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Главная » Файлы » Софт » Система

Unlocker 1.9.0 Portable (32 and 64 bit)

Загрузить, скачать Система, Unlocker 1.9.0 Portable (32 and 64 bit) бесплатно.

Скачать Unlocker 1.9.0 Portable (32 and 64 bit) бесплатно

Unlocker 1.9.0 Portable (32 and 64 bit) бесплатно и без регистрации

Unlocker 1.9.0 Portable (32 and 64 bit) download free
30.04.2011, 20:43


Unlocker - небольшая утилита, которая позволяет разблокировать находящиеся в использовании файлы, тем самым давая возможность осуществлять над ними дальнейшие действия. Кроме простой разблокировки различных запущенных процессов и открытых папок, Unlocker позволяет осуществить наиболее часто выполняемые операции над объектами: переименование, удаление, перемещение.

Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется другим приложением).

Программа добавляет в контекстное меню операционных систем Windows новую функцию, использовав которую вы снимает запрет на работу с подобными файлами.

Автор: Cedrick Collomb
Обновлено: 13.04.2011
Цена: Free
Рус. язык: Есть
ОС: XP/2003/Vista/7
Размер: 2.82 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 2009E1C455FBE8371EB0327CFF8B7F1E

Скачать бесплатно: Unlocker 1.9.0 Portable (32 and 64 bit)



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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: 32, bit, 64, удаление, Переименование, 1.9.1, portable, Unlocker, удалить, перемещение
Просмотров: 4631 | Загрузок: 4624 | Рейтинг: 5.0/1 |

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