





Открываю цикл скриптов для uCoz - Времена года.



Всегда хочется, чтобы настроение было чуть-чуть лучше. И каждый раз смену времени года человек встречает с новыми чувствами, надеждами, и конечно настроением.



Алмазный блеск первых сосулек на мартовском солнце, их первая капель. Первая проталина, из под снега пробилась первая травка. В садах яблони-невесты облачились в белоснежные подвенечные платья и аромат яблоневого цвета залил весь город. Сирень с черёмухой, дефилируют у всех на виду, кто красивей, кто ароматней...



Вот мне и захотелось, чтобы частица этой прелести была на сайте.



Скрипт крохотный и сайт грузить не будет.



ВЕСНА



Установка:



Панель управления - Управление дизайном - Редактирование шаблонов - Глобальные блоки - Верхняя часть сайта.



И в самый верх вставляем код:







Правая сторона сайта



<!-- <Времена года> -->

<div style="position:fixed;right:0%;top:0px;"><img src="http://ваш сайт/imagesite/leto/leto_riht_120.png" border="0" alt="Весна, красна.." title="Времена года. Весна" /></div>

<!-- </Времена года> -->



Левая сторона сайта



<!-- <Времена года> -->

<div style="position:fixed;left:0%;top:0px;"><img src="http://ваш сайт/imagesite/leto/leto_riht_120.png" border="0" alt="Весна, красна.." title="Времена года. Весна" /></div>

<!-- </Времена года> -->



В архиве 4 рисунка, 2 (левый и правый) 120x120 и 2 64x64 (левый и правый).

Скачайте архив "vesna", распакуйте его.

Поместите папку "imagesite" (и лежащие там файлы) в корень Вашего сайта .

Выберите наиболее подходящий Вам рисунок и впишите его в код.



Всё.



Скачать с сервера: Времена года. Весна









. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.