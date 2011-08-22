Скачать Иконки Египет/Egypt Icons (2011) бесплатно

Количество: 136 шт. | Разрешение: 256x256 | Формат: PNG, ICO
Красивые золотые иконки в стиле древнего Египта: сфинксы, саркофаги, пирамиды, символы власти, папирусы. Священные: скарабей, кошка, бог Анубис (в облике черного шакала)
При необходимости отредактировать иконки, Вы можете с помощью замечательной программы ArtIcons Pro 5.29 Portable
Скачать иконки Egypt Icons (37.9 Mb):
22.08.2011
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