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Скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения NEW
16.06.2011, 11:19
Вашему вниманию представлен, соответствующие файлобменникам. скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения Скрипт автоматически меняет ссылки для скачивания файлов, которые на Вашем сайте добавляют журналисты и меняет их на кнопки в формате *.png с именами файлообменников. Теперь скрипт работает и с ссылками сокращенными в системе u.to. В скрипт добавлена возможность идентификации заменяемой ссылки по тегу ,если в заменяемой ссылке пописан тег title с исходной ссылкой скачивания с файлобменника, то эта ссылка также будет заменена. title ВНИМАНИЕ!!! Добавлено 17 новых файлобменников (с кнопками), теперь скрипт поддерживает 31 файлобменник: Depositfiles.com Letitbit.net Vip-file.com Turbobit.net Unibytes.com FileSonic.com GigaPeta.com Upload.com.ua Shareflare.net UploadBox.com Hitfile.net RapidShare.com Hotfile.com Kilofile.com Upload24.net Uploading.com Bitoman.ru LetitFile.com FileServe.com Oron.com FilesMonster.com MegaUpload.com ExtaBit.com FileShare.in.ua Sms4file.com FileFactory.com BitShare.com File-bit.net SendItGlobal.com Fly Upload Badongo.com YouFireLink.com Установка: 1. Скачиваем архив 2. Распаковываем и содержимое, в том виде как оно там находится (в папке " otherlink") заливаем на сайт, т.е. у вас в корне сайта должна быть папка " otherlink" ,а в ней 31 изображение и файл скрипта. 3. Ставим на страницу материала и комментариев к ниму перед (каталог файлов, новости, блог, статьи или что там у вас) код скрипта: </body> Code <script type="text/javascript" src="/otherlink/otherlink.js"></script> А этот код в CSS: Code /* Автозамена ссылок */ .otherlink{ border:0; margin:3px 0 3px 0; } /* Конец Автозамена ссылок */ Вот и всё... P.S. Если вы хотите добавить еще какое-то изображение файлобменника, которого нет в списке, то откройте в редакторе файл скрипта и в коде перед последними двумя скобками вставьте }} Code if ( otherlink[k].href.substr(0,28) == 'ССЫЛКА НА САЙТ ФАЙЛОБМЕННИКА' ){ otherlink[k].innerHTML = '<img src="ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ" class="otherlink">'; } где, в выражении число otherlink[k].href.substr(0,28) это количество символов в 28 ССЫЛКЕ НА САЙТ ФАЙЛОБМЕННИКА ВНИМАНИЕ!!! Eсли в списке нет нужного Вам файлообменника, Вы всегда можете заказать кнопку на http://gsvg.ucoz.ru/! АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! Просто оставьте просьбу в комментариях и укажите требуемый файлообменник. Скрипт для сайтов с тёмным дизайном можно скачать - ЗДЕСЬ. Скачать бесплатно: Скрипт для uCoz: Замена ссылок для скачивания на изображения (11 Mb)
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Категория: Скрипты для uCoz | Добавил: Arkadievich
| Теги:
скрипт, на изображения, файлообменники, ucoz, замена, ссылок, new
Просмотров: 5827 | Загрузок: 5820
| Комментарии: 8
| Рейтинг: / 4.2 |
5
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Всего комментариев:
8
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Куда именно вставлять этот код
/* Автозамена ссылок */ .otherlink{ border:0; margin:3px 0 3px 0; } /* Конец Автозамена ссылок */
Просьба сделать только картинку Borncash.org Startfiles.org rapidgator.net rusfolder.com uploaded.net
зарание спс
Прошу прощения! СДелать кнопку СКАЧАТЬ С FILE-SPASE
Просьба сделать картинку "Скачать с File-Spase. Заранее СПАСИБО!!!
Просьба сделать только картинку "Скачать с disk.yandex.net"
Здравствуйте, так как я часто заливаю файлы на диск яндекса очень нужна картинка с надписью "Скачать с disk.yandex.net"
Заранее благодарен.
Здравствуйте, я хотел заказать кнопку на ifolder.ru
Помогите с скриптом,он мне весь шаблон портит.
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