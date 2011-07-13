Скачать File Shredder 2.0 бесплатно

File Shredder - бесплатная программа, предназначенная для безвозвратного удаления папок и файлов как жесткого диска, так и разнообразных съемных носителей информации. Для предотвращения восстановления удаленных файлов, File Shredder записывает поверх данных случайные байты, дату и время их модификации, тем самым обеспечивая секретность удаляемой информации. В свой работе программа использует пять алгоритмов удаления, причем выбирая самый надежный из них, пользователь должен быть готов к тому, что процедура займет гораздо больше времени, чем при выборе самого простого алгоритма. Кроме того File Shredder интегрируется в систему и может быть доступен из контекстного меню.
Разработчик: Pow Tools Статус программы: Бесплатная Операционка: Windows 7, Vista, XP Интерфейс: Английский Категории программы: Очистка диска Размер файла: 1.28 Mb Восстановление: 10%