Unlocker - небольшая утилита, которая позволяет разблокировать находящиеся в использовании файлы, тем самым давая возможность осуществлять над ними дальнейшие действия. Кроме простой разблокировки различных запущенных процессов и открытых папок, Unlocker позволяет осуществить наиболее часто выполняемые операции над объектами: переименование, удаление, перемещение.
Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется другим приложением).
Программа добавляет в контекстное меню операционных систем Windows новую функцию, использовав которую вы снимает запрет на работу с подобными файлами.