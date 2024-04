priPrinter – чудесный виртуальный пред-принтер, который превращает вывод на реальную печать в настоящее творчество, где пользователи могут проводить допечатную проверку и внесение изменений в свои макеты, без сложных и дорогих продуктов промышленного уровня.. Встраивается на пути следования файла перед реальным принтером и автоматически запускает окно редактирования, ощутимой правки и дополнения документа различными элементами.



Это и настройка вида страницы, добавление эффектов документу, точная обрезка документа, вставка новых графических элементов, количество страниц на одном листе, двустороння печать, компоновка брошюр и постеров, масштабирование, эффект "лупа" и многое другое. Что безмерно радует, это то, что выполненный интерфейс программы в современном стиле Office 2007 представлен на нескольких языках, включая русский.



Основные возможности:

» Пред-просмотр документов перед выводом на конечную печать несколькими способами

» Печать документов в графические файлы

» Буклеты и постеры

» Двусторонняя печать

» Изменение размера

» Применение тем для печати

» Инструмент "лупы"

» Обрезание и резка документа

» Удаление пустых участков страниц и излишней информации

» Функция отмены и повтора действий

» Небольшой размер дистрибутива и быстрая работа

» Сохранение рабочего места печати в файл

» Управление из системного трея

» Многоязычный интерфейс



Год выпуска: 2011

OC: Windows 7, Windows Vista™, Windows® XP, Windows® 2000 and Windows® Server 2003

Интерфейс: Русский

Лекарство: Присутствует

Размер: 3.67 Mb



Скачать программу priPrinter Professional Edition 4.0.0.1227 Beta:



СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЕРСИЮ! - priPrinter Professional 4.5.0.1339 Final





