IconTo 5.41 Pro - программа предназначена для быстрого и удобного изменения вида значка папок и разделов диска на любые указанные вами (ICO, CUR, ICL или из ресурсов DLL, EXE и т.д.) в операционных системах семейства Windows. Для более быстрого доступа к избранным значкам в IconTo содержится небольшой список системных ресурсов Windows, в которых находятся значки, список, который, можно пополнять самостоятельно. Так же, в программе присутствуют встроенные значки, состоящие из разных стилей и подходящие под разные операционные системы, количество которых превышает 300 штук.



Еще программа способна извлекать значки из ресурсов и сохранять их по отдельности в формате ICO, или полностью группу значков в формате ICL. Программа имеет простой и понятный интерфейс с возможностью смены стиля программы, которая состоит более чем из 50 стилей и смены языка программы. А чтоб пользователь не путался в своих действиях, в программе присутствует пошаговая инструкция, которая при работе выдает подсказки, что и как делать. Для более комфортной работы с программой в ней присутствует ряд горячих клавиш, и система настройки работы приложения.



What's New in This Release:

Исправлено множество различных ошибок, приведенных в "отчетах об ошибке".

Переделано отображение выбранных значков.

Обновился компонент поддержки стилей программы.

Обновлены стили программы.

Исправлена критическая ошибка при сворачивании программы.

Немного поправлено окно "Обновление программы".











Год выпуска: 2011

Платформа: Windows XP/2003/Vista/7

Язык интерфейса: русский

Лекарство: не требуется (Freeware)

Размер: 13.9 Mb

Восстановление: 10%

MD5: A03D8A2125892DC5880D46C0FFBE8E42



Скачать программу IconTo 5.41 Pro (13.9 Mb):



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



