Picture Collage Maker - простая в использовании программа для создания коллажей из ваших фотографий. Простой интерфейс программы и множество шаблонов позволят легко создавать разнообразные фотоколлажи (календари, поздравительные открытки, пригласительные билеты, постеры и т.д.) даже неопытным пользователям. Создание коллажей - это расслабляющее время-провождение, помогающее превращать собранные фотографии в драгоценные воспоминания.
Это самый легкий способ создания коллажей с применением вращений, изменения размеров, положений, обрамлений, маскировки, слияния и применением различных эффектов для каждой картинки по-отдельности. Результат может быть сохранен в форматах JPG, BMP, TIFF, GIF, WMF, TGA, PNG или установлен в качестве фонового рисунка для рабочего стола.
Ключевые возможности: » Чрезвычайно простое использование программы » Быстрое создание коллажей за считанные минуты » Использование Мастера для создания коллажей » Редактирование в режиме реального времени » Поддержка графических форматов JPG, BMP, TIFF, GIF, WMF, TGA и PNG » Использование готовых шаблонов или создание коллажа с самого нуля » Встроенные рамки, фоны, клипарты, маски и т.д. » Работа со слоями » Ввод текста на картинке » Редактируемый текст » Перемещение, поворот, изменение размеров и переворот изобржений » Обрезание фотографий » Использование фото-фильтров и эффектов » Управление цветом и яркостью » Множественная отмена действий » Отправка готовых изображение по электронной почте » Печать изображений » Сохранение коллажей в одно изображение » Установка получившегося коллажа в качестве фонового изображения рабочего стола
Название: Picture Collage Maker Версия: Pro 3.0.7.3499 Portable Год выхода: 2011 OC: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 Интерфейс: Русский Лекарство: не требуется Размер архива: 55,4 Mb
Скачать бесплатно Picture Collage Maker Pro 3.0.7.3499 Portable Rus: