Красивые, качественные иконки на прозрачном фоне в стиле ретро, формат PNG.
Старинные: бинокль, калькулятор, радиола, часы, игровой автомат, старинный телефон, чернильница, аудио колонка, сумка, книга, лампочка, песочные часы, микрофон, замок, дверь с аркой, планшет, патифон, календарь, секритер, холст, мусорный бак, шестиренка, дом, чиновник, старая бумага, колокольчик, трибуна, магнитофон, ножницы, лупа, папка, почтовый ящик, очки, аптечка, печатная машинка и т. д.
Отредактировать иконки, и преобразовать их формат ICO (сжать под Vista), Вы можете с помощью замечательной программы ArtIcons Pro 5.29 Portable
Количество: 50 шт
Разрешение: 256x256
Формат: PNG
Качество: высокое
Размер: 5.95 Mb
Скачать бесплатно иконки: Retro style web Icons
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