



Наверное многим не нравится (или поднадоела) стандартная линия hr. Давайте попробуем ее изменить и немного разнообразим дизайн сайта:



Находим в нашем css следующую строку:

Панель управления => Дизайн => Управление дизайном CSS => Таблица стилей CSS







Code



hr {

color:#464646;

height:1px;

}



И заменяем ее на:



Code





/* Горизонтальная линия */

hr {

color:#88ABF2;

height:1px;

border-top:0px;

border-style:dashed;

}

/* ------------- */







Где: color:#88ABF2 ; - цвет линии (меняете цвет под свой дизайн)



Вот и всё. Теперь при вставке тега <hr> у Вас будут отображаться вот такие горизонтальные линии:







Удачи. Спасибо, что посетили нас.



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