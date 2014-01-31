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Разрешение: max ~ 2560x2560 | Формат: JPG | Количество: 59 шт.
Живописные, очень красивые клипарты - дети на Новогоднем празднике, у ёлки, с Дедом Морозом, с друзьями и родителями, с подарками и игрушками. Клипарты высокого качества в формате JPG.
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Один из самых популярных и востребованных плагинов Adobe Photoshop и After Effects от создателя эффектов "Звёздных войн", создателя самого Photoshop - Джона Нолла (John Knoll).
John Knoll, создал и разработал плагин Knoll Light Factory, который призван качественно имитировать отражения от очень ярких источников света сквозь объектив фотокамеры.
Knoll Light Factory значительно выходит за типичные рамки бликов входящих в Photoshop, имеет более ста великолепных предустановок, предварительный просмотр в режиме реального времени, а так же 19 мощнейших инструментов для создания собственных эффектов!
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JPG, PSD | 7016x4961 | 600 dpi | 2 pcs | 37.1 Mb
Author: Arkadievich
Календарь на рабочий стол. Олимпийский Сочи 2014 - Покоряй вершины!
Олимпийский календарь высокого разрешения на рабочий стол . Великолепная сноубордистка загорает на вершине горы. В календаре выделены дни проведения зимних Олимпийских Игр 2014 года.
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Olympic calendars Sochi-2014 - Blue Drive
JPG | 1920x1080 | 3508x2480 | 3543x6141 | 600 dpi | 28шт. | 55.5 Mb
Author: Arkadievich
Олимпийские календари Sochi-2014 - "Blue Drive"
Векторные Олимпийские календари высокого разрешения для рабочего стола и складные настольные. Календари выполнены в бело-сине-зелёных цветах символизирующих белый снег, синее море и небо, зелёные склоны гор.
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