Скачать R-Drive Image v4.7 Build 4726 бесплатно





R-Drive Image - утилитa для создания файлов образа диска и резервного копирования данных. Файл образа диска, содержащий точную, "байт в байт" копию жесткого диска, раздела или лигического диска, может быть создан без перезагрузки компьютера и с различным уровнем сжатия данных. Созданный образ диска может быть сохранен на носителях различного вида, включая такие съемные носители, как CD-R(W)/DVD, Iomega Zip и Jazz диски.

R-Drive Image восстанавливает образ диска на оригинальный диск, на другой раздел или на свободное неформатированное пространство диска без перезагрузки системы. Для восстановления системного или заблокированного раздела R-Drive Image переключается в псевдографический режим напрямую из Windows или запускается загрузочная версия программы с CD или комплекта дискет.



Используя R-Drive Image, вы можете быстро и полностью восстановить систему после тотальной потери данных, вызванной сбоем системы, вирусной атаки или аварией аппаратного обеспечения компьютера. Вы также можете использовать R-Drive Image для массового клонирования системы в случаях, когда необходимо установить одну, уже настроенную систему, на несколько идентичных компьютеров. Другими словами, вы можете вручную настроить одну систему, создать её образ и затем развернуть этот образ на остальных идентичных компьютерах, экономя время и средства. При необходимости восстановления лишь нескольких файлов, образ диска может быть присоединен как виртуальный диск; данные с него, т.е. напрямую с образа диска, легко копируются посредством Проводника Windows или других файловых утилит.



Новые возможности R-Drive Image в 4-й версии

• Резервные комплекты. Резервный комплект это совокупность файлов образов объектов (как правило созданных в инкрементальном/дифференциальном режимах), обрабатываемая R-Drive Image как единое целое. Они используются для гибкого контроля параметров различных задач резервного копирования и позволяют учитывать предназначенный для файлов образов объем дискового пространства, число хранимых файлов и время, в течение которого необходимо хранить резервные копии.

• Поддержка Windows Vista и 64-х битных процессоров. Новая версия R-Drive Image поддерживает все операционные системы Windows Vista и 64-х битные процессоры.

• Ускорение операций создания образа и копирования диска. Добавлены асинхронный в/в, распределенная библиотека сжатия zlib и другие средства. В результате операции создания образа и копирования диска увеличились до 200.

• Дифференциальный режим создания образа. В дифференциальном режиме при создании резервной копии диска используется сравнения текущих данных со 128-битным кешем исходных данных без чтения главного образа. Это в любом случае ускоряет процесс создания образа, однако также при этом не нужно менять исходные диски при записи образа на CD/DVD.

• Инкрементальный режим создания образа. Добавлен новый инкрементальный режим создания образа.

• Загрузочный модуль может быть записан на CD/DVD диск вместе с образом. Стало возможным использовать загрузочный CD/DVD диск и для восстановления системы.

• Поддержка создания резервной копии тома с помощью Службы Теневого Копирования (Microsoft Volume Shadow Copy Service). При создании моментальных снимков базы данных в реальном времени, сервера Microsoft Exchange, Microsoft SQL Oracle и т.п. извещаются до начала копирования. Эта технология позволяет синхронизовать базы данных серверов и создавать корректные копии быстроменяющихся данных.

• Поддержка Динамических Дисков и BSD разделов (BSD slices). Позволяет создавать резервные копии динамических дисков и BSD разделов, сохранять их и восстанавливать. Это свойство поддерживается как в Windows так и в загрузочной CD версии R-Drive Image. Вы можете создать образ диска или раздела любого типа, а затем восстановить этот образ обратно на динамический или обычный диск. Однако, при восстановлении такого образа невозможно изменить размеры или другие свойства диска, на который восстанавливается образ. Когда образ динамического диска восстанавливается на обычный диск, обычный диск не может быть сконвертирован в динамический.

• Гибкий контроль записи на CD/DVD. Позволяет ограничить скорость записи и кэшировать ISO файл.

• Улучшенный формат файла образа диска.

• Запись на NTFS разделы. Версия R-Drive Image, загружаемая с CD/DVD (разработанная на ядре Linux), поддерживает запись на NTFS разделы также, как это делает Windows версия R-Drive Image.



Возможности R-Drive Image

• Выполнение операций "на лету": Образы диска создаются без необходимости остановки и перезагрузки операционной системы Windows. В процессе создания образа и до его завершения все остальные операции записи сохраняются в кеш-память. Восстановление образа также осуществляется "на лету" за исключением системного раздела. При восстановлении системного раздела, необходимо перезагрузить программу в псевдо-графический режим непосредственно из Windows или с помощью заранее созданных загрузочных дисков (CD/DVD или дискет).

• Сжатие файлов образов. Для экономии дискового пространства файлы образов могут быть сжаты.

• Поддержка съемных медиа устройств. Файлы образов могут быть сохранены на съемные медиа устройства типа CD-R(W)/DVD, Iomega Zip и Jazz диски.

• Поддержка сетей Microsoft. Загрузочная R-Drive Image CD/DVD версия поддерживает сохранение образа диска на удаленном компьютере и его восстановление с удаленного компьютера на локальный в сетях Microsoft (CIFS протокол).

• Псевдографический режим. Перезагрузка в псевдографический режим, для восстановления на системный или любой другой заблокированный раздел осуществляется непосредственно из Windows. Нет необходимости использования загрузочного CD/DVD.

• Расширенный список поддерживаемых устройств. Большой список аппаратных компонент компьютера, поддерживаемых программой.

• USB 2.0 поддерживаются в псевдографическом режиме. В то время как стоимость жестких и съемных дисков постоянно уменьшается, съемный USB 2.0 диск (флеш диск) может являться наиболее оптимальным и надежным решением для резервного копирования системных и других разделов в портативных компьютерах. Больше нет необходимости использования ненадежных CD/DVD и медленных CD/DVD записывающих устройств.

• Загрузочная версия. Специальные загрузочные диски (две дискеты или один CD/DVD) создаются для восстановления на системный раздел.

• Восстановление отдельных файлов и папок. Образ диска может быть подсоединен как виртуальный диск, доступный только для чтения, и его содержание может быть просмотрено и скопировано.

• Разделение файла образа. Файл образа диска может быть разделен на несколько файлов при недостатке места для его хранения на одном носителе.

• Защита образа диска. Файл образа может быть защищен паролем и содержать дополнительные комментарии.

• Конвертация файловой системы. Файловая система восстанавливаемого диска может быть сконвертирована (к примеру FAT16 в FAT32 и наоборот).

• Создание новых разделов. Данные образа диска могут быть восстановлены на свободное дисковое пространство. Размер восстанавливаемого раздела может быть изменен.

• Замена разделов. Данные образа диска могут быть восстановлены на любой существующий раздел. Программа может удалить существующий раздел и восстановить образ диска на освобожденное свободное пространство.

• Копирование Диска на Диск. Целый диск может быть скопирован на любой другой, такой же или большей емкости.

• Проверка созданного образа. Файл образа диска может быть проверен на предмет корректности его создания до того, как он сохранен и/или восстановлен.

• Расписание. Задача создания образа диска может быть установлена и выполнена в определенное время в автоматическом режиме.

• Создание скрипта для частых и автоматических действий. Интерфейс программы позволяет создавать скрипты для автоматического создания файла образа и добавления данных в существующий файл образа диска. Скрипты выполняются из командной строки, и такая строка может быть включена в любой командный файл.

• Уведомление о выполненных операциях. Программа автоматически создает и отправляет уведомление по электронной почте, а также может запустить внешнюю утилиту, когда образ диска успешно создан или операция по его созданию не выполнена.



Год выпуска: 2011

OC: Windows XP/Vista/7

Язык интерфейса: английский

Лекарство: присутствует

Размер: 11.8 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 7414CD5DA44BE01B186EC1497FC03635



Скачать R-Drive Image v4.7 Build 4726



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