Количество: 50 шт. | Разрешение: ~3000x4000 | Формат: JPG



День знаний - не за горами, спешите достойно его встретить!



Предлагаю Вашему вниманию высококачественные растровые клипарты, в которых представлены фотографии очаровательных, милых, красивых школьниц и школьные принадлежности. Если у Вас возникнет надобность, красивой открыткой поздравить первоклассницу, оформить школьную газету или сайт, свой блог, эти клипарты Вам помогут. Ваша фантазия и творческое видение помогут сделать из этих клипартов классную открытку, распечатайте и подарите своей подружке. Сделанное своими руками, всегда - круто!