IconLover - простая в использовании программа для создания и редактирования графических иконок и курсоров. С помощью данной утилиты вы сможете выразить свою творческую натуру и создать ваши собственные особенные иконки и курсоры, преобразовать готовые картинки в иконки, придать уникальный вид вашему рабочему столу, настроить изображение разных каталогов.
IconLover вам поможет:
Управлять иконками, курсорами, коллекциями значков и заготовками для тулбаров
Создавать полупрозрачные иконки, кнопки, статические и анимированные курсоры для Windows
Создавать значки стандартных и нестандартных размеров, с глубиной цвета до 32-bit True Color
Создавать иконки для программ, сайтов, рабочего стола
Создавать крупные иконки для Windows Vista и Windows XP
Использовать градиентные и шахматные заливки в процессе рисования
Применять слои в проектах иконок
Использовать эффекты тени, прозрачности, сглаживания, серой шкалы, тонирования, вращения, сдвига и отражения
Импортировать и экспортировать ICO, BMP, JPEG, ANI, CUR, GIF, PNG, TGA, WMF, WBMP, XPM, XBM и Adobe Photoshop PSD форматы
Собирать иконки в коллекции для наглядности
Извлекать иконки из исполняемых файлов и библиотек Windows
Изменять иконки внутри exe-файлов
Искать иконки на ваших дисках
Скачать иконки с сайтов-коллекций иконок
Конвертировать или модифицировать множество иконок за один раз
Настраивать вид рабочего стола и папок
Платформа: Windows 7/XP/2003/Vista Интерфейс: Ru/ML Лекарство: Не требуется Размер: 7.0 Mb Восстановление: 10% MD5: 218E5574A541DEE79B8A6933FF74817D