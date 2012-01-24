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Разрешение: max ~ 2560x2560 | Формат: JPG | Количество: 59 шт.
Живописные, очень красивые клипарты - дети на Новогоднем празднике, у ёлки, с Дедом Морозом, с друзьями и родителями, с подарками и игрушками. Клипарты высокого качества в формате JPG.
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JPG, PSD | 7016x4961 | 600 dpi | 2 pcs | 37.1 Mb
Author: Arkadievich
Календарь на рабочий стол. Олимпийский Сочи 2014 - Покоряй вершины!
Олимпийский календарь высокого разрешения на рабочий стол . Великолепная сноубордистка загорает на вершине горы. В календаре выделены дни проведения зимних Олимпийских Игр 2014 года.
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Olympic calendars Sochi-2014 - Blue Drive
JPG | 1920x1080 | 3508x2480 | 3543x6141 | 600 dpi | 28шт. | 55.5 Mb
Author: Arkadievich
Олимпийские календари Sochi-2014 - "Blue Drive"
Векторные Олимпийские календари высокого разрешения для рабочего стола и складные настольные. Календари выполнены в бело-сине-зелёных цветах символизирующих белый снег, синее море и небо, зелёные склоны гор.
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Векторный клипарт - Сертификаты, дипломы / Certificates, Diplomas
EPS,AI,CDR,PSD,превью в JPG и TIFF | 1.21 Gb
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Разрешение: max ~ 2560x2560 | Формат: JPG | Количество: 232 шт.
Очень красивые Новогодние фоны для графического оформления в формате JPG.
Праздничные клипарты высокого разрешения и хорошего качества.
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Количество: 50 шт. | Разрешение: ~3000x4000 | Формат: JPG
День знаний - не за горами, спешите достойно его встретить!
Предлагаю Вашему вниманию высококачественные растровые клипарты, в которых представлены фотографии очаровательных, милых, красивых школьниц и школьные принадлежности. Если у Вас возникнет надобность, красивой открыткой поздравить первоклассницу, оформить школьную газету или сайт, свой блог, эти клипарты Вам помогут. Ваша фантазия и творческое видение помогут сделать из этих клипартов классную открытку, распечатайте и подарите своей подружке. Сделанное своими руками, всегда - круто!
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Формат: PSD. Ширина: 1952. Вышина: 1440. Размер архива: 6Мб
Используйте этот фотоклипарт в своих поздравительных открытках, пожеланиях, признаниях в любви. Все надпись, сердечки и объекты на отдельных слоях.
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Коллекция русского и английского шрифта, это забавный шрифт для Фотошопа!
Порадуйте своих детей, близких, друзей, этим весёлым шрифтом, оформите свои открытки, картинки, поздравления, фотошоп работы.
Весь буквы хорошего качества!
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Формат:
PNG, Ширина:
2500пикс, Высота:
2574пикс, Размер архива:
13Мб
Красивейшие гламурные цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,% для Ваших работ в Adobe Photoshop
или в других фотошопах!
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