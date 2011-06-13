Скачать Antikomar 2011 для Windows и Мобильного бесплатно

Antikomar - Призвана наводить жуть на мух и комаров. Antikomar генерирует через аудио колонки ультра-звук, неразличимый для человеческого уха, но очень некомфортный для насекомых и грызунов.
Кровопийцы и твари жужжащие, едва различив грозные колебания звуковых волн, мчатся прочь! Покидая помещение вместе со свозняком.
Параметры звука подобраны на основании исследований полета комаров, полученных в Университете штата Кентукки. В настройках Sea Anti-Mosquitoes XP вы можете выбрать вид вредителя, против которого будет развернута звуковая оборона. Допускается изменение настроек, предложенных производителем. Вы запускаете процедуру с помощью кнопки Run, и утилита сканирует весь частотный диапазон, наводящий ужас на вредителей.
Это не банальный звук,- это Ваши сохранённые нервы, спокойная работа, сладкий сон!
В архиве программа для мобильного телефона и для персонального компьютера.
Год: 2011 Операционная система: Windows® XP/Vista/Seven/Windows Mobile/Symbian/iOS Лекарство: не требует Размер файла: 13.7 Mb Восстановление: 10% MD5: A7F6AC20B8843D24AF67F63D2EFEC941