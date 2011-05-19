Скачать Kaspersky TDSSKiller 2.5.1.0 Portable Rus бесплатно

Утилита для обнаружения и удаления руткитов, вредоносных программ, которые скрытно внедряются в систему и перехватывает системные функции. Kaspersky TDSSKiller предназначен для борьбы с вредоносными программами семейства Rootkit.Win32.TDSS (Tidserv, TDSServ, Alureon); буткитами; руткитами. Работает без инсталляции и допускает запуск как в Обычном, так и Безопасном режиме. Поддерживаются 32-разрядные и 64-разрядные операционные системы.
Разработчик: © ЗАО «Лаборатория Касперского»
ОС: Windows® XP/2003/Vista/2008/7
Язык интерфейса: Русский
Лекарство: Не требуется
Размер архива: 1,39 Mb
Восстановление: 10%
MD5: D47DFC083340E9812C4CC58563D436DD
Скачать утилиту Kaspersky TDSSKiller 2.5.1.0 Portable Rus
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