



Программа Anvide Lock Folder, предназначена для защиты папок от постороннего доступа. С её помощью можно добавить нужную папку в список охраняемых объектов и поставит её в статус защищенных. После этого другие пользователи не смогут просмотреть содержимое папки. Программа работает не инсталлируясь с операционной системой.



Изменения в последней версии

Добавлена возможность ставить пароль для каждой папки.

Теперь можно удалять из списка недоступные папки.

Нажатием клавиши "Enter" можно менять статус выделеной папки.

Временно убрана возможность блокировки и разблокировки сразу всех папок.

Временно отключена возможность работы из командной строки.

Отключена опция "защита программы паролем".

Исправлено нескольмо мелких ошибок



Год выпуска: 2011

Разработчик: AnvideLabs

Официальный сайт: anvidelabs. dm0.ru

Лицензия: Не требуется

Язык Интерфейса: Русский

Совместимость: Windows XP/Vista/7

Размер файла: 1.5 Mb

Восстановление: 10%



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