Количество: 5 шт. | Разрешение: ~6200x6200 pix | 300 dpi | Формат: JPG | 55.7 Mb
Ребята! Работаем! К Великой Пасхе, делаем открытки, поздравления. Попробуйте, Ulead PhotoImpact. Скоро выложу, полную работягу, с дополнениями и подсказками (на бытовом уровне Фотошоп - отдыхает!). У меня всегда - вирусов - НЕТ!
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