Скачать SiSoftware Sandra Professional Home 2011.6.17.55 бесплатно

SiSoftware Sandra - это системный анализатор для 32-х и 64-битных версий Windows, включающий в себя тестовые и информационный модули. Sandra старается превзойти другие подобные утилиты и показать реальную картину, объединяя в одной программе возможности для сравнения производительности как на высоком, так и на низком уровне. Вы можете получить сведения о процессоре, чипсете, видеоадаптере, портах, принтерах, звуковой карте, памяти, сети, Windows, AGP, соединениях ODBC, USB2, Firewire, и других. Также вы можете сохранять, распечатывать и отправлять по факсу и электронной почте, загружать на сервер или вставлять в базу данных ADO/ODBC отчеты в текстовом, HTML, XML, SMS/DMI или RPT форматах. Данная версия поддерживает множество источников для сбора информации, в том числе: удаленные компьютеры, КПК, смартфоны, базы данных ADO/ODBC или сохраненные отчеты. Все тесты оптимизированы как для SMP, так и для SMT (Hyper-Threading), поддерживая до 32/64 процессоров в зависимости от платформы.
Вот текущий список модулей: - Сводная информация - Информация о материнской плате/чипсете/системных мониторах - Информация о процессоре и BIOS - Информация об APM & ACPI (Advanced Power Management) - Информация об устройствах и шинах PCI(e), AGP, CardBus, PCMCIA - Информация о видеосистеме (монитор, видеокарта, видео BIOS, и т.д.) - Информация о OpenGL - Информация о DirectX (DirectDraw, Direct3D, DirectSound (3D), DirectMusic, DirectPlay, DirectInput) - Информация о клавиатуре - Информация о мыши - Информация о звуковой карты (wave, midi, aux, mix) - Информация об устройствах MCI (mpeg, avi, seq, vcr, video-disc, wave) - Информация о джойстике - Информация о принтерах - Информация о памяти Windows - Информация о Windows - Информация о шрифтах (Raster, Vector, TrueType, OpenType) - Информация о модеме/ISDN TA - Информация о сети - Информация об IP-сети - Информация о WinSock & Интернет-безопасности - Информация о дисках (Съемные жесткие диски, CD-ROM/DVD, RamDrives, и т.д.) - Информация о портах (последовательный, параллельный) - Удаленные соединения (Dial-Up, Internet) - Информация об объектах OLE - Информация о процессах и потоках - Информация о модулях (DLL, DRV) - Информация о службах и драйверах - Информация о SCSI - Информация о ATA/ATAPI - Информация об источниках информации - Информация о CMOS/RTC - Информация о смарт- и СИМ-картах
- Арифметический тест процессора (с поддержкой MP/MT) - Мультимедийный тест процессора (включая MMX, MMX Enh, 3DNow!, 3DNow! Enh, SSE(2)) (с поддержкой MP/MT) - Тест файловой системы (Съемные диски, жесткие диски, сетевые диски, RamDrives) - Тест съемных/флэш накопителей - Тест CD-ROM/DVD - Тест пропускной способности памяти (с поддержкой MP/MT) - Тест кэш и памяти (с поддержкой MP/MT) - Тест пропускной способности сети - Тест соединения с Интернет - Тест скорости Интернет - Использование аппаратных прерываний - Использование каналов DMA - Использование портов ввода/вывода - Использование диапазона памяти - Перечислитель Plug & Play - Настройки аппаратного реестра - Настройки окружения - Зарегистрированные типы файлов - Ключевые приложения (веб-браузер, e-mail, новости, антивирус, брандмауэр, и т.д.) - Установленные приложения - Установленные программы - Приложения меню Пуск - Программы и библиотеки на диске - Установленные веб-пакеты (ActiveX, классы Java) - Журнал событий - Мастер стресс-тестирования* (тестирование стабильности компьютера) - Мастер соединений (соединение с удаленными компьютерами, КПК, смартфонами и другими устройствами) - Мастер обобщенного индекса производительности (оценка общей производительности компьютера) - Мастер создания отчетов (сохранение, печать, отправка по факсу или e-mail в форматах CIM (SMS/DMI), HTML, XML, RPT или TEXT) - Мастер увеличения производительности (настройка компьютера) - Мастер мониторинга окружения (температуры, напряжения, скорости вентиляторов, термостойкость системы охлаждения, и т.д.) - Мастер обновлений для автоматического обновления версий
В основные возможности входит следующее: - поддержка 3 платформ (Win32 x86, Win64 x64, WinCE ARM) в единой программе установки - 13 эталонных тестов, разработанных отдельно для каждой платформы - 34 модуля с подробной информацией о компонентах системы - официальная поддержка огромного числа различных устройств, благодаря непосредственному сотрудничеству с Intel, AMD, ATI, SiS и VIA - версии на 6 языках (русском, английском, немецком, французском, итальянском, голландском) в единой программе установки
Особенности версии Pro Home: - Коммерческий продукт (не испытательная версия) - Для домашних пользователей - Работа в рабочей группе - Лицензия на фиксированное число компьютеров
Информация о программе Название: SiSoftware Sandra Professional/Business/Engineer Версия: 2011.6.17.55 Год выпуска: 2011 Платформа: Windows XP/Vista/7 Язык интерфейса: multilingual (в т.ч. русский) Лекарство: keygen Размер: 58.9 Mb Восстановление: 10% MD5: DD1DB3E4F466B55B885D77CCC7E0B9B0
Скачать SiSoftware Sandra Professional Home 2011.6.17.55