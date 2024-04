Нет длинным спискам!

Огромные списки стандартного меню "Пуск" ушли в прошлое, пришло время кратких, удобных и сгруппированных списков программ. Благодаря автоматической группировке и сокращению ненужных элементов меню "Пуск" становится коротким и простым.



Быстрый запуск

Запускать программы стало намного быстрее, ведь теперь достаточно просто кликнуть по папке с названием программы, программа запустит соответствующее приложение автоматически.



Чистый рабочий стол

Вам больше не придется заваливать Рабочий стол Windows огромным количеством иконок для быстрого запуска программ, ведь доступ ко всем программам будет настолько удобен из меню "Пуск", что Рабочий стол вам понадобиться разве что для размещения на нем красивых обоев.



Удобное меню - это просто

Программа "Удобное меню "Пуск"" физически не меняет файлы и папки вашего меню, она лишь применяет к ним более удобный способ отображения. Это значит, что вы в любой момент можете легко вернуться к стандартному виду меню, просто отключив функциональность "Удобного меню "Пуск"".



What's New in This Release:

Поддержка перетаскивания элементов меню с помощью мыши. Перетаскивание возможно как в меню "Пуск", так и в менеджере категорий.

Менеджер категорий теперь работает быстрее за счет того, что оптимизирована загрузка изображений элементов в его окне.

Упрощено обновление программы: теперь после того, как пользователь дал согласие на обновление Handy Start Menu, программа сама загружает и устанавливает новую версию.



