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Садоводу от А до Я

Загрузить, скачать Обучающие, Садоводу от А до Я бесплатно.

Скачать Садоводу от А до Я бесплатно

Садоводу от А до Я бесплатно и без регистрации

Садоводу от А до Я download free
23.06.2011, 18:16

Садоводу от А до Я - посадка и выращивание овощей

Коллекция иллюстрированных справочников по садоводству. Практичные советы и рекомендации для новичков и профессионалов. Урожай в Ваших руках.

Содержание: 


Посадка и выращивание
 • Разбивка огорода
 • Обратите внимание: Севооборот
 • Всё о почве
 • Обратите внимание: Компост
 • Подготовка участка
 • Посев семян и выращивание рассады
 • Полив
 • Регулярная подкормка
 • Вредители и болезни

Овощи от А до Я
 • Баклажаны
 • Бобы, фасоль и горох
 • Брокколи
 • Брюква
 • Кабачки и патиссоны
 • Капуста кочанная
 • Капуста цветная
 • Картофель
 • Кольраби
 • Лук репчатый
 • Морковь
 • Огурцы
 • Пастернак
 • Перец сладкий
 • Редис и редька
 • Репа
 • Свекла
 • Сельдерей корневой
 • Спаржа
 • Томаты
 • Тыква
 • Чеснок

Издательство: ООО Петроглиф Спб
Год издания: 2011
Язык: русский
Страниц: 66
Формат: pdf
Качество: хорошее
Размер: 43.6 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 134D9B0EC51477C5676524BCE3154F19

Скачать книгу "Садоводу от А до Я"



Для более комфортного чтения, могу посоветовать Вам следующие программы (вьюверы):
STDU Viewer (читает DjVu, PDF, TIFF, FB2 файлы) - не требует установки.
PDF XChange Viewer Pro (читает и редактирует PDF файлы) - не требует установки.

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Категория: Обучающие | Добавил: Galla | Теги: садоводам, Советы, до, от, Практичные, Садоводу, рекомендации
Просмотров: 3236 | Загрузок: 3229 | Рейтинг: 5.0/1 |
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Практичные советы и рекомендации садоводам, посадка и выращивание овощей
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