Формат: EPS, JPG |Разрешение: 3000x5000~ | Количество: 6 шт. | 53.9 Mb
Красивые поздравительные клипарты. СКОРО! На моём сайте: эти шрифты (толькo "кирилица"), проверенные программы. Особо хочу отметить, Ulead PhotoImpact. Полностью рабочую версию с плагинами и справкими выложу очень скоро - готовлю. Христос Воскресе - друзья, Христос Воскресе!
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