TBS Cover Editor v2.2.4.262



TBS Cover Editor — отличный инструмент для создания качественных 3D коробок и обложек для дисков или книг. Обладая легким в понимании и использовании интерфейсе, TBS Cover Editor позволит быстро и без особых усилий создать качественную трехмерную коробку для вашего продукта всего за несколько минут. Для быстрого старта, программа имеет множество встроенных шаблонов коробок и обложек. Если же Вы хотите создать собственную обложку с нуля, то в программе имеются все необходимые для этого инструменты. Готовый результат Вы сможете сохранить в форматы PNG, JPEG, BMP или GIF.



Возможности TBS Cover Editor:

» Множество шаблонов коробок, обложек и книг

» Многофункциональный 2D редактор обложек с предпросмотром в 3D

» Мощный и быстрый движок для рендеринга готовой коробки

» Сохранение результата в форматы PNG, JPEG, GIF и BMP

» Встроенная коллекция векторных объектов для создания обложек

» Экспорт всех сторон обложки в растровые форматы

» Размещение каждого элемента обложки в отдельном слое

» Эффекты для каждого слоя: тень, подсветка, градиент и т.д.

» Возможность группирования слоев

» Предпросмотр результата в реальном времени при любом изменении



Год выпуска: 2011

Дом. страница: http://www.trueboxshot.com/TBSCoverEditor

Платформа/ОС: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: Английский

Размер: 26.92 MB



Скачать бесплатно: TBS Cover Editor v2.2.4.262

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