Программа Anvide Lock Folder, предназначена для защиты папок от постороннего доступа. С её помощью можно добавить нужную папку в список охраняемых объектов и поставит её в статус защищенных. После этого другие пользователи не смогут просмотреть содержимое папки. Программа работает не инсталлируясь с операционной системой.
Изменения в последней версии
- Добавлена возможность ставить пароль для каждой папки.
- Теперь можно удалять из списка недоступные папки.
- Нажатием клавиши "Enter" можно менять статус выделеной папки.
- Временно убрана возможность блокировки и разблокировки сразу всех папок.
- Временно отключена возможность работы из командной строки.
- Отключена опция "защита программы паролем".
- Исправлено нескольмо мелких ошибок
Год выпуска: 2011
Разработчик: AnvideLabs
Официальный сайт: anvidelabs. dm0.ru
Лицензия: Не требуется
Язык Интерфейса: Русский
Совместимость: Windows XP/Vista/7
Размер файла: 1.5 Mb
Восстановление: 10%
Скачать бесплатно Anvide Lock Folder 1.50:
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