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Главная » Файлы » Софт » Графика

WonderBit LifePhotoMaker 1.62.0.26 Portable

Загрузить, скачать Графика, WonderBit LifePhotoMaker 1.62.0.26 Portable бесплатно.

Скачать WonderBit LifePhotoMaker 1.62.0.26 Portable бесплатно

WonderBit LifePhotoMaker 1.62.0.26 Portable бесплатно и без регистрации

WonderBit LifePhotoMaker 1.62.0.26 Portable download free
16.05.2011, 19:37


LifePhotoMaker - программа для добавления визуальных и звуковых эффектов к вашим фотографиям. Вы можете легко добавить водяные эффекты, такие как водопад, берег или озеро наложив водяную маску на ваши фото. Вы также можете добавить эффекты падающего снега или дождя, а также до 8 каналов звуковых эффектов. Полученный результат можно сохранить в виде скринсейвера, видео (.avi), или анимированного изображения (.gif).

Тщательно разработанный для удобства использования интуитивный интерфейс программы Life Photo Maker позволяет добавлять красивые анимированные сцены за несколько простых шагов.

Особенности программы:
 - Удобный интерфейс пользователя.
 - Эффект воды.
 - Эффект снега.
 - Эффект дождя.
 - Звуковые эффекты.
 
* Наслаждайтесь результатами в разных форматах.
* Применяйте до 6 различных эффектов воды в одном изображении.
* Предварительная установка эффектов воды, например, водопад, озеро, море, река и т.п.
* Настраиваемые эффекты воды для вашего личного творчества.
* Добавление до 8 звуковых эффектов к одному изображению.
* Добавление фоновой музыки к созданным скринсейверам или исполнительным файлам.



Название: WonderBit LifePhotoMaker
Версия: 1.62.0.26 Portable
Год выхода: 2011
ОС: Windows XP/2003/Vista/Windows 7
Язык: Английский
Лекарство: не требуется
Размер архива: 9.5 Mb

Скачать WonderBit LifePhotoMaker 1.62.0.26 Portable




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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: 1.62.0.26, WonderBit, portable, звуковые, эффекты, gif, avi, фотографии, визуальные, LifePhotoMaker
Просмотров: 2273 | Загрузок: 2266 | Рейтинг: 5.0/1 |

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программа для добавления визуальных и звуковых эффектов к вашим фотографиям
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