LifePhotoMaker - программа для добавления визуальных и звуковых эффектов к вашим фотографиям. Вы можете легко добавить водяные эффекты, такие как водопад, берег или озеро наложив водяную маску на ваши фото. Вы также можете добавить эффекты падающего снега или дождя, а также до 8 каналов звуковых эффектов. Полученный результат можно сохранить в виде скринсейвера, видео (.avi), или анимированного изображения (.gif).
Тщательно разработанный для удобства использования интуитивный интерфейс программы Life Photo Maker позволяет добавлять красивые анимированные сцены за несколько простых шагов.
Особенности программы: - Удобный интерфейс пользователя. - Эффект воды. - Эффект снега. - Эффект дождя. - Звуковые эффекты.
* Наслаждайтесь результатами в разных форматах. * Применяйте до 6 различных эффектов воды в одном изображении. * Предварительная установка эффектов воды, например, водопад, озеро, море, река и т.п. * Настраиваемые эффекты воды для вашего личного творчества. * Добавление до 8 звуковых эффектов к одному изображению. * Добавление фоновой музыки к созданным скринсейверам или исполнительным файлам.
Название: WonderBit LifePhotoMaker Версия: 1.62.0.26 Portable Год выхода: 2011 ОС: Windows XP/2003/Vista/Windows 7 Язык: Английский Лекарство: не требуется Размер архива: 9.5 Mb