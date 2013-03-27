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JPG, PSD | 7016x4961 | 600 dpi | 2 pcs | 37.1 Mb
Author: Arkadievich
Календарь на рабочий стол. Олимпийский Сочи 2014 - Покоряй вершины!
Олимпийский календарь высокого разрешения на рабочий стол . Великолепная сноубордистка загорает на вершине горы. В календаре выделены дни проведения зимних Олимпийских Игр 2014 года.
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Olympic calendars Sochi-2014 - Blue Drive
JPG | 1920x1080 | 3508x2480 | 3543x6141 | 600 dpi | 28шт. | 55.5 Mb
Author: Arkadievich
Олимпийские календари Sochi-2014 - "Blue Drive"
Векторные Олимпийские календари высокого разрешения для рабочего стола и складные настольные. Календари выполнены в бело-сине-зелёных цветах символизирующих белый снег, синее море и небо, зелёные склоны гор.
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Эти обои прекрасных девушек украсят любой рабочий стол
Формат: JPG | Количество: 152 | Разрешение:1600x1200 | Размер файла: 107.19
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