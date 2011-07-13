Скачать File Shredder 2.0 бесплатно





File Shredder - бесплатная программа, предназначенная для безвозвратного удаления папок и файлов как жесткого диска, так и разнообразных съемных носителей информации. Для предотвращения восстановления удаленных файлов, File Shredder записывает поверх данных случайные байты, дату и время их модификации, тем самым обеспечивая секретность удаляемой информации. В свой работе программа использует пять алгоритмов удаления, причем выбирая самый надежный из них, пользователь должен быть готов к тому, что процедура займет гораздо больше времени, чем при выборе самого простого алгоритма. Кроме того File Shredder интегрируется в систему и может быть доступен из контекстного меню.



Разработчик: Pow Tools

Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Английский

Категории программы: Очистка диска

Размер файла: 1.28 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно File Shredder 2.0:



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