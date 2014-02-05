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Главная » Файлы » Дизайн
В разделе материалов: 2500
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 ... 62 63 »

Клипарты. Снегурочкa - Новогодние клипарты. Snow Maiden



Разрешение: max ~ 5200x7800 | Формат: PNG, JPG | Количество: 163 шт.


Очень красивые, эротические Снегурочки, сексуальные девушки в Новогодних нарядах, проводят с Вами Старый и встретят Новый 2013 год. Новогодние векторные и растровые клипарты.

 


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Клипарты | Просмотров: 8055 | Загрузок: 8048 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Новогодние Ёлочные игрушки. Шары - цифры. Векторные клипарты



Разрешение: 900х1200 | Формат: AI, PCD, PNG | Количество: 10 шт.


Красивые Новогодние ёлочные шары с цифрами, для дизайна и графического оформления. Векторные клипарты высокого разрешения в формате AI, PCD, PNG.
 


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Клипарты | Просмотров: 9540 | Загрузок: 9533 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Дети и Новый Год

 
Разрешение: max ~ 2560x2560 | Формат: JPG | Количество: 59 шт.
 
Живописные, очень красивые клипарты - дети на Новогоднем празднике, у ёлки, с Дедом Морозом, с друзьями и родителями, с подарками и игрушками. Клипарты высокого качества в формате JPG.

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Для Photoshop | Просмотров: 2164 | Загрузок: 2157 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Иконки Египет/Egypt Icons (2011)

Количество: 136 шт. | Разрешение: 256x256 | Формат: PNG, ICO

Красивые золотые иконки в стиле древнего Египта


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Иконки | Просмотров: 3904 | Загрузок: 3897 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.04.2015 | Комментарии (0)

FontExpert 2014 12.0 Release 2 and Portable

 
FontExpert 2014 - Новая версия, новые возможности, новый дизайн в лучшей программе по управлению шрифтами!
 
C полной ответственностью заявляю - FontExpert, просто отличная программа для работы со всеми шрифтами которые находятся на Вашем компьютере и на любых съёмных носителях, флешки, CD, DVD и т.д. Минусы - она не сможет за Вас написать и заварить кофе. Перепробовав целую кучу аналогов, я беcповоротно вернулся к FontExpert и оставил пустую затею перебора аналогичных программ.  FontExpert устраивает меня по всем параметрам. Надеюсь, что она Вам тоже понравится и поможет держать Ваши коллекции шрифтов в идеальном порядке.

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Система | Просмотров: 3088 | Загрузок: 3081 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.01.2015 | Комментарии (0)

Icons. Рождественские и Новогодние иконки



Формат: PNG, ICO | Размер: 128х128, 256x256| Количество: 230, 26 шт.


Красочные, красивые, отличного качества Рождественские и Новогодние иконки на прозрачном фоне.


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Иконки | Просмотров: 5198 | Загрузок: 5191 | Добавил: Arkadievich | Дата: 25.01.2015 | Комментарии (0)

Red Giant Knoll Light Factory 3.2.1 for Photoshop CS6 (х32+х64) and Serial

 
Один из самых популярных и востребованных плагинов Adobe Photoshop и After Effects от создателя эффектов "Звёздных войн", создателя самого Photoshop - Джона Нолла (John Knoll).
John Knoll, создал и разработал плагин Knoll Light Factory, который призван качественно имитировать отражения от очень ярких источников света сквозь объектив фотокамеры. 
 
Knoll Light Factory значительно выходит за типичные рамки бликов входящих в Photoshop, имеет более ста великолепных предустановок, предварительный просмотр в режиме реального времени, а так же 19 мощнейших инструментов для создания собственных эффектов!

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Графика | Просмотров: 27034 | Загрузок: 27027 | Добавил: Arkadievich | Дата: 10.01.2015 | Комментарии (1)

Красивые Эротические Анимационные Картинки


Большая подборка эротических смешных картинок девушек.


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Графика | Просмотров: 5559 | Загрузок: 5552 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.02.2014 | Комментарии (0)

Смешные Эротические Комиксы для взрослых


Смешные Эротические Картинки исключительно со взрослым юмором.


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Разное | Просмотров: 6011 | Загрузок: 6004 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.02.2014 | Комментарии (0)

After Effect Project - Your Kids


After Effect Project - Your Kids
After Effects Version CS5.5, CS6 | Requires Plugins No | 1920x1080 | 265.94 Mb

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After Effects | Просмотров: 7106 | Загрузок: 7099 | Добавил: uNet | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

PSD шаблон для мужчин - В украинской вышиванке у дома с трубкой


PSD шаблон для мужчин - В украинской вышиванке у дома с трубкой
PSD | 2000x1500 | 300 dpi | 29 мб
Автор: Alexey84

.
Для Photoshop | Просмотров: 7536 | Загрузок: 7529 | Добавил: Alexey | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

Нарисованная рукой - фоторамка


Нарисованная рукой - фоторамка
PSD | 2400x1500 | 300 dpi | 36 мб
Автор: Alexey84

.
Для Photoshop | Просмотров: 6989 | Загрузок: 6982 | Добавил: Alexey | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

After Effect Project - HappyTreeFamilyGallery


After Effect Project - HappyTreeFamilyGallery
After Effects CS5.5, CS6 | 1920x1080 |Requires Plugins No |643.39 Mb

.
After Effects | Просмотров: 6563 | Загрузок: 6556 | Добавил: uNet | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Glassy Particle Intro - Project for After Effects (Videohive)



Glassy Particle Intro - Project for After Effects (Videohive)
After Effects CS4 and above | 1920x1080 | mov, aep | 145 Mb

.
After Effects | Просмотров: 7258 | Загрузок: 7251 | Добавил: zevs | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Детская рамка олимпиады с героями ну погоди - Я участник зимних игр в Сочи


Детская рамка олимпиады с героями ну погоди - Я участник зимних игр в Сочи
PSD | 4961х3508 | 300 dpi | 56 Mb
Автор: Anutochkaaa

.
Для Photoshop | Просмотров: 6789 | Загрузок: 6782 | Добавил: Anutochkaaa777 | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Рамка для фото - Фото на луне


Рамка для фото - Фото на луне
PSD | 2400x1500 | 300 dpi | 33 мб
Автор: Alexey84

.
Для Photoshop | Просмотров: 6928 | Загрузок: 6921 | Добавил: Alexey | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Halloween - Project for After Effects



Halloween - Project for After Effects
After Effects CS4 and above | 1920x1080 | No plugins needed | 223 Mb

.
After Effects | Просмотров: 1329 | Загрузок: 1322 | Добавил: zevs | Дата: 11.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #100


Сборник обоев на разную тематику
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 132 MB

.
Обои | Просмотров: 904 | Загрузок: 897 | Добавил: fiksa | Дата: 10.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #99


Красивый альбом обоев для украшения рабочего стола
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 137 MB

.
Обои | Просмотров: 938 | Загрузок: 931 | Добавил: fiksa | Дата: 10.02.2014 | Комментарии (0)

Романтическая цветочная рамка для влюбленной пары - Мы счастливы вместе


Романтическая цветочная рамка для влюбленной пары - Мы счастливы вместе
PSD | 3508х4961 | 300 dpi | 93 Mb
Автор: Anutochkaaa

.
Для Photoshop | Просмотров: 866 | Загрузок: 859 | Добавил: Anutochkaaa777 | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Фоторамка - Два сердца бьются в такт


Фоторамка - Два сердца бьются в такт
PSD | 2000x1440 | 300 dpi | 18,5 мб
Автор: Alexey84

.
Для Photoshop | Просмотров: 1039 | Загрузок: 1032 | Добавил: Alexey | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Шаблон для мужчин - Фотосессия с девушкой из воды


Шаблон для мужчин - Фотосессия с девушкой из воды
PSD | 2000x1250 | 300 dpi | 21 мб
Автор: Alexey84

.
Для Photoshop | Просмотров: 956 | Загрузок: 949 | Добавил: Alexey | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

PSD шаблон для девушек - Фото с Любимой хаски


PSD шаблон для девушек - Фото с Любимой хаски
PSD | 2400x1500 | 300 dpi | 32 мб
Автор: Alexey84

.
Для Photoshop | Просмотров: 1270 | Загрузок: 1263 | Добавил: Alexey | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Keywords Intro - Project for After Effects



Keywords Intro - Project for After Effects
After Effects CS4 and above | 1920x1080 | mov, aep | 77 Mb

.
After Effects | Просмотров: 1016 | Загрузок: 1009 | Добавил: zevs | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Олимпийский календарь Сочи 2014 - Покоряй вершины!

JPG, PSD | 7016x4961 | 600 dpi | 2 pcs | 37.1 Mb
Author: Arkadievich

Календарь на рабочий стол. Олимпийский Сочи 2014 - Покоряй вершины!

Олимпийский календарь высокого разрешения на рабочий стол . Великолепная сноубордистка загорает на вершине горы. В календаре выделены дни проведения зимних Олимпийских Игр 2014 года.

.
Обои | Просмотров: 1516 | Загрузок: 1509 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Путин & Бендер: юмористический олимпийский календарь Сочи 2014

JPG, PNG, PSD | 7016x4961 | 600 dpi | 3 pcs | 41.3 Mb
Author: Arkadievich

Весёлый олимпийский календарь Сочи 2014  с двумя легендарными личностями: 
В. Путиным и О. Бендером в одном лице.


.
Обои | Просмотров: 1373 | Загрузок: 1366 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Мужская рамка для фото к 23 февраля - С праздником защитника Отечества


Мужская рамка для фото к 23 февраля - С праздником защитника Отечества
PSD | 3508x4961 | 300 dpi | 82 Mb
Автор: Anutochkaaa

.
Для Photoshop | Просмотров: 814 | Загрузок: 807 | Добавил: Anutochkaaa777 | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Express Your Words - Project for After Effects



Express Your Words - Project for After Effects
After Effects CS4 and above | 1920x1080 | mov, aep | 119 Mb

.
After Effects | Просмотров: 776 | Загрузок: 769 | Добавил: zevs | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Рамка для фото с талисманами зимних олимпийских игр в Российском городе Сочи 2014


Рамка для фото с талисманами зимних олимпийских игр в Российском городе Сочи 2014
PSD | 3508x4961 | 300 dpi | 52 Mb
Автор: Anutochkaaa

.
Для Photoshop | Просмотров: 863 | Загрузок: 856 | Добавил: Anutochkaaa777 | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Рамка для фотомонтажа - Леопард на камнях у моря любуется вашим фото


Рамка для фотомонтажа - Леопард на камнях у моря любуется вашим фото
PSD | 2000x1250 | 300 dpi | 27 мб
Автор: Alexey84

.
Для Photoshop | Просмотров: 945 | Загрузок: 938 | Добавил: Alexey | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Под цветочным деревом в платье и с букетом роз - шаблон для девушек


Под цветочным деревом в платье и с букетом роз - шаблон для девушек
PSD | 2400x1500 | 300 dpi | 24 мб
Автор: Alexey84

.
Для Photoshop | Просмотров: 1282 | Загрузок: 1275 | Добавил: Alexey | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

Watersplash Your Logo - Project for After Effects (Videohive)



Watersplash Your Logo - Project for After Effects (Videohive)
After Effects CS4 and above | 1920x1080 | no plugins required | 164 Mb

.
After Effects | Просмотров: 775 | Загрузок: 768 | Добавил: zevs | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

Клипарт для фотошопа - Сердца и отношения


Клипарт для фотошопа - Сердца и отношения
JPG | 3200x2000-5600x3700 | 15 шт | 36 мб
Автор: Alexey84

.
Для Photoshop | Просмотров: 834 | Загрузок: 827 | Добавил: Alexey | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

Valentines Day PNG Files


Valentines Day PNG Files
18 PNG | 120 MB

.
Для Photoshop | Просмотров: 777 | Загрузок: 770 | Добавил: uNet | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Scrap - Souvenir d'Enfance PNG and JPG Files


Scrap - Souvenir d'Enfance PNG and JPG Files
35 Elements, 8 Papers | 78,8 MB

.
Для Photoshop | Просмотров: 697 | Загрузок: 690 | Добавил: uNet | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Календарь зимних олимпийских игр в Сочи с рамкой для фото - Я лучший


Календарь зимних олимпийских игр в Сочи с рамкой для фото - Я лучший
PSD | 2920x1895 | 300 dpi | 32 Mb
Автор: Anutochkaaa

.
Для Photoshop | Просмотров: 752 | Загрузок: 745 | Добавил: Anutochkaaa777 | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Logo Mock-Up Intro - Project for After Effects



Logo Mock-Up Intro - Project for After Effects
After Effects CS4 and above | 1920x1080 | mov, aep | 91 Mb

.
After Effects | Просмотров: 996 | Загрузок: 989 | Добавил: zevs | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Женский шаблон - Девушка на капоте спортивного спорткара


Женский шаблон - Девушка на капоте спортивного спорткара
PSD | 2400x1500 | 300 dpi | 22 мб
Автор: Alexey84

.
Для Photoshop | Просмотров: 876 | Загрузок: 869 | Добавил: Alexey | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

After Effect Project - Wedding Slideshow


After Effect Project - Wedding Slideshow
After Effects CS5, CS5.5, CS6 | 1920x1080 | Requires Plugins No |Tutorial | 137.33 Mb

.
After Effects | Просмотров: 905 | Загрузок: 898 | Добавил: uNet | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #98


Сборник красивых обоев для украшения рабочего стола
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 145 MB

.
Обои | Просмотров: 713 | Загрузок: 706 | Добавил: fiksa | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

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