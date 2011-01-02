Скачать Free Image Convert and Resize 2.1.11 бесплатно

Free Image Convert and Resize - мощная программа для пакетной обработки изображений. Позволяет с легкостью конвертировать как отдельные файлы, так и целые папки с файлами изображений в различные графические форматы, изменять их размер в зависимости от заданных параметров, переименовывать и добавлять нумерацию. Поддерживаются следующие форматы файлов изображений: jpg, png, bmp, gif, tga, pdf (только экспорт).
Статус программы: Бесплатная Операционка: Windows 7, Vista, XP Интерфейс: Английский, Русский Разработчик: DVDVideoSoft Последнее обновление: 18.06.2011 Категории программы: Редакторы - Конвертор Размер файла: 9.88 Mb Восстановление: 10% MD5: 6270A35FBBCB6ABCFE9729BC42176259
Скачать бесплатно: Free Image Convert and Resize 2.1.11