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Главная » Файлы » Софт » Графика

Picture Collage Maker Pro 3.0.7.3499 Portable Rus

Загрузить, скачать Графика, Picture Collage Maker Pro 3.0.7.3499 Portable Rus бесплатно.

Скачать Picture Collage Maker Pro 3.0.7.3499 Portable Rus бесплатно

Picture Collage Maker Pro 3.0.7.3499 Portable Rus бесплатно и без регистрации

Picture Collage Maker Pro 3.0.7.3499 Portable Rus download free
23.08.2011, 09:41


Picture Collage Maker - простая в использовании программа для создания коллажей из ваших фотографий. Простой интерфейс программы и множество шаблонов позволят легко создавать разнообразные фотоколлажи (календари, поздравительные открытки, пригласительные билеты, постеры и т.д.) даже неопытным пользователям. Создание коллажей - это расслабляющее время-провождение, помогающее превращать собранные фотографии в драгоценные воспоминания.

Это самый легкий способ создания коллажей с применением вращений, изменения размеров, положений, обрамлений, маскировки, слияния и применением различных эффектов для каждой картинки по-отдельности. Результат может быть сохранен в форматах JPG, BMP, TIFF, GIF, WMF, TGA, PNG или установлен в качестве фонового рисунка для рабочего стола.

Ключевые возможности:
» Чрезвычайно простое использование программы
» Быстрое создание коллажей за считанные минуты
» Использование Мастера для создания коллажей
» Редактирование в режиме реального времени
» Поддержка графических форматов JPG, BMP, TIFF, GIF, WMF, TGA и PNG
» Использование готовых шаблонов или создание коллажа с самого нуля
» Встроенные рамки, фоны, клипарты, маски и т.д.
» Работа со слоями
» Ввод текста на картинке
» Редактируемый текст
» Перемещение, поворот, изменение размеров и переворот изобржений
» Обрезание фотографий
» Использование фото-фильтров и эффектов
» Управление цветом и яркостью
» Множественная отмена действий
» Отправка готовых изображение по электронной почте
» Печать изображений
» Сохранение коллажей в одно изображение
» Установка получившегося коллажа в качестве фонового изображения рабочего стола







Название: Picture Collage Maker
Версия: Pro 3.0.7.3499 Portable
Год выхода: 2011
OC: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Интерфейс: Русский
Лекарство: не требуется
Размер архива: 55,4 Mb

Скачать бесплатно Picture Collage Maker Pro 3.0.7.3499 Portable Rus:



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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: Pro, создание, постеры, поздравительные, открытки, Maker, фотоколлажи, Календари, Collage, picture
Просмотров: 5978 | Загрузок: 5971 | Рейтинг: 5.0/1 |

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легко создавать разнообразные фотоколлажи календари, поздравительные открытки
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