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Главная » Файлы » Софт » Графика

IconTo 5.4 Professional ML/Rus + Portable

Загрузить, скачать Графика, IconTo 5.4 Professional ML/Rus + Portable бесплатно.

Скачать IconTo 5.4 Professional ML/Rus + Portable бесплатно

IconTo 5.4 Professional ML/Rus + Portable бесплатно и без регистрации

IconTo 5.4 Professional ML/Rus + Portable download free
25.05.2011, 16:35


Прекрасная программа для тех, у кого большое количество папок, и кто привык искать нужную, по визуальным признакам. Пользуюсь ей несколько лет.

IconTo 5.4 Pro создана для лёгкого и комфортного изменения иконок на папках и разделах диска и с удовольствием заменит значок, на любой другой, который укажете Вы (CUR, ICL, ICO, PNG или возьмёт их из выбранных Вами ресурсов - DLL, EXE и т.д.) в операционных системах семейства Windows. Для ускоренного поиска в программе есть список системных ресурсов Windows, с размещёнными в них иконками, Вы можете сами добавлять и расширять этот список.
 В IconTo 5.4 Pro, находятся уже интегрированные иконки, различных направлений и соответствующих разным операционным системам, их более трёхсот штук.

 IconTo 5.4 Pro в состоянии извлекать иконки из ресурсов, сохраняя их, как по отдельности в формате ICO, так и пакетом иконок, в формате ICL.

 IconTo 5.4 Pro имеет удобный и дружественный интерфейс, Вы легко можете изменить внешний вид программы, выбрав понравившейся Вам скин, а их в IconTo, более 50. Так же не составит труда смена языка программы. Что бы обеспечить Вам максимально комфортную работу с IconTo, Вас будет сопровождать пошаговая инструкция, выводя подсказки, о нужных манипуляциях.

 Облегчит работу присутствие ряда горячих клавиш, и система персональных настроек приложения.

 *NEW: IconTo 5.4 Pro, стала поддерживать установку значков в формата PNG,  автоматически конвертируя их в формат ICO.

Новое в v.5.4:
 1) Доработана система обработки и чтения языковых файлов.
 2) Появилась возможность проверки обновлений с официального сайта.
 3) Стала доступной возможность перетаскивания на форму группы папок и значки, для удобства работы с IconTo.
 4) Ошибка по определению расширений типов файлов с разным регистром, исправлена.
 5) Новый список выбранных папок.
 6) Более подробный процесс по установке иконок.
 7) Доработан перевод некоторых кнопок.
 8) Устранено нежелательное положение кнопок в определенных случаях.
 9) Теперь можно устанавливать PNG иконки на разделы диска.
 10) Исправлена интеграция группы иконок для разделов диска.
 11) Устранено зависание приложения во время установки группы значков.
 12) Изменено много визуальных отображений.
 13) Новый индикатор загрузки в TaskBar Windows 7.
 14) Устранено зависание приложения при выборе виртуальных дисков.
 15) Много доработок по устранению мелких ошибок.







Год выпуска: 2011
Платформа: Windows XP/2003/Vista/7
Язык интерфейса: ML / русский
Лекарство/Medical: не требуется (Freeware)
Размер: 30.5 (14.4 / 13.8) Mb
Восстановление: 10%
MD5: 90398160DA401F2331677B73DD147F9A

Скачать IconTo 5.4 Professional ML/Rus + Portable



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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: значка, вида, portable, IconTo, папок, Professional, 5.4, изменения
Просмотров: 2186 | Загрузок: 2179 | Рейтинг: 5.0/1 |

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IconTo, 5.4, Professional, Portable, изменения, вида, значка, папок
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