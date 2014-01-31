Один из самых популярных и востребованных плагинов Adobe Photoshop и After Effects от создателя эффектов "Звёздных войн", создателя самого Photoshop - Джона Нолла (John Knoll).

John Knoll, создал и разработал плагин Knoll Light Factory, который призван качественно имитировать отражения от очень ярких источников света сквозь объектив фотокамеры.

Knoll Light Factory значительно выходит за типичные рамки бликов входящих в Photoshop, имеет более ста великолепных предустановок, предварительный просмотр в режиме реального времени, а так же 19 мощнейших инструментов для создания собственных эффектов!