priPrinter – чудесный виртуальный пред-принтер, который превращает вывод на реальную печать в настоящее творчество, где пользователи могут проводить допечатную проверку и внесение изменений в свои макеты, без сложных и дорогих продуктов промышленного уровня.. Встраивается на пути следования файла перед реальным принтером и автоматически запускает окно редактирования, ощутимой правки и дополнения документа различными элементами.
Это и настройка вида страницы, добавление эффектов документу, точная обрезка документа, вставка новых графических элементов, количество страниц на одном листе, двустороння печать, компоновка брошюр и постеров, масштабирование, эффект "лупа" и многое другое. Что безмерно радует, это то, что выполненный интерфейс программы в современном стиле Office 2007 представлен на нескольких языках, включая русский.
Основные возможности: » Пред-просмотр документов перед выводом на конечную печать несколькими способами » Печать документов в графические файлы » Буклеты и постеры » Двусторонняя печать » Изменение размера » Применение тем для печати » Инструмент "лупы" » Обрезание и резка документа » Удаление пустых участков страниц и излишней информации » Функция отмены и повтора действий » Небольшой размер дистрибутива и быстрая работа » Сохранение рабочего места печати в файл » Управление из системного трея » Многоязычный интерфейс
Год выпуска: 2011 OC: Windows 7, Windows Vista™, Windows® XP, Windows® 2000 and Windows® Server 2003 Интерфейс: Русский Лекарство: Присутствует Размер: 3.67 Mb
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