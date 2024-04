Unlocker - небольшая утилита, которая позволяет разблокировать находящиеся в использовании файлы, тем самым давая возможность осуществлять над ними дальнейшие действия. Кроме простой разблокировки различных запущенных процессов и открытых папок, Unlocker позволяет осуществить наиболее часто выполняемые операции над объектами: переименование, удаление, перемещение.



Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется другим приложением).



Программа добавляет в контекстное меню операционных систем Windows новую функцию, использовав которую вы снимает запрет на работу с подобными файлами.



Автор: Cedrick Collomb

Обновлено: 13.04.2011

Цена: Free

Рус. язык: Есть

ОС: XP/2003/Vista/7

Размер: 2.82 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 2009E1C455FBE8371EB0327CFF8B7F1E



Скачать бесплатно: Unlocker 1.9.0 Portable (32 and 64 bit)



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.