



Picture Collage Maker - простая в использовании программа для создания коллажей из ваших фотографий. Простой интерфейс программы и множество шаблонов позволят легко создавать разнообразные фотоколлажи (календари, поздравительные открытки, пригласительные билеты, постеры и т.д.) даже неопытным пользователям. Создание коллажей - это расслабляющее время-провождение, помогающее превращать собранные фотографии в драгоценные воспоминания.



Это самый легкий способ создания коллажей с применением вращений, изменения размеров, положений, обрамлений, маскировки, слияния и применением различных эффектов для каждой картинки по-отдельности. Результат может быть сохранен в форматах JPG, BMP, TIFF, GIF, WMF, TGA, PNG или установлен в качестве фонового рисунка для рабочего стола.



Ключевые возможности:

» Чрезвычайно простое использование программы

» Быстрое создание коллажей за считанные минуты

» Использование Мастера для создания коллажей

» Редактирование в режиме реального времени

» Поддержка графических форматов JPG, BMP, TIFF, GIF, WMF, TGA и PNG

» Использование готовых шаблонов или создание коллажа с самого нуля

» Встроенные рамки, фоны, клипарты, маски и т.д.

» Работа со слоями

» Ввод текста на картинке

» Редактируемый текст

» Перемещение, поворот, изменение размеров и переворот изобржений

» Обрезание фотографий

» Использование фото-фильтров и эффектов

» Управление цветом и яркостью

» Множественная отмена действий

» Отправка готовых изображение по электронной почте

» Печать изображений

» Сохранение коллажей в одно изображение

» Установка получившегося коллажа в качестве фонового изображения рабочего стола















Название: Picture Collage Maker

Версия: Pro 3.0.7.3499 Portable

Год выхода: 2011

OC: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Интерфейс: Русский

Лекарство: не требуется

Размер архива: 55,4 Mb



Скачать бесплатно Picture Collage Maker Pro 3.0.7.3499 Portable Rus:



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