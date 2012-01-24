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Главная » Файлы » Дизайн » Клипарты
В категории материалов: 91
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Клипарты. Снегурочкa - Новогодние клипарты. Snow Maiden



Разрешение: max ~ 5200x7800 | Формат: PNG, JPG | Количество: 163 шт.


Очень красивые, эротические Снегурочки, сексуальные девушки в Новогодних нарядах, проводят с Вами Старый и встретят Новый 2013 год. Новогодние векторные и растровые клипарты.

 


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Клипарты | Просмотров: 8055 | Загрузок: 8048 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Новогодние Ёлочные игрушки. Шары - цифры. Векторные клипарты



Разрешение: 900х1200 | Формат: AI, PCD, PNG | Количество: 10 шт.


Красивые Новогодние ёлочные шары с цифрами, для дизайна и графического оформления. Векторные клипарты высокого разрешения в формате AI, PCD, PNG.
 


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Клипарты | Просмотров: 9540 | Загрузок: 9533 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Дети и Новый Год

 
Разрешение: max ~ 2560x2560 | Формат: JPG | Количество: 59 шт.
 
Живописные, очень красивые клипарты - дети на Новогоднем празднике, у ёлки, с Дедом Морозом, с друзьями и родителями, с подарками и игрушками. Клипарты высокого качества в формате JPG.

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Для Photoshop | Просмотров: 2164 | Загрузок: 2157 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Красивые Эротические Анимационные Картинки


Большая подборка эротических смешных картинок девушек.


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Графика | Просмотров: 5559 | Загрузок: 5552 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.02.2014 | Комментарии (0)

Смешные Эротические Комиксы для взрослых


Смешные Эротические Картинки исключительно со взрослым юмором.


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Разное | Просмотров: 6011 | Загрузок: 6004 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.02.2014 | Комментарии (0)

Олимпийский календарь Сочи 2014 - Покоряй вершины!

JPG, PSD | 7016x4961 | 600 dpi | 2 pcs | 37.1 Mb
Author: Arkadievich

Календарь на рабочий стол. Олимпийский Сочи 2014 - Покоряй вершины!

Олимпийский календарь высокого разрешения на рабочий стол . Великолепная сноубордистка загорает на вершине горы. В календаре выделены дни проведения зимних Олимпийских Игр 2014 года.

.
Обои | Просмотров: 1516 | Загрузок: 1509 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Путин & Бендер: юмористический олимпийский календарь Сочи 2014

JPG, PNG, PSD | 7016x4961 | 600 dpi | 3 pcs | 41.3 Mb
Author: Arkadievich

Весёлый олимпийский календарь Сочи 2014  с двумя легендарными личностями: 
В. Путиным и О. Бендером в одном лице.


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Обои | Просмотров: 1373 | Загрузок: 1366 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Олимпийские календари Sochi-2014 - "Blue Drive


Olympic calendars Sochi-2014 - Blue Drive
JPG | 1920x1080 | 3508x2480 | 3543x6141 | 600 dpi | 28шт. | 55.5 Mb
Author: Arkadievich


Олимпийские календари Sochi-2014 - "Blue Drive"

Векторные Олимпийские календари высокого разрешения для рабочего стола и складные настольные. Календари выполнены в бело-сине-зелёных цветах символизирующих белый снег, синее море и небо, зелёные склоны гор.

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Обои | Просмотров: 1681 | Загрузок: 1674 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

14 Set Party Flyer Template Chapter 7 (PSD)



14 Set Party Flyer Template Chapter 7
PSD | Многослойные | CS,CS3,CS4,CS6 | Размер: 1,14 Гб

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Клипарты | Просмотров: 1038 | Загрузок: 1031 | Добавил: Hottei | Дата: 28.01.2014 | Комментарии (0)

Винтажные текстуры с цветами


Винтажные текстуры с цветами для вашего творчества.

74 шт. | JPEG, PNG | от 2400х2400 до 3600х3600 | 1,02 Gb

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Клипарты | Просмотров: 1211 | Загрузок: 1204 | Добавил: Rigl | Дата: 11.01.2014 | Комментарии (0)

Сертификаты, дипломы / Certificates, Diplomas (EPS,AI,CDR)


Векторный клипарт - Сертификаты, дипломы / Certificates, Diplomas

EPS,AI,CDR,PSD,превью в JPG и TIFF | 1.21 Gb

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Клипарты | Просмотров: 5349 | Загрузок: 5342 | Добавил: Rigl | Дата: 10.01.2014 | Комментарии (1)

Флаги мира / Flags of the World (EPS)


Векторный клипарт - Флаги мира

EPS и превью в JPG | 228.19 Mb

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Клипарты | Просмотров: 2387 | Загрузок: 2380 | Добавил: Rigl | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

Новый год Фоны


Разрешение: max ~ 2560x2560 | Формат: JPG | Количество: 232 шт.

Очень красивые Новогодние фоны для графического оформления в формате JPG.
Праздничные клипарты высокого разрешения  и хорошего качества.

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Для Photoshop | Просмотров: 2078 | Загрузок: 2071 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.12.2013 | Комментарии (0)

Современные поезда - Modern trains (2013) JPG



Современные поезда - Modern trains
5 jpg | 7000 x 4667 | 82,4 Mb

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Клипарты | Просмотров: 835 | Загрузок: 828 | Добавил: Hottei | Дата: 29.12.2013 | Комментарии (0)

Коллекция знаков Зодиака / Zodiac Collection (AI,EPS,SVG)


Векторный клипарт - Коллекция знаков Зодиака

50 шт. | AI,EPS,SVG и превью в JPG | 144,57 Mb

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Клипарты | Просмотров: 1850 | Загрузок: 1843 | Добавил: Rigl | Дата: 28.12.2013 | Комментарии (0)

Фоны - С Новым годом 2014


Новогодние многослойные PSD фоны для Вашего творчества

23 шт. | PSD | от 3400х2614 до 6000х6000 | 2,70 Gb

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Клипарты | Просмотров: 1648 | Загрузок: 1641 | Добавил: Rigl | Дата: 27.12.2013 | Комментарии (0)

Рождественские елки PNG и JPG файлов


Рождественские елки PNG и JPG файлов
35 PNG, 1 JPG | 190 MB

.
Клипарты | Просмотров: 1056 | Загрузок: 1049 | Добавил: uNet | Дата: 23.12.2013 | Комментарии (0)

Зима Герои мультфильмов PNG Файлы


Зима Герои мультфильмов PNG Файлы
78 PNG, 1 JPG | 59,3 MB

.
Клипарты | Просмотров: 1244 | Загрузок: 1237 | Добавил: uNet | Дата: 17.12.2013 | Комментарии (0)

Маленькие Герои мультфильмов PNG Файлы


Маленькие Герои мультфильмов PNG Файлы
97 PNG, 1 JPG | 58,5 MB

.
Клипарты | Просмотров: 1092 | Загрузок: 1085 | Добавил: uNet | Дата: 17.12.2013 | Комментарии (0)

Winter characters Ruth Morehead PNG Files


Winter characters Ruth Morehead PNG Files
71 PNG, 1 JPG | 33,6 MB

.
Клипарты | Просмотров: 926 | Загрузок: 919 | Добавил: uNet | Дата: 17.12.2013 | Комментарии (0)

Новогоднее шампанское - Растровый клипарт | New Year Champagne - UHQ Stock Photo



Новогоднее шампанское - Растровый клипарт | New Year Champagne - UHQ Stock Photo
7 jpg | Up to 7184*4789 pix | 300 dpi | 82.5 Mb

.
Клипарты | Просмотров: 970 | Загрузок: 963 | Добавил: Hottei | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

Scrap Set - Christmas Mood PNG and JPG Files


Scrap Set - Christmas Mood PNG and JPG Files
75 Elements, 16 Papers, 5 Masks | 393 MB

.
Клипарты | Просмотров: 755 | Загрузок: 748 | Добавил: uNet | Дата: 31.10.2013 | Комментарии (0)

Клипарты. 1 сентября. Первый школьный звонок

Школьный векторный клипарт. 1 сентября. Первый школьный звонок.
Звон колокольчика и... в первый раз - в первый класс.

20.08.2011

.
Клипарты | Просмотров: 18924 | Загрузок: 18917 | Добавил: Galla | Дата: 01.09.2013 | Комментарии (0)

Школьница с книгой - клипарты на многослойном PSD


Школьница с книгой - клипарты на многослойном PSD.

Красивые клипарты на прозрачном фоне

1 PSD (4 layer)| 2300 x 2300 pix | 300 dpi | 10 mb

.
Для Photoshop | Просмотров: 1569 | Загрузок: 1562 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.08.2013 | Комментарии (0)

Школьницы - высококачественные клипарты



Количество: 50 шт. | Разрешение: ~3000x4000 | Формат: JPG

День знаний - не за горами, спешите достойно его встретить!

Предлагаю Вашему вниманию высококачественные растровые клипарты, в которых представлены фотографии очаровательных, милых, красивых школьниц и школьные принадлежности. Если у Вас возникнет надобность, красивой открыткой поздравить первоклассницу, оформить школьную газету или сайт, свой блог, эти клипарты Вам помогут. Ваша фантазия и творческое видение помогут сделать из этих клипартов классную открытку, распечатайте и подарите своей подружке. Сделанное своими руками, всегда - круто!


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Клипарты | Просмотров: 2305 | Загрузок: 2298 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.08.2013 | Комментарии (0)

Клипарты. 1 сентября - снова в школу


Школьный клипарт к 1 сентября - снова в школу, школьникам и первоклашкам. Дети в предвкушении новых событий

20.08.2011

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Клипарты | Просмотров: 6436 | Загрузок: 6429 | Добавил: Galla | Дата: 31.08.2013 | Комментарии (0)

Illustrations Pin-up Valeria Barykina. Very beautiful and sexy girls


Иллюстрации в стиле pin-up - автор Валерий Барыкин. Очень красивые и сексуальные девушки в стиле Pin Up. В архиве 81 рисунок.

The illustrations in the style of pin-up - the author Valery Barykin. Very beautiful and sexy girls in the style of Pin Up. In the archives of 81 drawing.


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Клипарты | Просмотров: 2561 | Загрузок: 2554 | Добавил: Arkadievich | Дата: 17.01.2013 | Комментарии (0)

Татуировки. Коллекция максимум - Tattoos. A collection a maximum

Коллекция красивых татуировок. Контуры и исходники. Различные стили, разные направления, черно-белые, цветные татуировки. Стили, от ретро, до последних популярных эскизов тату, мужских, и женских

Количество: 681 | Формат: JPG, PNG | Разрешение: up to 4683х3291

Большая коллекция красивых татуировок.
Контуры и исходники. Различные стили, разные направления, черно-белые и цветные татуировки. Коллекция разбита на 4 альбома. Для удобства скачивания коллекция разбита на четыре независимых альбома с тату, их можно скачивать и пользоваться по отдельности. Вашему вниманию представлены стили, от ретро тату, до последних популярных эскизов тату, как мужских, так и женских.

10.10.2011

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Клипарты | Просмотров: 9433 | Загрузок: 9426 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.07.2012 | Комментарии (1)

Поздравления (надписи) для Photoshop



Формат: PSD. Высота: 1700. Ширина: 1700. Размер архива: 7Мб

Поздравительный фотоклипарт надписи, поздравления, сердечки, украшения. Каждый объект на отдельном слое.

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Клипарты | Просмотров: 2451 | Загрузок: 2444 | Добавил: Ген | Дата: 29.05.2012 | Комментарии (0)

Пожелания Поздравления для Photoshop



Формат: PSD. Ширина: 1952. Вышина: 1440. Размер архива: 6Мб

Используйте этот фотоклипарт в своих поздравительных открытках, пожеланиях, признаниях в любви. Все надпись, сердечки и объекты на отдельных слоях.

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Клипарты | Просмотров: 1135 | Загрузок: 1128 | Добавил: Ген | Дата: 29.05.2012 | Комментарии (0)

Русский и Английский мульти Шрифт



Коллекция русского и английского шрифта, это забавный шрифт для Фотошопа!
Порадуйте своих детей, близких, друзей, этим весёлым шрифтом, оформите свои открытки, картинки, поздравления, фотошоп работы.
Весь буквы хорошего качества!

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Клипарты | Просмотров: 4125 | Загрузок: 4118 | Добавил: Ген | Дата: 29.05.2012 | Комментарии (0)

Бриллиантовые цифры для Фотошопа



Формат: PNG, Ширина: 2500пикс, Высота: 2574пикс, Размер архива: 13Мб
Красивейшие гламурные цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,% для Ваших работ в Adobe Photoshop или в других фотошопах!

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Клипарты | Просмотров: 4394 | Загрузок: 4387 | Добавил: Ген | Дата: 29.05.2012 | Комментарии (0)

Клипарты День Победы

День Победы - Клипарты




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Клипарты | Просмотров: 3402 | Загрузок: 3395 | Добавил: Arkadievich | Дата: 09.05.2012 | Комментарии (0)

Pin Up - Photo Beautiful and sexy girls

Фото очень красивых и сексуальных девушек в стиле Pin Up. Cliparts for Photoshop. Photos are very beautiful and sexual girls in the style of Pin Up


351 JPG | 500 ~ 1200 pix | 93.3 Mb

Клипарты для Photoshop. Фото очень красивых и сексуальных девушек в стиле Pin Up, 351 шт.

Cliparts for Photoshop. Photos are very beautiful and sexual girls in the style of Pin Up, 351 pcs.


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Клипарты | Просмотров: 6231 | Загрузок: 6224 | Добавил: Galla | Дата: 01.03.2012 | Комментарии (0)

Clipаrt - Labels & Stikers - этикетки и наклейки

Симпатичный сборник этикеток и наклеек. Labels & Stikers


Size: different | Amount: 15 files | Format: EPS | Archive: 36.1 Mb

Симпатичный сборник этикеток и наклеек. Labels & Stikers

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Клипарты | Просмотров: 1684 | Загрузок: 1677 | Добавил: Arkadievich | Дата: 18.02.2012 | Комментарии (0)

Cliparts Vectors - 23 February



Количество: 5 шт. | | Формат: EPS

Векторные клипарты высокого качества посвящённые 23 февраля.


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Клипарты | Просмотров: 4700 | Загрузок: 4693 | Добавил: Olga | Дата: 09.02.2012 | Комментарии (0)

Клипарты - Милла Йовович (2012)

Клипарты - Милла Йовович (2012)


Количество: 273 | Формат: JPEG | ~ 3000x1988 | Размер: 84.3 Mb


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Клипарты | Просмотров: 1756 | Загрузок: 1749 | Добавил: Arkadievich | Дата: 04.02.2012 | Комментарии (0)

Abstract Romantic Vector Backgrounds


Романтические Векторные Фоны|Romantic Vector Backgrounds
5 EPS + JPG Preview | zip 41.53 Mb

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Клипарты | Просмотров: 929 | Загрузок: 922 | Добавил: vovas | Дата: 26.01.2012 | Комментарии (0)

Abstract Romantic Vector Backgrounds2



5 EPS + JPG Preview | zip 53.92 Mb

Abstract Romantic Vector Backgrounds2


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Клипарты | Просмотров: 914 | Загрузок: 907 | Добавил: vovas | Дата: 26.01.2012 | Комментарии (0)

Клипарты - Байкерские татуировки - Bikers Tatoo - Clip Art

Клипарты - Байкерские Татуировки - Biker Tattoos - Clip Art

110 AI + EPS + PNG | 25.5 Mb

Векторные клипарты Байкерские татуировки
Vector clipart Biker tattoos
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Клипарты | Просмотров: 6560 | Загрузок: 6553 | Добавил: Arkadievich | Дата: 24.01.2012 | Комментарии (0)

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