Скачать Kaspersky TDSSKiller 2.5.1.0 Portable Rus бесплатно





Утилита для обнаружения и удаления руткитов, вредоносных программ, которые скрытно внедряются в систему и перехватывает системные функции. Kaspersky TDSSKiller предназначен для борьбы с вредоносными программами семейства Rootkit.Win32.TDSS (Tidserv, TDSServ, Alureon); буткитами; руткитами. Работает без инсталляции и допускает запуск как в Обычном, так и Безопасном режиме. Поддерживаются 32-разрядные и 64-разрядные операционные системы.







Разработчик: © ЗАО «Лаборатория Касперского»

ОС: Windows® XP/2003/Vista/2008/7

Язык интерфейса: Русский

Лекарство: Не требуется

Размер архива: 1,39 Mb

Восстановление: 10%

MD5: D47DFC083340E9812C4CC58563D436DD



Скачать утилиту Kaspersky TDSSKiller 2.5.1.0 Portable Rus





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