Коллекция иллюстрированных справочников по садоводству. Практичные советы и рекомендации для новичков и профессионалов. Урожай в Ваших руках.
Содержание:
Издательство: ООО Петроглиф Спб
Посадка и выращивание
• Разбивка огорода
• Обратите внимание: Севооборот
• Всё о почве
• Обратите внимание: Компост
• Подготовка участка
• Посев семян и выращивание рассады
• Полив
• Регулярная подкормка
• Вредители и болезни
Овощи от А до Я
• Баклажаны
• Бобы, фасоль и горох
• Брокколи
• Брюква
• Кабачки и патиссоны
• Капуста кочанная
• Капуста цветная
• Картофель
• Кольраби
• Лук репчатый
• Морковь
• Огурцы
• Пастернак
• Перец сладкий
• Редис и редька
• Репа
• Свекла
• Сельдерей корневой
• Спаржа
• Томаты
• Тыква
• Чеснок
Год издания: 2011
Язык: русский
Страниц: 66
Формат: pdf
Качество: хорошее
Размер: 43.6 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 134D9B0EC51477C5676524BCE3154F19
Скачать книгу "Садоводу от А до Я"
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