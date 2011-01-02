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Главная » Файлы » Софт » Графика

Free Image Convert and Resize 2.1.11

Загрузить, скачать Графика, Free Image Convert and Resize 2.1.11 бесплатно.

Скачать Free Image Convert and Resize 2.1.11 бесплатно

Free Image Convert and Resize 2.1.11 бесплатно и без регистрации

Free Image Convert and Resize 2.1.11 download free
20.06.2011, 09:29



Free Image Convert and Resize - мощная программа для пакетной обработки изображений. Позволяет с легкостью конвертировать как отдельные файлы, так и целые папки с файлами изображений в различные графические форматы, изменять их размер в зависимости от заданных параметров, переименовывать и добавлять нумерацию. Поддерживаются следующие форматы файлов изображений: jpg, png, bmp, gif, tga, pdf (только экспорт).

Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик: DVDVideoSoft
Последнее обновление: 18.06.2011
Категории программы: Редакторы - Конвертор
Размер файла: 9.88 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 6270A35FBBCB6ABCFE9729BC42176259

Скачать бесплатно: Free Image Convert and Resize 2.1.11




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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: Convert, bmp, PNG, изображений, пакетная, image, free, jpg, обработка, gif
Просмотров: 1226 | Загрузок: 1219 | Рейтинг: 5.0/1 |

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мощная программа для пакетной обработки изображений
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