

По умолчанию расположение папки: http://ВАШ_САЙТ/imagesite/img3d/1a-1-.png



Однажды мне понадобилась подобная рамка типа Watermark/Вотермарк, и не нашел, тем более с исходниками. Так что, ежели кому понадобится - пользуйте.

Открываете архив, папку с исходниками "imagesite" заливаете в корень сайта.

Код (рамку) вставляете, куда Вашей душе угодно.



Примеры использования скрипта можно посмотреть здесь и здесь.



Скачать бесплатно Рамка 3D для шаблонов (7.50 Mb): Скачать с Turbobit.net



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