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Золотые Иконки Казино / Gold Icons of the Casino
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|20.07.2011, 12:31
JPG+EPS+PNG+ICO | 9.34 Mb | RAR
Золотые Иконки Казино - Gold Icons of the Casino - для оформления казино золотого цвета чудесно впишутся в любой дизайн. Иконки с деньгами, фишками,с костями, картами и крупье.Всего 6 иконок!
ICO: 6 file/256x48x32x16/300 dpi/24 bit
PNG: 6 file/256x256/600 dpi/24 bit
PNG: 6 file/450x450/600 dpi/24 bit
EPS: 1 file/1530x1039/300 dpi/24 bit
IPG: 1 file/1530x1039/200 dpi/24 bit
Формат: JPG, EPS, PNG, ICO
Количество: 6 штук
Качество: 24 bit
Разрешение: 200/300/600 dpi
Архив: RAR/9.34 Mb
Восстановление: 10%
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Золотые Иконки Казино / Gold Icons of the Casino бесплатно и без регистрации
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Категория: Иконки | Добавил: Arkadievich
| Теги: PNG, ICO, EPS, icons, золотые, казино, Casino, Gold, jpg, Иконки
|Просмотров: 4700 | Загрузок: 4693
| Рейтинг: 5.0/1 |
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