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priPrinter Professional Edition 4.0.0.1227 Beta

Загрузить, скачать Офис, priPrinter Professional Edition 4.0.0.1227 Beta бесплатно.

Скачать priPrinter Professional Edition 4.0.0.1227 Beta бесплатно

priPrinter Professional Edition 4.0.0.1227 Beta бесплатно и без регистрации

priPrinter Professional Edition 4.0.0.1227 Beta download free
16.05.2011, 09:27


priPrinter – чудесный виртуальный пред-принтер, который превращает вывод на реальную печать в настоящее творчество, где пользователи могут проводить допечатную проверку и внесение изменений в свои макеты, без сложных и дорогих продуктов промышленного уровня.. Встраивается на пути следования файла перед реальным принтером и автоматически запускает окно редактирования, ощутимой правки и дополнения документа различными элементами.

 Это и настройка вида страницы, добавление эффектов документу, точная обрезка документа, вставка новых графических элементов, количество страниц на одном листе, двустороння печать, компоновка брошюр и постеров, масштабирование, эффект "лупа" и многое другое. Что безмерно радует, это то, что выполненный интерфейс программы в современном стиле Office 2007 представлен на нескольких языках, включая русский.

Основные возможности:
 » Пред-просмотр документов перед выводом на конечную печать несколькими способами
 » Печать документов в графические файлы
 » Буклеты и постеры
 » Двусторонняя печать
 » Изменение размера
 » Применение тем для печати
 » Инструмент "лупы"
 » Обрезание и резка документа
 » Удаление пустых участков страниц и излишней информации
 » Функция отмены и повтора действий
 » Небольшой размер дистрибутива и быстрая работа
 » Сохранение рабочего места печати в файл
 » Управление из системного трея
 » Многоязычный интерфейс

Год выпуска: 2011
OC: Windows 7, Windows Vista™, Windows® XP, Windows® 2000 and Windows® Server 2003
Интерфейс: Русский
Лекарство: Присутствует
Размер: 3.67 Mb

Скачать программу priPrinter Professional Edition 4.0.0.1227 Beta:



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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: печать, Beta, пред-просмотр, виртуальный, PriPrinter, edition, пред-принтер, Professional, 4.0.0.1227, документов
Просмотров: 1751 | Загрузок: 1744 | Рейтинг: 5.0/1 |

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чудесный виртуальный пред-принтер, превращает вывод на реальную печать в настоящее творчество
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