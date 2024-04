JPG+EPS+PNG+ICO | 9.34 Mb | RAR



Золотые Иконки Казино - Gold Icons of the Casino - для оформления казино золотого цвета чудесно впишутся в любой дизайн. Иконки с деньгами, фишками,с костями, картами и крупье.Всего 6 иконок!



ICO: 6 file/256x48x32x16/300 dpi/24 bit

PNG: 6 file/256x256/600 dpi/24 bit

PNG: 6 file/450x450/600 dpi/24 bit

EPS: 1 file/1530x1039/300 dpi/24 bit

IPG: 1 file/1530x1039/200 dpi/24 bit







Формат: JPG, EPS, PNG, ICO

Количество: 6 штук

Качество: 24 bit

Разрешение: 200/300/600 dpi

Архив: RAR/9.34 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно Иконки Казино / Gold Icons of the Casino:



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.