Всем, кто помнит, кто чтит - Подвиг наших дедов и прадедов. Монтируйте, делайте личные открытки. От Вас,- только фантазия. Окажите внимание (во истину заслужившим это) Ветеранам ВОВ. Поздравляйте Ветеранов, бабушек и дедушек, матерей и отцов, друг, друга. C праздником Вас, друзья!
P.S. Заставка (кроме фона) сделана из клипартов.
Формат: PNG
Разрешение: 3153x2142
DPI: 300
Количество: 43 шт.
Размер: 58.3 Mb
Скачать Клипарты День Победы:
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