Осень
Среда, 24.04.2024, 21:30

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Графика

IconLover 5.19

Загрузить, скачать Графика, IconLover 5.19 бесплатно.

Скачать IconLover 5.19 бесплатно

IconLover 5.19 бесплатно и без регистрации

IconLover 5.19 download free
23.06.2011, 11:01


IconLover - простая в использовании программа для создания и редактирования графических иконок и курсоров. С помощью данной утилиты вы сможете выразить свою творческую натуру и создать ваши собственные особенные иконки и курсоры, преобразовать готовые картинки в иконки, придать уникальный вид вашему рабочему столу, настроить изображение разных каталогов.

IconLover вам поможет:
  • Управлять иконками, курсорами, коллекциями значков и заготовками для тулбаров
  • Создавать полупрозрачные иконки, кнопки, статические и анимированные курсоры для Windows
  • Создавать значки стандартных и нестандартных размеров, с глубиной цвета до 32-bit True Color
  • Создавать иконки для программ, сайтов, рабочего стола
  • Создавать крупные иконки для Windows Vista и Windows XP
  • Использовать градиентные и шахматные заливки в процессе рисования
  • Применять слои в проектах иконок
  • Использовать эффекты тени, прозрачности, сглаживания, серой шкалы, тонирования, вращения, сдвига и отражения
  • Импортировать и экспортировать ICO, BMP, JPEG, ANI, CUR, GIF, PNG, TGA, WMF, WBMP, XPM, XBM и Adobe Photoshop PSD форматы
  • Собирать иконки в коллекции для наглядности
  • Извлекать иконки из исполняемых файлов и библиотек Windows
  • Изменять иконки внутри exe-файлов
  • Искать иконки на ваших дисках
  • Скачать иконки с сайтов-коллекций иконок
  • Конвертировать или модифицировать множество иконок за один раз
  • Настраивать вид рабочего стола и папок


Платформа: Windows 7/XP/2003/Vista
Интерфейс: Ru/ML
Лекарство: Не требуется
Размер: 7.0 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 218E5574A541DEE79B8A6933FF74817D

Скачать программу IconLover 5.19



.

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: 5.19, IconLover, редактирование, создание, Графических, курсоров, иконок
Просмотров: 1267 | Загрузок: 1260 | Рейтинг: 0.0/0 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

создание редактирование графических иконок курсоров
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank