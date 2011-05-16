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Главная » Файлы » Дизайн » Иконки
В категории материалов: 18
Показано материалов: 1-18
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Иконки Египет/Egypt Icons (2011)

Количество: 136 шт. | Разрешение: 256x256 | Формат: PNG, ICO

Красивые золотые иконки в стиле древнего Египта


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Иконки | Просмотров: 3904 | Загрузок: 3897 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.04.2015 | Комментарии (0)

Icons. Рождественские и Новогодние иконки



Формат: PNG, ICO | Размер: 128х128, 256x256| Количество: 230, 26 шт.


Красочные, красивые, отличного качества Рождественские и Новогодние иконки на прозрачном фоне.


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Иконки | Просмотров: 5198 | Загрузок: 5191 | Добавил: Arkadievich | Дата: 25.01.2015 | Комментарии (0)

Иконки - Мега сборник прекрасных тематических иконок

Иконки - Мега сборник прекрасных тематических иконок

Формат: ICO, PNG | Размер иконок: 128x128, 256x256 | Количество иконок: 1500 шт.

Мега сборник прекрасных тематических иконок с прозрачным фоном.

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Иконки | Просмотров: 4195 | Загрузок: 4188 | Добавил: Arkadievich | Дата: 07.02.2012 | Комментарии (0)

Cliparts. Scary Halloween - Страшный Хэллоуин



Количество: 50 шт. | Разрешение: max 7639x7639 | Формат: EPS, AI, JPG, SVG, PNG

Для Вас Друзья огромная коллекция клипартов к необычному празднику - Хэллоуин. В коллекции, иконки, тыквы, ведьмы, леденцы, контуры, шаблоны, в общем, вся многосторонняя символика, на тематику праздника. Наиболее интересны материалы, с помощью которых Вы сами сможете сделать праздничную тыкву к Хэллоуину. Необходимо будет только распечатать контуры, закрепить их на тыкве и вырезать. Уверен Ваша фантазия позволит сделать уникальные, замечательные "тыквочки", качаем, пользуемся и отмечаем Хэллоуин в праздничной весёлой атмосфере!

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Иконки | Просмотров: 2862 | Загрузок: 2855 | Добавил: Arkadievich | Дата: 11.11.2011 | Комментарии (0)

Иконки - Color Icons - сборник тематических красочных иконок



Формат: PNG, ICO | Разрешение: 256x256 | Количество: 83

Свежий сборник тематических красочных иконок на прозрачном фоне.
Освежите свою коллекцию значков.

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Иконки | Просмотров: 2239 | Загрузок: 2232 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.10.2011 | Комментарии (0)

Сliparts - Sources Icons Set - исходные клипарты для создания иконок



Формат: AI, PNG | Разрешение: 48x48, 64x64, 128x128, 256x256, 512x512 | Количество: 20

Небольшой, но хороший сборник исходных клипартов для создания иконок и тематического оформления. Рисунки на прозрачном фоне.

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Иконки | Просмотров: 2635 | Загрузок: 2628 | Добавил: Arkadievich | Дата: 29.10.2011 | Комментарии (0)

Icons. Vintage and Old Retro Icons - Винтаж и старинные ретро иконки



Количество: 117 шт. | Разрешение:  256x256 | Формат: PNG, ICO

ВинтажВ широком смысле — любые предметы обихода прошлого в современной интерпретации (в стиле ретро).

Красивые, качественные иконки на прозрачном фоне в стиле ретро, формат PNG.


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Иконки | Просмотров: 4476 | Загрузок: 4469 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.10.2011 | Комментарии (0)

Иконки. Красивые иконки в PSD и UFO - прозрачный фон

PSD/UFO | 128x128 | DPI: 300 | 82 шт. | 16.4 Mb

Красивые тематические иконки на прозрачном фоне


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Иконки | Просмотров: 6295 | Загрузок: 6288 | Добавил: Galla | Дата: 05.10.2011 | Комментарии (1)

Иконки. Подарочные иконки ВКонтакте

Количество: 260 шт. | Разрешение: 228x228, 256x256 | Формат: PNG, PSD, JPG

Очень красивые и красочные, подарочные иконки на прозрачном фоне, как на сайте ВКонтакте.

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Иконки | Просмотров: 3924 | Загрузок: 3917 | Добавил: Galla | Дата: 20.09.2011 | Комментарии (0)

Иконки. Home subjects Icons Pack - Домашние предметы



Количество: 444 шт. | Разрешение: 256x256 | Формат: PNG, ICO

Шикарные, ну просто классно отрисованные иконки на тему - домашние предметы, ежедневные, бытовые, которые могут украсить цветность бытия Вашего компьютера или сайта...

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Иконки | Просмотров: 2270 | Загрузок: 2263 | Добавил: Arkadievich | Дата: 14.09.2011 | Комментарии (0)

Иконки - Матовое серебро - Matte silver

Количество: 210 шт. | Разрешение: 256x256 | Формат: PNG, ICO


Красивые иконки - выполнены в стиле матового серебра, графика хорошо прописана, следовательно иконки будут хорошо смотреться, как в сайтостроении, так и при внутрекомпьютерном оформлении.

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Иконки | Просмотров: 2416 | Загрузок: 2409 | Добавил: Galla | Дата: 14.09.2011 | Комментарии (0)

Иконки: Retro style web Icons

Количество: 50 шт. | Разрешение: 256x256 | Формат: PNG

Красивые иконки на прозрачном фоне в стиле ретро, формат PNG.


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Иконки | Просмотров: 5152 | Загрузок: 5145 | Добавил: Galla | Дата: 15.08.2011 | Комментарии (0)

Золотые Иконки Казино / Gold Icons of the Casino


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Иконки | Просмотров: 4699 | Загрузок: 4692 | Добавил: Arkadievich | Дата: 20.07.2011 | Комментарии (0)

Иконки 100x100 PNG. Тематический набор (1670 шт)

1670 file | PNG | 22.8 Mb | RAR| 24 bit | 300 dpi | 100x100

Иконки PNG. Тематический набор (1670 шт)

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Иконки | Просмотров: 7783 | Загрузок: 7776 | Добавил: Galla | Дата: 19.07.2011 | Комментарии (0)

Набор иконок для популярных графических форматов



Набор иконок для популярных графических форматов
PNG/ICO | 256x256 | DPI: 600 | 60 шт. | 11.9 Mb

Иногда возникает необходимость сортировки графических фалов по форматам. Для более удобного визуального обозначения папок предлагаю Вам набор качественных иконок с обозначениями самых популярных графических форматов.

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Иконки | Просмотров: 2905 | Загрузок: 2898 | Добавил: Arkadievich | Дата: 05.06.2011 | Комментарии (0)

Best Game Icon Pack 64



Формат: PNG/ICO | Размер: 256х256 | Количество: 64 шт. | Размер архива: 14,6 Mb

Подборка качественных иконок популярных игр, в двух фарматах *.ico и *.png

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Иконки | Просмотров: 3360 | Загрузок: 3353 | Добавил: Arkadievich | Дата: 16.05.2011 | Комментарии (0)

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