



IconLover - простая в использовании программа для создания и редактирования графических иконок и курсоров. С помощью данной утилиты вы сможете выразить свою творческую натуру и создать ваши собственные особенные иконки и курсоры, преобразовать готовые картинки в иконки, придать уникальный вид вашему рабочему столу, настроить изображение разных каталогов.



IconLover вам поможет:

Управлять иконками, курсорами, коллекциями значков и заготовками для тулбаров

Создавать полупрозрачные иконки, кнопки, статические и анимированные курсоры для Windows

Создавать значки стандартных и нестандартных размеров, с глубиной цвета до 32-bit True Color

Создавать иконки для программ, сайтов, рабочего стола

Создавать крупные иконки для Windows Vista и Windows XP

Использовать градиентные и шахматные заливки в процессе рисования

Применять слои в проектах иконок

Использовать эффекты тени, прозрачности, сглаживания, серой шкалы, тонирования, вращения, сдвига и отражения

Импортировать и экспортировать ICO, BMP, JPEG, ANI, CUR, GIF, PNG, TGA, WMF, WBMP, XPM, XBM и Adobe Photoshop PSD форматы

Собирать иконки в коллекции для наглядности

Извлекать иконки из исполняемых файлов и библиотек Windows

Изменять иконки внутри exe-файлов

Искать иконки на ваших дисках

Скачать иконки с сайтов-коллекций иконок

Конвертировать или модифицировать множество иконок за один раз

Настраивать вид рабочего стола и папок



Платформа: Windows 7/XP/2003/Vista

Интерфейс: Ru/ML

Лекарство: Не требуется

Размер: 7.0 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 218E5574A541DEE79B8A6933FF74817D



Скачать программу IconLover 5.19



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