





MAGIX 3D Maker — основное предназначение этой программы это создание высококачественных 3D текстов и графики: логотипов, кнопок, надписей, заголовков. Это гораздо лучший и более лёгкий способ для создания трёхмерного текста для ваших web-страниц, презентаций, видеороликов, плакатов, презентаций. Помимо этого, с помощью MAGIX 3D Maker, вы сможете создавать прекрасные 3D анимации из текста, сохраняя их в форматы SWF, AVI, GIF либо файл экранной заставки, за считанные секунды. Уверены, что ни одна из ныне присутствующих на рынке программ для трёхмерного моделирования, не может с такой же легкостью создавать 3D графику и текст так, как это может делать MAGIX 3D Maker!



Преимущества программы MAGIX 3D Maker 7:

• Создание объёмных 3D текстовых объектов, анимированных и статичных графических элементов и заголовков.

• Каркасный режим отображения объектов.

• Интерактивные плавные инструменты преобразования и редактирования.

• Регулируемая прозрачность окон в панели управления.

• Импорт файлов EMF/WMF, Webster, CorelXARA.

• Экспорт в форматы PNG, GIF, JPEG, AVI, SWF, BMP (растровый и векторный), CUR (курсор) и ICO (иконка).

• Создание элементов графически, идеально подходящих для интеграции в веб-страницы.

• Возможность без потери качества изменять размеры объектов.

• Формирование контуров, в качестве метафайлов (EMF и WMF) импорт двухмерных изображений.

• Применение TrueType (векторных шрифтов).

• Автоматическое создание кнопок, рамок, панелей.

• Восстановление и автосохранение открытых файлов при закрытии и запуске программы, и при перезагрузке Windows.

• Экспортирование объектов программы в совместимый Adobe Photoshop.



Ключевой список возможностей MAGIX 3D Maker:

• Интерактивные инструменты управления.

• По умолчанию регулируемая прозрачность фона.

• Оптимизация палитры и цвета для обеспечения высокого качества мелкоформатных объектов.

• Движение элементов и прокрутка с определённой скоростью, которая может меняться и по заданным траекториям.

• Различные виды вывода и ввода текста с экрана.

• Управление степенью выпуклости и освещением объектов.

• Настройка и выбор и размеров шрифтов.

• Моделирование изгибов и преломлений, создание теней.

• Управление цветами и заливкой.

• Богатый выбор вариантов анимации: пульсация, поворот, рябь, подскакивание, вращение, угасание и т.д.

* Глобальный контроль над всеми вариантами редактирования 3D текста, через удобные дружественные панели управления.

• Варианты просмотра объектов с других ракурсов с изменением угла вращения и многое другое!





Название: MAGIX 3D Maker

Версия: 7.0.0.482

Год выпуска: 2011

Платформа: Windows XP/Vista/7

Язык интерфейса: deutsch, english (русификатор)

Лекарство: patch

Размер: 29.4 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 591603B4656AABDA0DC2A6C57E06510B



Скачать MAGIX 3D Maker 7.0.0.482 + RUS



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