Uninstall Tool - быстрая, мощная и надежная альтернатива системному апплету Установки и Удалению программ. Это безопасный, надежный и удобный способ удалять ненужные приложения и повысить эффективность работы вашего компьютера.



Основные возможности:

- в 3 раза быстрее, чем стандартная Установка и Удаление программ

- 3 категории программ: Программы, Системные, Скрытые

- 3 способа сортировки приложений: по имени, по занимаемому дисковому пространству, по дате инсталляции

- удаление программ, которые нельзя удалить, используя штатные средства

- удаление программных записей из реестра

- функция быстрого поиска программы в списке по частям её имени

- навигация к записи реестра, папке, куда установлена выбранная программа, а также возможность открыть её веб сайт

- просмотр детальной информации о любой программе, установленной на вашем компьютере

- простой, многоязычный и комфортный пользовательский интерфейс

- возможность заменять стандартный апплет Установки и Удаления программ

- портативность - вы можете запускать Uninstall Tool прямо с вашего usb флеш диска

- сохранение (экспортирование в HTML) детальных отчетов об установленных программах

- запуск "Компонентов Windows" и "Установки и Удаления программ"

- много другого...

Год выхода: 2011

Оффсайт: www. uninstall-tool.com

ОС: Windows® XP/Vista/7

Язык: Английский/Русский

Лекарство: Вшито

Размер: 1.26 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно: Uninstall Tool 2.9.7.5118 Portable

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