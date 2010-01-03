Secure Folders 1.0.0.7 + Portable (2-in-1)

Secure Folders - несомненно, что Вашем ПК есть каталоги и файлы, которые Вы хотели бы защитить в той или иной форме, утилита для защити данных паролем Secure Folders, поможет Вам это сделать. Эта программа служит для защиты на Вашем компьютере папок с файлами и данными или отдельных файлов паролем несколькоми способами. Для защиты можно выбрать любое количество файлов и каталогов, вне зависимости от их величины. - несомненно, что Вашем ПК есть каталоги и файлы, которые Вы хотели бы защитить в той или иной форме, утилита для защити данных паролем Secure Folders, поможет Вам это сделать. Эта программа служит для защиты на Вашем компьютере папок с файлами и данными или отдельных файлов паролем несколькоми способами. Для защиты можно выбрать любое количество файлов и каталогов, вне зависимости от их величины.

. 01.02.2014 | Комментарии (0) Безопасность | Просмотров: 998 | Загрузок: 991 | Добавил: BySoft | Дата: