MAGIX 3D Maker — основное предназначение этой программы это создание высококачественных 3D текстов и графики: логотипов, кнопок, надписей, заголовков. Это гораздо лучший и более лёгкий способ для создания трёхмерного текста для ваших web-страниц, презентаций, видеороликов, плакатов, презентаций. Помимо этого, с помощью MAGIX 3D Maker, вы сможете создавать прекрасные 3D анимации из текста, сохраняя их в форматы SWF, AVI, GIF либо файл экранной заставки, за считанные секунды. Уверены, что ни одна из ныне присутствующих на рынке программ для трёхмерного моделирования, не может с такой же легкостью создавать 3D графику и текст так, как это может делать MAGIX 3D Maker!
Преимущества программы MAGIX 3D Maker 7: • Создание объёмных 3D текстовых объектов, анимированных и статичных графических элементов и заголовков. • Каркасный режим отображения объектов. • Интерактивные плавные инструменты преобразования и редактирования. • Регулируемая прозрачность окон в панели управления. • Импорт файлов EMF/WMF, Webster, CorelXARA. • Экспорт в форматы PNG, GIF, JPEG, AVI, SWF, BMP (растровый и векторный), CUR (курсор) и ICO (иконка). • Создание элементов графически, идеально подходящих для интеграции в веб-страницы. • Возможность без потери качества изменять размеры объектов. • Формирование контуров, в качестве метафайлов (EMF и WMF) импорт двухмерных изображений. • Применение TrueType (векторных шрифтов). • Автоматическое создание кнопок, рамок, панелей. • Восстановление и автосохранение открытых файлов при закрытии и запуске программы, и при перезагрузке Windows. • Экспортирование объектов программы в совместимый Adobe Photoshop.
Ключевой список возможностей MAGIX 3D Maker: • Интерактивные инструменты управления. • По умолчанию регулируемая прозрачность фона. • Оптимизация палитры и цвета для обеспечения высокого качества мелкоформатных объектов. • Движение элементов и прокрутка с определённой скоростью, которая может меняться и по заданным траекториям. • Различные виды вывода и ввода текста с экрана. • Управление степенью выпуклости и освещением объектов. • Настройка и выбор и размеров шрифтов. • Моделирование изгибов и преломлений, создание теней. • Управление цветами и заливкой. • Богатый выбор вариантов анимации: пульсация, поворот, рябь, подскакивание, вращение, угасание и т.д. * Глобальный контроль над всеми вариантами редактирования 3D текста, через удобные дружественные панели управления. • Варианты просмотра объектов с других ракурсов с изменением угла вращения и многое другое!
Название: MAGIX 3D Maker Версия: 7.0.0.482 Год выпуска: 2011 Платформа: Windows XP/Vista/7 Язык интерфейса: deutsch, english (русификатор) Лекарство: patch Размер: 29.4 Mb Восстановление: 10% MD5: 591603B4656AABDA0DC2A6C57E06510B