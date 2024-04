Название: Eurovision Song Contest Dusseldorf 2011

Категория: The Official Album

Жанр: Eurovision

Год выпуска: 2011

Качество: mp3 320 kbps

Время звучания: 02:13:02

Размер файла: 327 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 70C17B2267AED8E8764BE347B9329FD4



Треклист



Ell and Nikki - Running Scared (Евровидение 2011 Азербайджан)

Алексей Воробьев - Get You (Евровидение 2011 - Россия / Russia)

Анастасия Винникова - I Love Belarus (Евровидение 2011 - Беларусь)

Мика Ньютон - Angel (Евровидение 2011 - Украина)

A Friend In London - New Tomorrow (Евровидение 2011 - Дания)

Amaury Vassili - Sognu (Евровидение 2011 - Франция)

Anna Rossinelli - In Love for a While (Евровидение 2011 - Швейцария)

Aurela Gace - Feel the Passion (Евровидение 2011 - Албания)

Blue - I Can (Евровидение 2011 - Великобритания)

Christos Mylordos - San Angelos S'Agapisa (Евровидение 2011 - Кипр)

Dana International - Ding Dong (Евровидение 2011 - Израиль)

Daria Kinzer - Celebrate (Евровидение 2011 - Хорватия)

Dino Merlin - Love In Rewind (Евровидение 2011 - Босния И Герцеговинa)

Eldrine - One More Day (Евровидение 2011 - Грузия)

Emmy - Boom Boom (Евровидение 2011 - Армения)

Eric Saade - Popular (Евровидение 2011 - Швеция)

Эвелина Сашенко - C'est ma vie (Это Моя Жизнь) (Евровидение 2011 - Литва)

Getter Jaani - Rockefeller Street (Евровидение 2011 - Эстония)

Glen Vella - One Life (Евровидение 2011 - Мальта)

Homens da Luta - A Luta e Alegria (Евровидение 2011 - Португалия)

Hotel FM - Change (Евровидение 2011 - Румыния)

Jedward - Lipstick (Евровидение 2011 - Ирландия)

Kati Wolf - What About My Dreams? (Евровидение 2011 - Венгрия)

Lena - Taken By a Stranger (Евровидение 2011 - Германия)

Loukas Yiorkas and Stereo Mike - Watch My Dance (Евровидение 2011 - Греция)

Lucia Perez - Que Me Quiten Lo Bailao (Евровидение 2011 - Испания)

Maja Keuc - No One (Евровидение 2011 - Словения)

Magdalena Tul - Jestem (Евровидение 2011 - Польша)

Musiqq - Angel In Disguise (Евровидение 2011 - Латвия)

Nadine Beiler - The Secret Is Love (Евровидение 2011 - Австрия)

N.I.N.A (Nina and Nina) - Caroban (Евровидение 2011 - Сербия)

Paradise Oskar - Da Da Dam (Евровидение 2011 - Финляндия)

Poli Genova - Na Inat (Упрямая) (Евровидение 2011 - Болгария)

Raphael Gualazzi - Madness of Love (Евровидение 2011 - Италия)

Senit - Stand By (Евровидение 2011 - Сан Марино)

Stella Mwangi - Haba Haba (Евровидение 2011 - Норвегия)

Trash Fashion - Coming Home (Евровидение 2011 - Исландия)

TWiiNS - I Am Still Alive (Евровидение 2011 - Словакия)

Vlatko Ilievski - Rusinka (Евровидение 2011 - Македония)

Witloof Bay - With Love Baby (Евровидение 2011 - Бельгия)

Yuksek Sadakat - Live It Up (Евровидение 2011 - Турция)

Zdob Shi Zdub - So Lucky (Евровидение 2011 - Молдова)

3JS - Never Alone (Евровидение - The Netherlands / Голландия)



Ваше внимание. Предлагаю скачать песни и клипы Евровидения 2011 - это официальный альбом конкурса Евровидение 2011 - Eurovision Song Contest Dusseldorf 2011. The Official Album

Все прозвучавшие песни на конкурсе "Евровидение 2011", включая песню победителей Евровидения 2011 - азербайджанского дуэта Элл и Никки (Эльдар и Нигяр), можно скачать абсолютно бесплатно.



Евровидение 2011 - 56-й по счету песенный конкурс Дюссельдорф в Германии. Первое место на Евровидение 2011 получил Азербайджан и стал финалистом на конкурсе Евровидения 2011!

С чем их и поздравляем!



Исполнители: Эмми, Аурела Гаче, Стелла Мванги, Магдалена Тул, Алексей Воробьёв, Нина, Анна Россинелли, Эльдар Касимов и Нигяр Джамал, Дария Кинзер, Лукас Йоркас, Кати Вульф, Эвелина Сашенко, Глен Велла, Сенит, Надин Бейлер, Дино Мерлин, Христос Милордос, Эрик Сааде, Мика Ньютон, Анастасия Винникова, Поли Генова, Геттер Яани, Дана Интернэшнел, Майя Кеуч, Влатко Илиевски, Лена Майер-Ландрут, Люcия Перез, Рафаэль Гуалацци, Амори Вассили, Гуннар Олафссон и др.



