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Главная » Файлы » Софт » Система

Actual Window Menu 6.5.1 Final

Загрузить, скачать Система, Actual Window Menu 6.5.1 Final бесплатно.

Скачать Actual Window Menu 6.5.1 Final бесплатно

Actual Window Menu 6.5.1 Final бесплатно и без регистрации

Actual Window Menu 6.5.1 Final download free
28.05.2011, 00:53
Actual Window Menu 6.5.1 Final


Actual Window Menu сделает с оконами Windows всё, что вы только захотите. Actual Window Menu добавляет дополнительные пункты в системное меню у всех окон Windows , с их помощью можно любое окно: установить «поверх всех», скрыть в область уведомлений,  изменить прозрачность, поменять приоритет, а многое другое.

Помимо стандартных операций, у Windows есть много скрытых от пользователя полезных возможностей,  и они доступны ислючительно программно. С помощью программы вы сможете ипользовать доступ к скрытым возможностям в ЛЮБОЙ программе и ЛЮБОМ окне:
  • убрать окно в системный трей;
  • поменять прозрачность окон;
  • установить окно «поверх всех»;
  • разместить окно «позади всех»;
  • «приклеить» окно к Рабочему Столу;
  • свернуть окно в заголовок;
  • установит на окно функцию «призрак» (клики мыши «проходят сквозь» него);
  • переместить окно между мониторами в многомониторной системе;
  • поменять приоритет иполнения программы, которой принадлежит окно.

Всего один щелчек мышкой!

Статус программы: Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Лекарство: Присутствует (Keygen)
ОС: Windows Vista, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик: Actual Tools
Размер файла: 5.18 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 520FDDEC76A30C19C58A496A34CE903F

Скачать бесплатно Actual Window Menu 6.5.1 Final



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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: Actual, Дополнительные, window, Menu, 6.5, пункты, твикер, системное, Меню
Просмотров: 1544 | Загрузок: 1537 | Рейтинг: 5.0/1 |

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работа с окнами Windows сделает всё, что вы только захотите
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