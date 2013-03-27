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Главная » Файлы » Дизайн » Обои
В категории материалов: 51
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Wallpapers Desktop Collection #100


Сборник обоев на разную тематику
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 132 MB

.
Обои | Просмотров: 904 | Загрузок: 897 | Добавил: fiksa | Дата: 10.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #99


Красивый альбом обоев для украшения рабочего стола
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 137 MB

.
Обои | Просмотров: 938 | Загрузок: 931 | Добавил: fiksa | Дата: 10.02.2014 | Комментарии (0)

Олимпийский календарь Сочи 2014 - Покоряй вершины!

JPG, PSD | 7016x4961 | 600 dpi | 2 pcs | 37.1 Mb
Author: Arkadievich

Календарь на рабочий стол. Олимпийский Сочи 2014 - Покоряй вершины!

Олимпийский календарь высокого разрешения на рабочий стол . Великолепная сноубордистка загорает на вершине горы. В календаре выделены дни проведения зимних Олимпийских Игр 2014 года.

.
Обои | Просмотров: 1516 | Загрузок: 1509 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Путин & Бендер: юмористический олимпийский календарь Сочи 2014

JPG, PNG, PSD | 7016x4961 | 600 dpi | 3 pcs | 41.3 Mb
Author: Arkadievich

Весёлый олимпийский календарь Сочи 2014  с двумя легендарными личностями: 
В. Путиным и О. Бендером в одном лице.


.
Обои | Просмотров: 1373 | Загрузок: 1366 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #98


Сборник красивых обоев для украшения рабочего стола
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 145 MB

.
Обои | Просмотров: 713 | Загрузок: 706 | Добавил: fiksa | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #97


Сборник обоев на разную тематику
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 132 MB

.
Обои | Просмотров: 622 | Загрузок: 615 | Добавил: fiksa | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #96


Коллекция обоев на разную тематику
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 121 MB

.
Обои | Просмотров: 681 | Загрузок: 674 | Добавил: fiksa | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #95


Подборка красивых обоев для вашего рабочего стола
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 127 MB

.
Обои | Просмотров: 704 | Загрузок: 697 | Добавил: fiksa | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #94



Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 137 MB

.
Обои | Просмотров: 647 | Загрузок: 640 | Добавил: fiksa | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #92


Сборник обоев для вашего рабочего стола на разную тематику
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 133 MB

.
Обои | Просмотров: 676 | Загрузок: 669 | Добавил: fiksa | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #91


Подборка обоев для рабочего стола
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 135 MB

.
Обои | Просмотров: 659 | Загрузок: 652 | Добавил: fiksa | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #90


Сборник обоев на разную тематику
Формат: JPG | Количество: 100 | Разрешение:1920x1080-2560х1600 | Размер файла: 135 MB

.
Обои | Просмотров: 615 | Загрузок: 608 | Добавил: fiksa | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)

Олимпийские календари Sochi-2014 - "Blue Drive


Olympic calendars Sochi-2014 - Blue Drive
JPG | 1920x1080 | 3508x2480 | 3543x6141 | 600 dpi | 28шт. | 55.5 Mb
Author: Arkadievich


Олимпийские календари Sochi-2014 - "Blue Drive"

Векторные Олимпийские календари высокого разрешения для рабочего стола и складные настольные. Календари выполнены в бело-сине-зелёных цветах символизирующих белый снег, синее море и небо, зелёные склоны гор.

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Обои | Просмотров: 1681 | Загрузок: 1674 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Обои для рабочего стола - Широкоформатные обои HD - Часть 47 (2014)


Вам представлена новая коллекция обоев. Высокого разрешения для вашего рабочего стола!

Количество: 300 шт. | Формат: JPG | 1920x1080 - 7800x5200 | Размер файла: 439.21 Mb

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Обои | Просмотров: 776 | Загрузок: 769 | Добавил: Asus | Дата: 26.01.2014 | Комментарии (0)

Отборные обои на тему - Supercar



Количество: 342 шт. | Разрешение: 1600x1200/2560x1600 | Формат: JPG | Размер: 246 Мб

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Обои | Просмотров: 741 | Загрузок: 734 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Wallpapers Mixed HD Pack 1



Количество: 152 шт. | Разрешение: 1920x1200/2560x1600 | Формат: JPG | Размер: 160 Мб

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Обои | Просмотров: 710 | Загрузок: 703 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Картинки с трехмерной графикой для фона рабочего стола


Картинки с различной трехмерной графикой на рабочий стол

100 шт. | JPEG | 1680x1050 - 2560x1600 | 110,41 Mb

.
Обои | Просмотров: 889 | Загрузок: 882 | Добавил: Rigl | Дата: 10.01.2014 | Комментарии (0)

HD Wallpapers Mix part. 1 (2014)


Красивые обои высокого разрешения для вашего рабочего стола

150 шт. | JPEG | 604х429 - 8736х5824 | 397,48 Mb

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Обои | Просмотров: 741 | Загрузок: 734 | Добавил: Rigl | Дата: 02.01.2014 | Комментарии (0)

Креативные HD Обои (Part 07)



Креативные HD Обои (Part 07)
105 JPG | 1680 x 1050 - 2560 x 1600 | 104,6 Mб

.
Обои | Просмотров: 706 | Загрузок: 699 | Добавил: Hottei | Дата: 29.12.2013 | Комментарии (0)

Обои HD / HQ для рабочего стола 229



Обои HD / HQ для рабочего стола 229
65 JPG | 1600 x 1200 ~ 1920 x 1200 | 101,06 Mб

.
Обои | Просмотров: 748 | Загрузок: 741 | Добавил: Hottei | Дата: 29.12.2013 | Комментарии (0)

Природные обои HQ часть 01



Природные обои HQ часть 01
50 JPG | 1600 x 1200 и более | 105,8 Mб

.
Обои | Просмотров: 655 | Загрузок: 648 | Добавил: Hottei | Дата: 27.12.2013 | Комментарии (0)

Wallpapers Sexy Girls#10


Эти обои прекрасных девушек украсят любой рабочий стол
Формат: JPG | Количество: 152 | Разрешение:1600x1200 | Размер файла: 107.19

.
Обои | Просмотров: 846 | Загрузок: 839 | Добавил: fiksa | Дата: 07.12.2013 | Комментарии (0)

HQ Обои Прекрасные Девушки (Часть 220)


HQ Обои Прекрасные Девушки
115 JPG | 1600 x 1200 ~ 1920 x 1200 | 105.3 Mb

.
Обои | Просмотров: 890 | Загрузок: 883 | Добавил: Asus | Дата: 02.12.2013 | Комментарии (0)

Подборка разных обоев для робочого стола



Количество: 669 шт. | Разрешение: 1920x1080/2560x1600 | Формат: JPG | Размер: 708 Мб

.
Обои | Просмотров: 1479 | Загрузок: 1472 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 18.11.2013 | Комментарии (0)

New Mixed HD Wallpapers Pack 117



Количество: 132 шт. | Разрешение: 1920x1200/2560x1600 | Формат: JPG | Размер: 168,33 Мб

.
Обои | Просмотров: 726 | Загрузок: 719 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 07.11.2013 | Комментарии (0)

Забавные зверюшки (2013) JPG



Эти забавные зверята обязательно подарят вам хорошее настроение, вызвав улыбку и настроив на позитив! Приятного просмотра!

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Обои | Просмотров: 678 | Загрузок: 671 | Добавил: Hottei | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

Computer Desktop Wallpapers Collection 787



Коллекция красивых и качественных обоев в высоком разрешении
Количество: 103 шт. | Разрешение: 1680X1050 - 2560X1600 | Формат: JPG | Размер: 110 Мb

.
Обои | Просмотров: 892 | Загрузок: 885 | Добавил: Hottei | Дата: 02.11.2013 | Комментарии (0)

Обои для рабочего стола - разное (большой сборник) (26.10.2013)


Большой сборник обоев для рабочего стола на разную тематику

2880 шт. | JPEG | 1200x1920 - 2560x1600 | 2,72 Gb

.
Обои | Просмотров: 688 | Загрузок: 681 | Добавил: Rigl | Дата: 26.10.2013 | Комментарии (0)

Обои для рабочего стола - разное (23.10.2013)


Новая подборка красивых обоев для рабочего стола на тему - Разное

JPЕG 1230 | от 1200x1920 до 2560x1600 | 1,10 Gb

.
Обои | Просмотров: 701 | Загрузок: 694 | Добавил: Rigl | Дата: 20.10.2013 | Комментарии (0)

Мега сборник обоев - часть 1 (2013)


Мега сборник обоев - часть 1 (2013)

2000 JPG | 1920х1080 | 1,73 Gb

.
Обои | Просмотров: 1058 | Загрузок: 1051 | Добавил: Rigl | Дата: 01.10.2013 | Комментарии (0)

Отборные обои на тему - Осень



Количество: 102 шт. | Разрешение: 1920x1200 | Формат: JPG | Размер: 88,29 Мб

.
Обои | Просмотров: 783 | Загрузок: 776 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 30.09.2013 | Комментарии (0)

Разные обои на робочий стол



Количество: 503 шт. | Разрешение: 1680x1050/1920х1080 | Формат: JPG | Размер: 590 Мб

.
Обои | Просмотров: 1021 | Загрузок: 1014 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 24.09.2013 | Комментарии (0)

Прекрасные уголки природы



Количество: 65 шт. | Разрешение: 1920x1200/ 2560x1600 | Формат: JPG | Размер: 115 Мб

.
Обои | Просмотров: 903 | Загрузок: 896 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 24.09.2013 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #3


Сборник обоев для украшения вашего рабочего стола
Формат: JPG | Количество: 112 | Разрешение:1680x1050-2560х1600 | Размер файла: 115,43 MB

.
Обои | Просмотров: 717 | Загрузок: 710 | Добавил: fiksa | Дата: 14.08.2013 | Комментарии (0)

Wallpapers Desktop Collection #1


Отличный альбом обоев для рабочего стола на разную тематику
Формат: JPG | Количество: 277| Разрешение:1680x1050-4000х2500 | Размер файла: 310,11 MB

.
Обои | Просмотров: 739 | Загрузок: 732 | Добавил: fiksa | Дата: 11.08.2013 | Комментарии (0)

Обои 2560х1600


Обои 2560х1600
JPG | 2560x1600 | 50 шт. | 60 мб
Автор: Alexey84

.
Обои | Просмотров: 843 | Загрузок: 836 | Добавил: Alexey | Дата: 22.04.2013 | Комментарии (0)

HD Обои для рабочего стола - Разное (2013)



Данный MegaPack содержит изображения HD-качества для рабочего стола на тему - Разное
536 JPEG | от 1366x768 до 10720x7120 | 451,59 Mb

.
Обои | Просмотров: 1809 | Загрузок: 1802 | Добавил: Rigl | Дата: 21.04.2013 | Комментарии (0)

Wallpapers - Природа (2013)



Качественные обои для рабочего стола на тему природы

360 JPG | от 1728х1080 до 2560х1600 | 398,13 Mb

.
Обои | Просмотров: 952 | Загрузок: 945 | Добавил: Rigl | Дата: 20.04.2013 | Комментарии (0)

Прекрасный сборник лучших обоев с очаровательными девушками для рабочего стола



Подборка красивых девушек для вашего рабочего стола
Формат: JPG | Количество: 87| Разрешение:1920х1200 - 2560x1600 | Размер файла: 107,99 MB

.
Обои | Просмотров: 1808 | Загрузок: 1801 | Добавил: fiksa | Дата: 27.03.2013 | Комментарии (0)

Лесные пейзажи природы для рабочего стола



Красивые лесные пейзажи природы в новой коллекции обоев для украшения рабочего стола Формат: JPG |Количество:60 | Разрешение:1600х1200 - 3400х2260 Px | Размер файла:106,76Mb

.
Обои | Просмотров: 1136 | Загрузок: 1129 | Добавил: fiksa | Дата: 27.03.2013 | Комментарии (0)

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