Всегда хочется, чтобы настроение было чуть-чуть лучше. И каждый раз смену времени года человек встречает с новыми чувствами, надеждами, и конечно настроением.
Алмазный блеск первых сосулек на мартовском солнце, их первая капель. Первая проталина, из под снега пробилась первая травка. В садах яблони-невесты облачились в белоснежные подвенечные платья и аромат яблоневого цвета залил весь город. Сирень с черёмухой, дефилируют у всех на виду, кто красивей, кто ароматней...
Вот мне и захотелось, чтобы частица этой прелести была на сайте.
Скрипт крохотный и сайт грузить не будет.
ВЕСНА
Установка:
Панель управления - Управление дизайном - Редактирование шаблонов - Глобальные блоки - Верхняя часть сайта.
В архиве 4 рисунка, 2 (левый и правый) 120x120 и 2 64x64 (левый и правый). Скачайте архив "vesna", распакуйте его. Поместите папку "imagesite" (и лежащие там файлы) в корень Вашего сайта. Выберите наиболее подходящий Вам рисунок и впишите его в код.