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Главная » Файлы » Софт » Система

SiSoftware Sandra Professional Home 2011.6.17.55

Загрузить, скачать Система, SiSoftware Sandra Professional Home 2011.6.17.55 бесплатно.

Скачать SiSoftware Sandra Professional Home 2011.6.17.55 бесплатно

SiSoftware Sandra Professional Home 2011.6.17.55 бесплатно и без регистрации

SiSoftware Sandra Professional Home 2011.6.17.55 download free
20.05.2011, 14:46


SiSoftware Sandra - это системный анализатор для 32-х и 64-битных версий Windows, включающий в себя тестовые и информационный модули. Sandra старается превзойти другие подобные утилиты и показать реальную картину, объединяя в одной программе возможности для сравнения производительности как на высоком, так и на низком уровне. Вы можете получить сведения о процессоре, чипсете, видеоадаптере, портах, принтерах, звуковой карте, памяти, сети, Windows, AGP, соединениях ODBC, USB2, Firewire, и других.
 Также вы можете сохранять, распечатывать и отправлять по факсу и электронной почте, загружать на сервер или вставлять в базу данных ADO/ODBC отчеты в текстовом, HTML, XML, SMS/DMI или RPT форматах. Данная версия поддерживает множество источников для сбора информации, в том числе: удаленные компьютеры, КПК, смартфоны, базы данных ADO/ODBC или сохраненные отчеты. Все тесты оптимизированы как для SMP, так и для SMT (Hyper-Threading), поддерживая до 32/64 процессоров в зависимости от платформы.

Вот текущий список модулей:
 - Сводная информация
 - Информация о материнской плате/чипсете/системных мониторах
 - Информация о процессоре и BIOS
 - Информация об APM & ACPI (Advanced Power Management)
 - Информация об устройствах и шинах PCI(e), AGP, CardBus, PCMCIA
 - Информация о видеосистеме (монитор, видеокарта, видео BIOS, и т.д.)
 - Информация о OpenGL
 - Информация о DirectX (DirectDraw, Direct3D, DirectSound (3D), DirectMusic, DirectPlay, DirectInput)
 - Информация о клавиатуре
 - Информация о мыши
 - Информация о звуковой карты (wave, midi, aux, mix)
 - Информация об устройствах MCI (mpeg, avi, seq, vcr, video-disc, wave)
 - Информация о джойстике
 - Информация о принтерах
 - Информация о памяти Windows
 - Информация о Windows
 - Информация о шрифтах (Raster, Vector, TrueType, OpenType)
 - Информация о модеме/ISDN TA
 - Информация о сети
 - Информация об IP-сети
 - Информация о WinSock & Интернет-безопасности
 - Информация о дисках (Съемные жесткие диски, CD-ROM/DVD, RamDrives, и т.д.)
 - Информация о портах (последовательный, параллельный)
 - Удаленные соединения (Dial-Up, Internet)
 - Информация об объектах OLE
 - Информация о процессах и потоках
 - Информация о модулях (DLL, DRV)
 - Информация о службах и драйверах
 - Информация о SCSI
 - Информация о ATA/ATAPI
 - Информация об источниках информации
 - Информация о CMOS/RTC
 - Информация о смарт- и СИМ-картах

 - Арифметический тест процессора (с поддержкой MP/MT)
 - Мультимедийный тест процессора (включая MMX, MMX Enh, 3DNow!, 3DNow! Enh, SSE(2)) (с поддержкой MP/MT)
 - Тест файловой системы (Съемные диски, жесткие диски, сетевые диски, RamDrives)
 - Тест съемных/флэш накопителей
 - Тест CD-ROM/DVD
 - Тест пропускной способности памяти (с поддержкой MP/MT)
 - Тест кэш и памяти (с поддержкой MP/MT)
 - Тест пропускной способности сети
 - Тест соединения с Интернет
 - Тест скорости Интернет
 - Использование аппаратных прерываний
 - Использование каналов DMA
 - Использование портов ввода/вывода
 - Использование диапазона памяти
 - Перечислитель Plug & Play
 - Настройки аппаратного реестра
 - Настройки окружения
 - Зарегистрированные типы файлов
 - Ключевые приложения (веб-браузер, e-mail, новости, антивирус, брандмауэр, и т.д.)
 - Установленные приложения
 - Установленные программы
 - Приложения меню Пуск
 - Программы и библиотеки на диске
 - Установленные веб-пакеты (ActiveX, классы Java)
 - Журнал событий
 - Мастер стресс-тестирования* (тестирование стабильности компьютера)
 - Мастер соединений (соединение с удаленными компьютерами, КПК, смартфонами и другими устройствами)
 - Мастер обобщенного индекса производительности (оценка общей производительности компьютера)
 - Мастер создания отчетов (сохранение, печать, отправка по факсу или e-mail в форматах CIM (SMS/DMI), HTML, XML, RPT или TEXT)
 - Мастер увеличения производительности (настройка компьютера)
 - Мастер мониторинга окружения (температуры, напряжения, скорости вентиляторов, термостойкость системы охлаждения, и т.д.)
 - Мастер обновлений для автоматического обновления версий

В основные возможности входит следующее:
 - поддержка 3 платформ (Win32 x86, Win64 x64, WinCE ARM) в единой программе установки
 - 13 эталонных тестов, разработанных отдельно для каждой платформы
 - 34 модуля с подробной информацией о компонентах системы
 - официальная поддержка огромного числа различных устройств, благодаря непосредственному сотрудничеству с Intel, AMD, ATI, SiS и VIA
 - версии на 6 языках (русском, английском, немецком, французском, итальянском, голландском) в единой программе установки

Особенности версии Pro Home:
 - Коммерческий продукт (не испытательная версия)
 - Для домашних пользователей
 - Работа в рабочей группе
 - Лицензия на фиксированное число компьютеров

Информация о программе
Название: SiSoftware Sandra Professional/Business/Engineer
Версия: 2011.6.17.55
Год выпуска: 2011
Платформа: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: multilingual (в т.ч. русский)
Лекарство: keygen
Размер: 58.9 Mb
Восстановление: 10%
MD5: DD1DB3E4F466B55B885D77CCC7E0B9B0

Скачать SiSoftware Sandra Professional Home 2011.6.17.55



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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: битных, 32, 64, анализатор, Sandra, SiSoftware, Professional, для, системный, Home
Просмотров: 1516 | Загрузок: 1509 | Рейтинг: 5.0/1 |

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системный анализатор для 32-х и 64-битных версий Windows
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