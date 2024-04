CyberLink MediaEspresso - универсальный конвертер позволит пользователям быстро подготовить выбранный видеоролик к просмотру на любом распространённом устройстве. MediaEspresso 6.5 один из самых быстрых видеоконвертеров доступных на современном потребительском рынке, поддерживающий новые процессоры Intel (включая Intel Core i7 Extreme Edition, i5 и i3), а также технологии . Благодаря поддержке технологий аппаратного ускорения, владельцы современного компьютерного оборудования отметят заметно возросшую производительность операций по конвертированию видео.

Основным достоинством приложения MediaEspresso является удобство эксплуатации. Пользователю не нужно разбираться в особенностях различных форматов и технологий, программа также исключает необходимость в кропотливой ручной настройке параметров конвертирования. Владельцу устройства достаточно импортировать в приложение нужный видеоконтент и выбрать устройство, на котором он будет воспроизводиться. Все остальные действия MediaEspresso выполнит в автоматическом режиме.



Возможности:

- Сверхбыстрая пакетная и многопотоковая среда преобразования медиафайлов различных форматов

- Интеллектуальное определение мультимедиа в подключённом устройстве с использованием диспетчера устройств

- Прямая синхронизация различных мультимедийных устройств: iPhone, iPad, PSP, и т.д.

- Мгновенное повышение качества видео с использованием технологии TrueTheater

- Поддержка больших форматов файлов - видео, фото и музыкальных файлов

- Оптимизировано для процессоров Intel Core i3, i5 и i7, NVIDIA CUDA , и ATI Stream для лучшей производительности

- Публикация мультимедиа на серверах Facebook, Youtube и вывод на устройства ITunes



MediaEspresso - software for working with video files. The program will help you convert any video format under vashie portable devices or online video. The program supports conversion to iPhone, PSP, Xbox, YouTube and many other devices and services, view the video online. You just have to find the right media player or a way to convert and MediaShow Espresso do everything very quickly and efficiently.















Релиз выпущен: 2011

Название: CyberLink MediaEspresso

Разработчик: Cyberlink

Версия: 6.5.1515.36408a

Статус: Shareware

ОС: Windows®ALL

Язык итрефейса: Русский

Лекарство: Key

Размер файла: 315 Mb

Восстановление: 3%



