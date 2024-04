Скачать SiSoftware Sandra Professional Home 2011.6.17.55 бесплатно

SiSoftware Sandra - это системный анализатор для 32-х и 64-битных версий Windows, включающий в себя тестовые и информационный модули. Sandra старается превзойти другие подобные утилиты и показать реальную картину, объединяя в одной программе возможности для сравнения производительности как на высоком, так и на низком уровне. Вы можете получить сведения о процессоре, чипсете, видеоадаптере, портах, принтерах, звуковой карте, памяти, сети, Windows, AGP, соединениях ODBC, USB2, Firewire, и других.

Также вы можете сохранять, распечатывать и отправлять по факсу и электронной почте, загружать на сервер или вставлять в базу данных ADO/ODBC отчеты в текстовом, HTML, XML, SMS/DMI или RPT форматах. Данная версия поддерживает множество источников для сбора информации, в том числе: удаленные компьютеры, КПК, смартфоны, базы данных ADO/ODBC или сохраненные отчеты. Все тесты оптимизированы как для SMP, так и для SMT (Hyper-Threading), поддерживая до 32/64 процессоров в зависимости от платформы.



Вот текущий список модулей:

- Сводная информация

- Информация о материнской плате/чипсете/системных мониторах

- Информация о процессоре и BIOS

- Информация об APM & ACPI (Advanced Power Management)

- Информация об устройствах и шинах PCI(e), AGP, CardBus, PCMCIA

- Информация о видеосистеме (монитор, видеокарта, видео BIOS, и т.д.)

- Информация о OpenGL

- Информация о DirectX (DirectDraw, Direct3D, DirectSound (3D), DirectMusic, DirectPlay, DirectInput)

- Информация о клавиатуре

- Информация о мыши

- Информация о звуковой карты (wave, midi, aux, mix)

- Информация об устройствах MCI (mpeg, avi, seq, vcr, video-disc, wave)

- Информация о джойстике

- Информация о принтерах

- Информация о памяти Windows

- Информация о Windows

- Информация о шрифтах (Raster, Vector, TrueType, OpenType)

- Информация о модеме/ISDN TA

- Информация о сети

- Информация об IP-сети

- Информация о WinSock & Интернет-безопасности

- Информация о дисках (Съемные жесткие диски, CD-ROM/DVD, RamDrives, и т.д.)

- Информация о портах (последовательный, параллельный)

- Удаленные соединения (Dial-Up, Internet)

- Информация об объектах OLE

- Информация о процессах и потоках

- Информация о модулях (DLL, DRV)

- Информация о службах и драйверах

- Информация о SCSI

- Информация о ATA/ATAPI

- Информация об источниках информации

- Информация о CMOS/RTC

- Информация о смарт- и СИМ-картах



- Арифметический тест процессора (с поддержкой MP/MT)

- Мультимедийный тест процессора (включая MMX, MMX Enh, 3DNow!, 3DNow! Enh, SSE(2)) (с поддержкой MP/MT)

- Тест файловой системы (Съемные диски, жесткие диски, сетевые диски, RamDrives)

- Тест съемных/флэш накопителей

- Тест CD-ROM/DVD

- Тест пропускной способности памяти (с поддержкой MP/MT)

- Тест кэш и памяти (с поддержкой MP/MT)

- Тест пропускной способности сети

- Тест соединения с Интернет

- Тест скорости Интернет

- Использование аппаратных прерываний

- Использование каналов DMA

- Использование портов ввода/вывода

- Использование диапазона памяти

- Перечислитель Plug & Play

- Настройки аппаратного реестра

- Настройки окружения

- Зарегистрированные типы файлов

- Ключевые приложения (веб-браузер, e-mail, новости, антивирус, брандмауэр, и т.д.)

- Установленные приложения

- Установленные программы

- Приложения меню Пуск

- Программы и библиотеки на диске

- Установленные веб-пакеты (ActiveX, классы Java)

- Журнал событий

- Мастер стресс-тестирования* (тестирование стабильности компьютера)

- Мастер соединений (соединение с удаленными компьютерами, КПК, смартфонами и другими устройствами)

- Мастер обобщенного индекса производительности (оценка общей производительности компьютера)

- Мастер создания отчетов (сохранение, печать, отправка по факсу или e-mail в форматах CIM (SMS/DMI), HTML, XML, RPT или TEXT)

- Мастер увеличения производительности (настройка компьютера)

- Мастер мониторинга окружения (температуры, напряжения, скорости вентиляторов, термостойкость системы охлаждения, и т.д.)

- Мастер обновлений для автоматического обновления версий



В основные возможности входит следующее:

- поддержка 3 платформ (Win32 x86, Win64 x64, WinCE ARM) в единой программе установки

- 13 эталонных тестов, разработанных отдельно для каждой платформы

- 34 модуля с подробной информацией о компонентах системы

- официальная поддержка огромного числа различных устройств, благодаря непосредственному сотрудничеству с Intel, AMD, ATI, SiS и VIA

- версии на 6 языках (русском, английском, немецком, французском, итальянском, голландском) в единой программе установки



Особенности версии Pro Home:

- Коммерческий продукт (не испытательная версия)

- Для домашних пользователей

- Работа в рабочей группе

- Лицензия на фиксированное число компьютеров



Информация о программе

Название: SiSoftware Sandra Professional/Business/Engineer

Версия: 2011.6.17.55

Год выпуска: 2011

Платформа: Windows XP/Vista/7

Язык интерфейса: multilingual (в т.ч. русский)

Лекарство: keygen

Размер: 58.9 Mb

Восстановление: 10%

MD5: DD1DB3E4F466B55B885D77CCC7E0B9B0



