





Actual Window Menu сделает с оконами Windows всё, что вы только захотите. Actual Window Menu добавляет дополнительные пункты в системное меню у всех окон Windows , с их помощью можно любое окно: установить «поверх всех», скрыть в область уведомлений, изменить прозрачность, поменять приоритет, а многое другое.



Помимо стандартных операций, у Windows есть много скрытых от пользователя полезных возможностей, и они доступны ислючительно программно. С помощью программы вы сможете ипользовать доступ к скрытым возможностям в ЛЮБОЙ программе и ЛЮБОМ окне:

убрать окно в системный трей;

поменять прозрачность окон;

установить окно «поверх всех»;

разместить окно «позади всех»;

«приклеить» окно к Рабочему Столу;

свернуть окно в заголовок;

установит на окно функцию «призрак» (клики мыши «проходят сквозь» него);

переместить окно между мониторами в многомониторной системе;

поменять приоритет иполнения программы, которой принадлежит окно.

Всего один щелчек мышкой!



Статус программы: Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.

Лекарство: Присутствует (Keygen)

ОС: Windows Vista, XP

Интерфейс: Английский, Русский

Разработчик: Actual Tools

Размер файла: 5.18 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 520FDDEC76A30C19C58A496A34CE903F



Скачать бесплатно Actual Window Menu 6.5.1 Final



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