

Набор иконок для популярных графических форматов.



Иногда возникает необходимость сортировки графических фалов по форматам. Для более удобного визуального обозначения папок предлагаю Вам набор качественных иконок с обозначениями самых популярных графических форматов.



PNG: 30 шт.

ICO: 30 шт.

Формат: PNG/ICO

Разрешение: 256x256

DPI: 600

Количество: 60 шт.

Размер: 11.9 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 52EF05863AE63A73FD04418FE5C61817



Скачать бесплатно: Набор иконок для популярных графических форматов



Download Turbobit.net

Download DepositFiles.com

Download UniBytes.com

Напомню, что создать формат ICO, отредактировать иконки:

добавить тень,

насыщенность,

чёткость,

размытие,

прозрачность,

убрать/добавить детали,

изменить расширение,

и многое другое,

Вы можете при помощи замечательной программы - ArtIcons Pro 5.29 Portable (программа проверена многолетним использованием и надёжна, как автомат Калашникова)



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