Наверное многим не нравится (или поднадоела) стандартная линия hr. Давайте попробуем ее изменить и немного разнообразим дизайн сайта:
Находим в нашем css следующую строку:
Панель управления => Дизайн => Управление дизайном CSS => Таблица стилей CSS
Code
hr {
color:#464646;
height:1px;
}
И заменяем ее на:
Code
/* Горизонтальная линия */
hr {
color:#88ABF2;
height:1px;
border-top:0px;
border-style:dashed;
}
/* ------------- */
Где: color:#88ABF2; - цвет линии (меняете цвет под свой дизайн)
Вот и всё. Теперь при вставке тега <hr> у Вас будут отображаться вот такие горизонтальные линии:
Удачи. Спасибо, что посетили нас.
.
.
Уважаемый посетитель, Вы
зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.