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Главная » Файлы » Софт » Безопасность

Anvide Lock Folder 1.50

Загрузить, скачать Безопасность, Anvide Lock Folder 1.50 бесплатно.

Скачать Anvide Lock Folder 1.50 бесплатно

Anvide Lock Folder 1.50 бесплатно и без регистрации

Anvide Lock Folder 1.50 download free
14.07.2011, 09:59


Программа Anvide Lock Folder, предназначена для защиты папок от постороннего доступа. С её помощью можно добавить нужную папку в список охраняемых объектов и поставит её в статус защищенных. После этого другие пользователи не смогут просмотреть содержимое папки. Программа работает не инсталлируясь с операционной системой.

Изменения в последней версии
  •  Добавлена возможность ставить пароль для каждой папки.
  •  Теперь можно удалять из списка недоступные папки.
  •  Нажатием клавиши "Enter" можно менять статус выделеной папки.
  •  Временно убрана возможность блокировки и разблокировки сразу всех папок.
  •  Временно отключена возможность работы из командной строки.
  •  Отключена опция "защита программы паролем".
  •  Исправлено нескольмо мелких ошибок


Год выпуска: 2011
Разработчик: AnvideLabs
Официальный сайт: anvidelabs. dm0.ru
Лицензия: Не требуется
Язык Интерфейса: Русский
Совместимость: Windows XP/Vista/7
Размер файла: 1.5 Mb
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно Anvide Lock Folder 1.50:



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Категория: Безопасность | Добавил: Arkadievich | Теги: защита, Lock, доступа, пароль, постороннего, Anvide, folder, папок, от
Просмотров: 1457 | Загрузок: 1450 | Рейтинг: 4.5/2 |

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предназначена для защиты папок от постороннего доступа
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