Anvide Lock Folder - программа Security, для защиты папок от постороннего доступа. С её помощью можно добавить нужную папку в список охраняемых объектов и поставит её в статус защищенных. После этого другие пользователи не смогут просмотреть содержимое папки. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок одновременно. Не требует инсталляции.
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: AnvideLabs | Еще программ: 3
Последнее обновление: 31.05.2011
Категории программы: Защита данных
Размер файла: 2.57 Mb
Восстановление: 10%
MD5: AD77995F601F27F73EACCCE01979A72E
Скачать бесплатно: Anvide Lock Folder 1.31 Portable
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