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Главная » Файлы » Дизайн » Иконки

Набор иконок для популярных графических форматов

Загрузить, скачать Иконки, Набор иконок для популярных графических форматов бесплатно.

Скачать Набор иконок для популярных графических форматов бесплатно

Набор иконок для популярных графических форматов бесплатно и без регистрации

Набор иконок для популярных графических форматов download free
05.06.2011, 22:57
Набор иконок для популярных графических форматов

Набор иконок для популярных графических форматов.

Иногда возникает необходимость сортировки графических фалов по форматам. Для более удобного визуального обозначения папок предлагаю Вам набор качественных иконок с обозначениями самых популярных графических форматов.

PNG: 30 шт.
ICO: 30 шт.
Формат: PNG/ICO
Разрешение: 256x256
DPI: 600
Количество: 60 шт.
Размер: 11.9 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 52EF05863AE63A73FD04418FE5C61817

Скачать бесплатно: Набор иконок для популярных графических форматов


Напомню, что создать формат ICO, отредактировать иконки:
  • добавить тень,
  • насыщенность,
  • чёткость,
  • размытие,
  • прозрачность,
  • убрать/добавить детали,
  • изменить расширение,
  • и многое другое,

Вы можете при помощи замечательной программы - ArtIcons Pro 5.29 Portable (программа проверена многолетним использованием и надёжна, как автомат Калашникова)

.

.
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Категория: Иконки | Добавил: Arkadievich | Теги: PNG, форматов, ICO, 600, Графических, популярных, DPI, иконок, Набор, 256x256
Просмотров: 2906 | Загрузок: 2899 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Набор иконок для популярных графических форматов
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