текущих соединений, выявления подозрительных действий. Чтобы полностью обезопасить вас от этих новых угроз, эффективное средство безопасности должно использовать многоуровневый подход, обеспечивая проактивную, основанную на анализе поведения, блокировку вместе с более традиционными, сигнатурными методами обнаружения. Оно также должно быть простым в использовании – потому что иначе оно не будет популярным.
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Loaris Trojan Remover
- это программа, с помощью которой Вы сможете целиком очистить свой компьютер от всех агрессивных угроз! Вас забрасывают popup объявлениями, видите новую панель инструментов в вашем браузере, ваша домашняя страница изменяется на нежеланные сайты, или вы забросаны раздражающим спамом? Тогда данная программа для Вас!
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360 Internet Security
- простой в использовании антивирус с проактивной защитой, состоит с 3-х антивирусных движков: QVM II, Bitdefender и облачного 360 Cloud. Антивирус легкий, не требовательный к ресурсам ПК, присутствует функция автоматического обновления антивирусных баз. Предлагает базовые инструменты для защиты вашего компьютера от вирусов, вредоносных программ, кейлоггеров, фишинга, вредоносных веб-сайтов и других потенциально опасных угроз.
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AppRemover - программа для полного удаления ставшего ненужным антивирусного, антишпионского и другого ПО
, повышающего уровень безопасности ПК. AppRemover может оказаться особенно полезным в таких случаях, как невозможность удаления ПО стандартными средствами, например, в случае утери пароля на управление этим ПО, а также для удаления из системы всех следов ранее установленного ПО.
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Asterisk Password Spy - инструмент для мгновенного выявления скрытых за звездочками паролей (*****).
Удобный интерфейс программы поможет вам легко достать пароли из любого окна приложения. Нужно просто перетащить "значок поиска" на любой пароль в виде звездочек или точек, чтобы определить реальный пароль.
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Router Password Kracker
- полезная утилита, которая взламывает или в случаях потери, восстанавливает пароль доступа к модему/роутеру (маршрутизатору). Также программа, может быть использована для взлома веб-сайтов которые защищены стандартной HTTP аутентификацией.
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Network Password Decryptor - инструмент для мгновенного восстановления сетевых паролей
, находящиеся в хранилище Windows в безопасном зашифрованном формате. Windows использует его не только для хранения паролей аутентификации в сети, но и других приложений, такие как Outlook, Windows Live Messenger, Remote Destktop, Gmail Notifier и т.д., а также для хранения паролей входа в систему.
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Immunet Protect Cloud - облачный антивирус
, который предлагает возможность защиты систем в автономном режиме с доступом ко всем актуальным вирусным сигнатурам. К плюсам можно отнести: умение работать с другим антивирусным продуктами, очень маленький по размеру, обладает высокой производительностью, своевременно обновляется.
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Soft4Boost Secure Eraser
- удобная утилита, которая позволяет быстро и эффективно выполнить безвозвратное удаление данных с жесткого диска. Программный продукт Soft4Boost Secure Eraser несколько раз производит перезапись освобожденных секторов, таким образом, восстановить данные при помощи различного специального софта становится практически невозможно.
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RogueKiller - антивирусная программа
, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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Antivirus Uninstall Tools Pack
- мощный комплект утилит для полного удаления ставших ненужными антивирусного, антишпионского и другого ПО, в который вошло более 50 продуктов безопасности. Зачастую пользователь ПК сталкивается с необходимостью деинсталляции антивирусного обеспечения - Антивируса или Cетевого Экрана. В большинстве случаев стандартные средства не могут эффективно совершить эту операцию, и здесь на помощь придет данный набор. В комплект вошли деинсталляторы от AVG, Avira, avast!, Eset, Kaspersky, Microsoft, Malwarebytes, McAfee, Panda, Dr.Web, G Data и многих других официальных разработчиков.
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Windows Doctor - профессиональная программа для защиты и оптимизации операционной системы Windows. Оптимизирует, сканирует, анализирует и устанавливает необходимые 'заплатки' в вашу систему. Программа быстро ищет и очищает ненужные записи в системном реестре и поддерживает его в оптимальном состоянии.
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Baidu Antivirus
- быстрый , эффективный и простой в использовании и потребляющий крайне мало ресурсов , бесплатный антивирус , защищающий систему от вирусов, шпионов, рекламного ПО и других видов угроз . Этот антивируc включает движок Baidu Antivirus и облачный движок Baidu Cloud Security совместно с движком Avira Antivirus для предоставления универсальной защиты. Как уверяют разработчики, способен защитить от всех видов онлайн-угроз; применяя пяти-модульную защиту, компактный, использует очень мало оперативной памяти.
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Avast — мощный и надежный антивирус , являющийся для миллионов пользователей в сети Интернет лучшим щитом от вирусов, троянов, шпионов и прочих вредоносных программ. Аваст 9 выпускается в 4-х версиях, имеющих одинаковое антивирусное ядро и имеющих отличие по своей функциональности. avast! Premier 2014 - самая усовершенствованная версия линейки avast! 9
. Она включает полный функционал avast! Internet Security, а также 3 дополнительных особенности, плюс пакет обновленных компонентов.
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AppRemover - программа для полного удаления ставшего ненужным антивирусного, антишпионского и другого ПО
, повышающего уровень безопасности ПК. AppRemover может оказаться особенно полезным в таких случаях, как невозможность удаления ПО стандартными средствами, например, в случае утери пароля на управление этим ПО, а также для удаления из системы всех следов ранее установленного ПО.
.
|
RogueKiller - антивирусная программа
, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
.
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Avast! - антивирусное программное обеспечение, которое может найти вирусы на жестком диске ПК, в его памяти, в загрузочных секторах и т.д. Поддерживается поиск вирусов в письмах, имеется блокиратор скриптов. Вирусная база постоянно обновляется и может быть скачана через Интернет. Avast! обладает простым и понятным интерфейсом с поддержкой скинов. Выпускается в двух версиях – Home Edition (бесплатная для частного пользования) и Professional Edition (платная для организаций).
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