



Всем, кто помнит, кто чтит - Подвиг наших дедов и прадедов. Монтируйте, делайте личные открытки. От Вас,- только фантазия. Окажите внимание (во истину заслужившим это) Ветеранам ВОВ. Поздравляйте Ветеранов, бабушек и дедушек, матерей и отцов, друг, друга. C праздником Вас, друзья!



P.S. Заставка (кроме фона) сделана из клипартов.



Формат: PNG

Разрешение: 3153x2142

DPI: 300

Количество: 43 шт.

Размер: 58.3 Mb

Скачать Клипарты День Победы:

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