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Главная » Файлы » Софт » Система

Uninstall Tool 2.9.7.5118 Portable

Загрузить, скачать Система, Uninstall Tool 2.9.7.5118 Portable бесплатно.

Скачать Uninstall Tool 2.9.7.5118 Portable бесплатно

Uninstall Tool 2.9.7.5118 Portable бесплатно и без регистрации

Uninstall Tool 2.9.7.5118 Portable download free
04.07.2011, 09:34

Uninstall Tool - быстрая, мощная и надежная альтернатива системному апплету Установки и Удалению программ. Это безопасный, надежный и удобный способ удалять ненужные приложения и повысить эффективность работы вашего компьютера.

Основные возможности:
- в 3 раза быстрее, чем стандартная Установка и Удаление программ
- 3 категории программ: Программы, Системные, Скрытые
- 3 способа сортировки приложений: по имени, по занимаемому дисковому пространству, по дате инсталляции
- удаление программ, которые нельзя удалить, используя штатные средства
- удаление программных записей из реестра
- функция быстрого поиска программы в списке по частям её имени
- навигация к записи реестра, папке, куда установлена выбранная программа, а также возможность открыть её веб сайт
- просмотр детальной информации о любой программе, установленной на вашем компьютере
- простой, многоязычный и комфортный пользовательский интерфейс
- возможность заменять стандартный апплет Установки и Удаления программ
- портативность - вы можете запускать Uninstall Tool прямо с вашего usb флеш диска
- сохранение (экспортирование в HTML) детальных отчетов об установленных программах
- запуск "Компонентов Windows" и "Установки и Удаления программ"
- много другого...


Год выхода: 2011
Оффсайт: www. uninstall-tool.com
ОС: Windows® XP/Vista/7
Язык: Английский/Русский
Лекарство: Вшито
Размер: 1.26 Mb
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно: Uninstall Tool 2.9.7.5118 Portable


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Категория: Система | Добавил: Galla | Теги: Tool, удаление, программ, portable, 2.9.7.5118, Uninstall, установка
Просмотров: 5750 | Загрузок: 5743 | Рейтинг: 5.0/1 |

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безопасный, надежный и удобный способ удалять ненужные приложения
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