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Набор иконок для популярных графических форматов
05.06.2011, 22:57
Набор иконок для популярных графических форматов. Иногда возникает необходимость сортировки графических фалов по форматам. Для более удобного визуального обозначения папок предлагаю Вам набор качественных иконок с обозначениями самых популярных графических форматов. 30 шт. PNG: ICO: 30 шт. Формат: PNG/ICO Разрешение: 256x256 DPI: 600 Количество: 60 шт. Размер: 11.9 Mb Восстановление: 10% MD5: 52EF05863AE63A73FD04418FE5C61817 Скачать бесплатно: Набор иконок для популярных графических форматов Напомню, что создать формат ICO, отредактировать иконки: добавить тень, насыщенность, чёткость, размытие, прозрачность, убрать/добавить детали, изменить расширение, и многое другое, можете при помощи замечательной программы - Вы (программа проверена многолетним использованием и надёжна, как автомат Калашникова) ArtIcons Pro 5.29 Portable .
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Категория: Иконки | Добавил: Arkadievich
| Теги:
PNG, форматов, ICO, 600, Графических, популярных, DPI, иконок, Набор, 256x256
Просмотров: 2906 | Загрузок: 2899
| Рейтинг: / 5.0 |
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