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Главная » Файлы » Софт » Графика

MAGIX 3D Maker 7.0.0.482 + RUS

Загрузить, скачать Графика, MAGIX 3D Maker 7.0.0.482 + RUS бесплатно.

Скачать MAGIX 3D Maker 7.0.0.482 + RUS бесплатно

MAGIX 3D Maker 7.0.0.482 + RUS бесплатно и без регистрации

MAGIX 3D Maker 7.0.0.482 + RUS download free
25.05.2011, 23:49



MAGIX 3D Maker — основное предназначение этой программы это создание высококачественных 3D текстов и графики: логотипов, кнопок, надписей, заголовков. Это гораздо лучший и более лёгкий  способ для создания трёхмерного текста для ваших web-страниц, презентаций, видеороликов, плакатов, презентаций. Помимо этого, с помощью MAGIX 3D Maker, вы сможете создавать прекрасные 3D анимации из текста, сохраняя их в форматы SWF, AVI, GIF либо файл экранной заставки, за считанные секунды. Уверены, что ни одна из ныне присутствующих на рынке программ для трёхмерного моделирования, не может с такой же легкостью создавать 3D графику и текст так, как это может делать MAGIX 3D Maker!

Преимущества программы MAGIX 3D Maker 7:
 • Создание объёмных 3D текстовых объектов, анимированных и статичных графических элементов и заголовков.
 • Каркасный режим отображения объектов.
 • Интерактивные плавные инструменты преобразования и редактирования.
 • Регулируемая прозрачность окон в панели управления.
 • Импорт файлов EMF/WMF, Webster, CorelXARA.
 • Экспорт в форматы PNG, GIF, JPEG, AVI, SWF, BMP (растровый и векторный), CUR (курсор) и ICO (иконка).
 • Создание элементов графически, идеально подходящих для интеграции в веб-страницы.
 • Возможность без потери качества изменять размеры объектов.
 • Формирование контуров, в качестве метафайлов (EMF и WMF) импорт двухмерных изображений.
 • Применение TrueType (векторных шрифтов).
 • Автоматическое создание кнопок, рамок, панелей.
 • Восстановление и автосохранение открытых файлов при закрытии и запуске программы, и при перезагрузке Windows.
 • Экспортирование объектов программы в совместимый Adobe Photoshop.

Ключевой список возможностей MAGIX 3D Maker:
 • Интерактивные инструменты управления.
 • По умолчанию регулируемая прозрачность фона.
 • Оптимизация палитры и цвета для обеспечения высокого качества мелкоформатных объектов.
 • Движение элементов и прокрутка с определённой скоростью, которая может меняться и по заданным траекториям.
 • Различные виды вывода и ввода текста с экрана.
 • Управление степенью выпуклости и освещением объектов.
 • Настройка и выбор и размеров шрифтов.
 • Моделирование изгибов и преломлений, создание теней.
 • Управление цветами и заливкой.
 • Богатый выбор вариантов анимации: пульсация, поворот, рябь, подскакивание, вращение, угасание и т.д.
 * Глобальный контроль над всеми вариантами редактирования 3D текста, через удобные дружественные панели управления.
 • Варианты просмотра объектов с других ракурсов с изменением угла вращения и многое другое!


Название: MAGIX 3D Maker
Версия: 7.0.0.482
Год выпуска: 2011
Платформа: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: deutsch, english (русификатор)
Лекарство: patch
Размер: 29.4 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 591603B4656AABDA0DC2A6C57E06510B

Скачать MAGIX 3D Maker 7.0.0.482 + RUS



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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: Векторный, Maker, MAGIX, Растровый, анимация, gif, avi, SWF, 3d
Просмотров: 4880 | Загрузок: 4873 | Рейтинг: 0.0/0 |

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создание высококачественных 3D текстов и графики: логотипов, кнопок, надписей, заголовков
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