IconTo 5.41 Pro - программа предназначена для быстрого и удобного изменения вида значка папок и разделов диска на любые указанные вами (ICO, CUR, ICL или из ресурсов DLL, EXE и т.д.) в операционных системах семейства Windows. Для более быстрого доступа к избранным значкам в IconTo содержится небольшой список системных ресурсов Windows, в которых находятся значки, список, который, можно пополнять самостоятельно. Так же, в программе присутствуют встроенные значки, состоящие из разных стилей и подходящие под разные операционные системы, количество которых превышает 300 штук.
Еще программа способна извлекать значки из ресурсов и сохранять их по отдельности в формате ICO, или полностью группу значков в формате ICL. Программа имеет простой и понятный интерфейс с возможностью смены стиля программы, которая состоит более чем из 50 стилей и смены языка программы. А чтоб пользователь не путался в своих действиях, в программе присутствует пошаговая инструкция, которая при работе выдает подсказки, что и как делать. Для более комфортной работы с программой в ней присутствует ряд горячих клавиш, и система настройки работы приложения.
What's New in This Release:
Исправлено множество различных ошибок, приведенных в "отчетах об ошибке".
Переделано отображение выбранных значков.
Обновился компонент поддержки стилей программы.
Обновлены стили программы.
Исправлена критическая ошибка при сворачивании программы.
Немного поправлено окно "Обновление программы".
Год выпуска: 2011 Платформа: Windows XP/2003/Vista/7 Язык интерфейса: русский Лекарство: не требуется (Freeware) Размер: 13.9 Mb Восстановление: 10% MD5: A03D8A2125892DC5880D46C0FFBE8E42 Скачать программу IconTo 5.41 Pro (13.9 Mb):