Коллекция иллюстрированных справочников по садоводству. Практичные советы и рекомендации для новичков и профессионалов. Урожай в Ваших руках. Содержание:

Посадка и выращивание

• Разбивка огорода

• Обратите внимание: Севооборот

• Всё о почве

• Обратите внимание: Компост

• Подготовка участка

• Посев семян и выращивание рассады

• Полив

• Регулярная подкормка

• Вредители и болезни



Овощи от А до Я

• Баклажаны

• Бобы, фасоль и горох

• Брокколи

• Брюква

• Кабачки и патиссоны

• Капуста кочанная

• Капуста цветная

• Картофель

• Кольраби

• Лук репчатый

• Морковь

• Огурцы

• Пастернак

• Перец сладкий

• Редис и редька

• Репа

• Свекла

• Сельдерей корневой

• Спаржа

• Томаты

• Тыква

• Чеснок

Издательство: ООО Петроглиф Спб

Год издания: 2011

Язык: русский

Страниц: 66

Формат: pdf

Качество: хорошее

Размер: 43.6 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 134D9B0EC51477C5676524BCE3154F19



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• STDU Viewer (читает DjVu, PDF, TIFF, FB2 файлы) - не требует установки.

• PDF XChange Viewer Pro (читает и редактирует PDF файлы) - не требует установки.



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