Actual Window Menu сделает с оконами Windows всё, что вы только захотите. Actual Window Menu добавляет дополнительные пункты в системное меню у всех окон Windows , с их помощью можно любое окно: установить «поверх всех», скрыть в область уведомлений, изменить прозрачность, поменять приоритет, а многое другое.
Помимо стандартных операций, у Windows есть много скрытых от пользователя полезных возможностей, и они доступны ислючительно программно. С помощью программы вы сможете ипользовать доступ к скрытым возможностям в ЛЮБОЙ программе и ЛЮБОМ окне:
убрать окно в системный трей;
поменять прозрачность окон;
установить окно «поверх всех»;
разместить окно «позади всех»;
«приклеить» окно к Рабочему Столу;
свернуть окно в заголовок;
установит на окно функцию «призрак» (клики мыши «проходят сквозь» него);
переместить окно между мониторами в многомониторной системе;
поменять приоритет иполнения программы, которой принадлежит окно.
Всего один щелчек мышкой!
Статус программы: Условно-бесплатная | Цена: 300 руб. Лекарство: Присутствует (Keygen) ОС: Windows Vista, XP Интерфейс: Английский, Русский Разработчик: Actual Tools Размер файла: 5.18 Mb Восстановление: 10% MD5: 520FDDEC76A30C19C58A496A34CE903F