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Главная » Файлы » Софт » Графика

IconTo 5.41 Pro

Загрузить, скачать Графика, IconTo 5.41 Pro бесплатно.

Скачать IconTo 5.41 Pro бесплатно

IconTo 5.41 Pro бесплатно и без регистрации

IconTo 5.41 Pro download free
09.06.2011, 19:17


IconTo 5.41 Pro - программа предназначена для быстрого и удобного изменения вида значка папок и разделов диска на любые указанные вами (ICO, CUR, ICL или из ресурсов DLL, EXE и т.д.) в операционных системах семейства Windows. Для более быстрого доступа к избранным значкам в IconTo содержится небольшой список системных ресурсов Windows, в которых находятся значки, список, который, можно пополнять самостоятельно. Так же, в программе присутствуют встроенные значки, состоящие из разных стилей и подходящие под разные операционные системы, количество которых превышает 300 штук.

Еще программа способна извлекать значки из ресурсов и сохранять их по отдельности в формате ICO, или полностью группу значков в формате ICL. Программа имеет простой и понятный интерфейс с возможностью смены стиля программы, которая состоит более чем из 50 стилей и смены языка программы. А чтоб пользователь не путался в своих действиях, в программе присутствует пошаговая инструкция, которая при работе выдает подсказки, что и как делать. Для более комфортной работы с программой в ней присутствует ряд горячих клавиш, и система настройки работы приложения.

What's New in This Release:
  • Исправлено множество различных ошибок, приведенных в "отчетах об ошибке".
  • Переделано отображение выбранных значков.
  • Обновился компонент поддержки стилей программы.
  • Обновлены стили программы.
  • Исправлена критическая ошибка при сворачивании программы.
  • Немного поправлено окно "Обновление программы".






Год выпуска: 2011
Платформа: Windows XP/2003/Vista/7
Язык интерфейса: русский
Лекарство: не требуется (Freeware)
Размер: 13.9 Mb
Восстановление: 10%
MD5: A03D8A2125892DC5880D46C0FFBE8E42

Скачать программу IconTo 5.41 Pro (13.9 Mb):



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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: значка, вида, на, IconTo, папок, 5.41, папки, Professional, изменения, Иконки
Просмотров: 1870 | Загрузок: 1863 | Рейтинг: 5.0/1 |

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значка, вида, на, IconTo, папок, 5.41, папки, Professional, изменения, Иконки
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