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Главная » Файлы » Софт » Графика

TBS Cover Editor v2.2.4.262

Загрузить, скачать Графика, TBS Cover Editor v2.2.4.262 бесплатно.

Скачать TBS Cover Editor v2.2.4.262 бесплатно

TBS Cover Editor v2.2.4.262 бесплатно и без регистрации

TBS Cover Editor v2.2.4.262 download free
14.06.2011, 09:26

TBS Cover Editor v2.2.4.262

TBS Cover Editor — отличный инструмент для создания качественных 3D коробок и обложек для дисков или книг. Обладая легким в понимании и использовании интерфейсе, TBS Cover Editor позволит быстро и без особых усилий создать качественную трехмерную коробку для вашего продукта всего за несколько минут. Для быстрого старта, программа имеет множество встроенных шаблонов коробок и обложек. Если же Вы хотите создать собственную обложку с нуля, то в программе имеются все необходимые для этого инструменты. Готовый результат Вы сможете сохранить в форматы PNG, JPEG, BMP или GIF.

Возможности TBS Cover Editor:
» Множество шаблонов коробок, обложек и книг
» Многофункциональный 2D редактор обложек с предпросмотром в 3D
» Мощный и быстрый движок для рендеринга готовой коробки
» Сохранение результата в форматы PNG, JPEG, GIF и BMP
» Встроенная коллекция векторных объектов для создания обложек
» Экспорт всех сторон обложки в растровые форматы
» Размещение каждого элемента обложки в отдельном слое
» Эффекты для каждого слоя: тень, подсветка, градиент и т.д.
» Возможность группирования слоев
» Предпросмотр результата в реальном времени при любом изменении



Год выпуска: 2011
Дом. страница: http://www.trueboxshot.com/TBSCoverEditor
Платформа/ОС: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: Английский
Размер: 26.92 MB

Скачать бесплатно: TBS Cover Editor v2.2.4.262



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Категория: Графика | Добавил: Galla | Теги: книг, TBS, дисков, обложек, Качественных, cover, Editor, создания, коробок, 3d
Просмотров: 1472 | Загрузок: 1465 | Рейтинг: 5.0/1 |

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создания качественных 3D коробок и обложек для дисков или книг
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