



LifePhotoMaker - программа для добавления визуальных и звуковых эффектов к вашим фотографиям. Вы можете легко добавить водяные эффекты, такие как водопад, берег или озеро наложив водяную маску на ваши фото. Вы также можете добавить эффекты падающего снега или дождя, а также до 8 каналов звуковых эффектов. Полученный результат можно сохранить в виде скринсейвера, видео (.avi), или анимированного изображения (.gif).



Тщательно разработанный для удобства использования интуитивный интерфейс программы Life Photo Maker позволяет добавлять красивые анимированные сцены за несколько простых шагов.



Особенности программы:

- Удобный интерфейс пользователя.

- Эффект воды.

- Эффект снега.

- Эффект дождя.

- Звуковые эффекты.



* Наслаждайтесь результатами в разных форматах.

* Применяйте до 6 различных эффектов воды в одном изображении.

* Предварительная установка эффектов воды, например, водопад, озеро, море, река и т.п.

* Настраиваемые эффекты воды для вашего личного творчества.

* Добавление до 8 звуковых эффектов к одному изображению.

* Добавление фоновой музыки к созданным скринсейверам или исполнительным файлам.







Название: WonderBit LifePhotoMaker

Версия: 1.62.0.26 Portable

Год выхода: 2011

ОС: Windows XP/2003/Vista/Windows 7

Язык: Английский

Лекарство: не требуется

Размер архива: 9.5 Mb



Скачать WonderBit LifePhotoMaker 1.62.0.26 Portable





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