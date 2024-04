Скачать Скрипты для uCoz: Форма входа + Мини-профиль 3D NEW бесплатно

Понравился на одном сайте, мини-профиль. Попросил админа поделится по братски, "а в ответ,- тишина...". Тогда начал рыть в Google и Яндексе, сайтов перелопатил уйму (со счёту сбился). И везде, одно и тоже, битые ссылки, кривые скрипты, даже орфографические ошибки, одни и те же (тупо копируют - бесит). От матов кофе в чашке закипал (зато был всегда горячий). Ну и как водится пришлось кропать самому, если Вы зарегистрировались, то видите, что получилось. Качайте, пользуйтесь люди добрые. А жадинам всеобщее презрение :).



И ещё ребята, если будете копировать скрипт себе, ставьте пожалуйста "Авторскую" ссылку,- давайте уважать труд друг - друга .



Установка



1) Скачайте архив с исходниками (ссылки внизу). Распакуйте архив. И загрузите папку "imagesite" и вложенные файлы в корень Вашего сайта. Можете вложить исходники в другую папку, но тогда Вам придётся переписать в скриптах пути к картинкам.



2) Создаём блок и вставляем в него этот код:



Даю готовый блок. Поставьте свой № и замените в скрипте слова "ваш сайт" на имя своего сайта.

Блок ставите, куда Вашей душе угодно, у себя я поставил в самом верху "ВТОРОГО КОНТЕЙНЕРА"







CODE:



<!-- <block(Ваш номер)> -->

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="190">

<tr><td>

<table border="0" bgcolor="#E9ECF5" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

<tr>

<td width="2%"><img border="0" src="/.s/t/121/3.gif" width="11" height="21"></td>

<td width="70%" background="/.s/t/121/4.gif"><div class="blockTitle"><!-- <bt> --><!--<s5204>-->МИНИ-ПРОФИЛЬ<!--</s>--><!-- </bt> --></div></td>

<td width="28%"><img border="0" src="/.s/t/121/10.gif" width="54" height="21"></td>

</tr></table></td></tr>

<tr><td class="topBorder" style="padding:3px;" bgcolor="#F4F4F4">

<!-- <bc> --><!--<s1546>-->

<!-- <Форма входа+мини профиль> -->



<div align="center">

<script type="text/javascript">

<!--

var h=(new Date()).getHours();

if (h > 23 || h < 3) document.write("Доброй ночи $USERNAME$");

if (h > 3 && h < 7) document.write("$USERNAME$, Вы сегодня припозднились");

if (h > 6 && h < 9) document.write("Раненько Вы сегодня $USERNAME$");

if (h > 8 && h < 12) document.write("$USERNAME$, с Добрым утром");

if (h > 11 && h < 19) document.write("Добрый день, $USERNAME$");

if (h > 18 && h < 24) document. write("$USERNAME$, Добрый вечер");

-->

</script>, $USER_FULL_NAME$

<!-- <TODAY> -->

<hr />

<b>Сегодня:</b><br>

$WDAY$ $DAY$ $MONTH$ $YEAR$<br>

<b>Сейчас:</b>$TIME$<br>

<!-- </TODAY> -->

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tbody>

<tr>

<td width="17" background="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/ava-fon-lt.png" height="17"></td>

<td background="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/ava-fon-top.png" height="17"></td>

<td width="17" background="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/ava-fon-rt.png" height="17"></td></tr>

<tr>

<td width="17" background="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/ava-fon-left.png"></td>

<td>



<img border=0 alt="$USERNAME$" src="$USER_AVATAR_URL$" height="125" width="125">



<img border=0 alt="Нет аватара" title="Нет аватара" src="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/noavatar.png" height="125" width="125">



</td>

<td width="17" background="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/ava-fon-right.png"></td>

</tr>

<tr>

<td width="17" background="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/ava-fon-lb.png" height="17"></td>

<td background="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/ava-fon-bottom.png" height="17"></td>

<td width="17" background="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/ava-fon-rb.png" height="17"></td></tr></tbody></table></div>

<div align="center">Информация</div>

<hr />

Логин: <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$"><b>$USERNAME$</b></a><br>

Группа: <b>$USER_GROUP$</b><br>

Вы зарегистрированы: <b>$USER_REG_DAYS$ дней</b>

<br>

Ваш IP адресс: <a href="http://www.ripe.net/perl/whois?$IP_ADDRESS$" title="Подробнее" target="_blank"><b>$IP_ADDRESS$</b></a><br>

Браузер: <b>$USER_AGENT$ $USER_AGENT_VER$</b>

<br><br>

<div align="center">Управление</div><br>

<!-- <Управление> -->

<div align="center">

<table border="0" width="100%" id="table2" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" height="56">

<tr><td height="56"></td>

<td width="180" height="56"><div align="center">

</div>

<div align="center">

<table border="0" width="100%" id="table1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">

<tr>

<td width="48" height="56"><a href="$ADD_ENTRY_LINK$" title="Добавить новость"><img border=0 alt="Добавить новость" src="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/news.jpg" height="56" width="48"></a>

</td>

<td width="41" height="56"><a href="$PM_URL$" title=" Нет новых сообщений Есть новые сообщения ($UNREAD_PM$) "><img border=0 alt="Личные сообщения" src="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/comment.jpg" height="56" width="41"></a>

</td>

<td width="46" height="56"><a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$" title="Мой профиль"><img border=0 alt="Мой профиль" src="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/home.jpg" height="56" width="46"></a>

</td>

<td width="45" height="56"><a href="javascript://" title="Покинуть сайт" onclick="if (confirm('Вы действительно хотите выйти?')) {location.href='$LOGOUT_LINK$'};"><img border=0 alt="Выход" src="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/stop.jpg" height="56" width="45"></a>

</td></tr></table></div></td>

<td height="32"></td></tr></table></div><br><br>

<!-- </Управление> -->



$LOGIN_FORM$



<!-- </Форма входа+мини профиль> -->

<!--</s>--><!-- </bc> --></td></tr>

<tr><td bgcolor="#E9ECF5"><img border="0" src="/.s/t/121/11.gif" width="190" height="21"></td></tr></table>

<div style="padding:3px"></div>

<!-- </block(Ваш номер)> -->





3) Заходим: Панель управления » Управление дизайном » Пользователи » Форма входа пользователей

4) Заменяем весь код, который там находится на этот:







CODE:



<!-- <Форма входа+мини профиль> -->

<div style="width:180px;">

<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%">

<td colspan="2" style="color:red;text-align:center;">$ERROR$</td>

<tr>

<td width="25" nowrap="nowrap"><img src="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/user.png" width="22" height="22" border="0" alt="логин" title="логин" /></td>

<td><input name="user" class="loginField" type="text" size="20" style="width:100%;" maxlength="60" value="логин" onfocus="if(this.value=='логин') this.value=''" onblur="if(!this.value) this.value='логин'"></td>

</tr>

<tr>

<td width="25" nowrap="nowrap"><img src="http://ваш сайт/imagesite/miniprofile/key.png" width="22" height="22" border="0" alt="пароль" title="пароль" /></td>

<td><input name="password" class="loginField" type="password" size="20" style="width:100%" maxlength="60" value="пароль" onfocus="if(this.value=='пароль') this.value=''" onblur="if(!this.value) this.value='пароль'"></td>

</tr>

</table>

<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%">

<tr>

<td nowrap><input id="rem$PAGE_ID$" type="checkbox" name="rem" value="1" checked="checked"/><label for="rem$PAGE_ID$">запомнить</label> <br /><input id="hid$PAGE_ID$" type="checkbox" name="hidden" value="1" /><label for="hid$PAGE_ID$">скрытый</label> </td>

<td align="right" valign="top"><input class="loginButton" name="sbm" type="submit" value="Вход"/></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2"><div style="font-size:7pt;text-align:center;"><a href="$REMINDER_LINK$">Забыл пароль</a> | <a href="$REGISTER_LINK$">Регистрация</a></div></td>

</tr>

</table>

</div>

<!-- </Форма входа+мини профиль> -->



Скрипт полностью укомплектован и не зависим от сторонних ресурсов.

Рабочий на 100%.



P.S. Чуть на забыл :). После установки скрипта, удалите во "ВТОРОМ КОНТЕЙНЕРЕ" блок, "Форма входа", у меня был №6 "<!-- <block6> -->" , иначе у Вас будет выходить 2 формы входа.



На всякий случай сделайте резервную копию оригинала!



Скачать бесплатно: архив с исходниками скрипта Форма входа + мини профиль 3D NEW





Download Turbobit.net



19.06.2011



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.