TBS Cover Editor — отличный инструмент для создания качественных 3D коробок и обложек для дисков или книг. Обладая легким в понимании и использовании интерфейсе, TBS Cover Editor позволит быстро и без особых усилий создать качественную трехмерную коробку для вашего продукта всего за несколько минут. Для быстрого старта, программа имеет множество встроенных шаблонов коробок и обложек. Если же Вы хотите создать собственную обложку с нуля, то в программе имеются все необходимые для этого инструменты. Готовый результат Вы сможете сохранить в форматы PNG, JPEG, BMP или GIF.
Возможности TBS Cover Editor: » Множество шаблонов коробок, обложек и книг » Многофункциональный 2D редактор обложек с предпросмотром в 3D » Мощный и быстрый движок для рендеринга готовой коробки » Сохранение результата в форматы PNG, JPEG, GIF и BMP » Встроенная коллекция векторных объектов для создания обложек » Экспорт всех сторон обложки в растровые форматы » Размещение каждого элемента обложки в отдельном слое » Эффекты для каждого слоя: тень, подсветка, градиент и т.д. » Возможность группирования слоев » Предпросмотр результата в реальном времени при любом изменении
Год выпуска: 2011 Дом. страница: http://www.trueboxshot.com/TBSCoverEditor Платформа/ОС: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: Английский Размер: 26.92 MB