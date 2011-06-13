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Главная » Файлы » Софт » Разное

Antikomar 2011 для Windows и Мобильного

Загрузить, скачать Разное, Antikomar 2011 для Windows и Мобильного бесплатно.

Скачать Antikomar 2011 для Windows и Мобильного бесплатно

Antikomar 2011 для Windows и Мобильного бесплатно и без регистрации

Antikomar 2011 для Windows и Мобильного download free
30.07.2013, 00:48

Antikomar 2011 для Windows и Мобильного
Лето на дворе, ставим аникомариную защиту! 

Antikomar - Призвана наводить жуть на мух и комаров. Antikomar генерирует через аудио колонки ультра-звук, неразличимый для человеческого уха, но очень некомфортный для насекомых и грызунов.

Кровопийцы и твари жужжащие, едва различив грозные колебания звуковых волн, мчатся прочь! Покидая помещение вместе со свозняком.

Параметры звука подобраны на основании исследований полета комаров, полученных в Университете штата Кентукки. В настройках Sea Anti-Mosquitoes XP вы можете выбрать вид вредителя, против которого будет развернута звуковая оборона. Допускается изменение настроек, предложенных производителем. Вы запускаете процедуру с помощью кнопки Run, и утилита сканирует весь частотный диапазон, наводящий ужас на вредителей.

Это не банальный звук,- это Ваши сохранённые нервы, спокойная работа, сладкий сон!

В архиве программа для мобильного телефона и для персонального компьютера.





Год: 2011
Операционная система: Windows® XP/Vista/Seven/Windows Mobile/Symbian/iOS
Лекарство: не требует
Размер файла: 13.7 Mb
Восстановление: 10%
MD5: A7F6AC20B8843D24AF67F63D2EFEC941

Скачать бесплатно: Antikomar 2011


13.06.2011, 15:57



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Категория: Разное | Добавил: Arkadievich | Теги: защита, WINDOWS, Antikomar, мобильного, мух, комаров, от, 2011, антикомариная
Просмотров: 3895 | Загрузок: 3888 | Рейтинг: 3.3/3 |

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защита от мух и комаров
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