Осень
Среда, 24.04.2024, 21:12

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Скрипты » Скрипты для uCoz

Скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения NEW

Загрузить, скачать Скрипты для uCoz, Скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения NEW бесплатно.

Скачать Скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения NEW бесплатно

Скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения NEW бесплатно и без регистрации

Скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения NEW download free
16.06.2011, 11:19
Скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения NEW


Вашему вниманию представлен, скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения соответствующие файлобменникам.
Скрипт автоматически меняет ссылки для скачивания файлов, которые на Вашем сайте добавляют журналисты и меняет их на кнопки в формате *.png с именами файлообменников.

Теперь скрипт работает и с ссылками сокращенными в системе u.to. В скрипт добавлена возможность идентификации заменяемой ссылки по тегу title,если в заменяемой ссылке пописан тег title с исходной ссылкой скачивания с файлобменника, то эта ссылка также будет заменена.

ВНИМАНИЕ!!!

Добавлено 17 новых файлобменников (с кнопками), теперь скрипт поддерживает 31 файлобменник:

Depositfiles.com
Letitbit.net
Vip-file.com
Turbobit.net
Unibytes.com
FileSonic.com
GigaPeta.com
Upload.com.ua
Shareflare.net
UploadBox.com
Hitfile.net
RapidShare.com
Hotfile.com
Kilofile.com
Upload24.net
Uploading.com
Bitoman.ru
LetitFile.com
FileServe.com
Oron.com
FilesMonster.com
MegaUpload.com
ExtaBit.com
FileShare.in.ua
Sms4file.com
FileFactory.com
BitShare.com
File-bit.net
SendItGlobal.com
Fly Upload
Badongo.com
YouFireLink.com

Установка:

1. Скачиваем архив

2. Распаковываем и содержимое, в том виде как оно там находится (в папке "otherlink") заливаем на сайт, т.е. у вас в корне сайта должна быть папка "otherlink" ,а в ней 31 изображение и файл скрипта.

3. Ставим на страницу материала и комментариев к ниму перед </body> (каталог файлов, новости, блог, статьи или что там у вас) код скрипта:

Code
<script type="text/javascript" src="/otherlink/otherlink.js"></script>

А этот код в CSS:

Code

/* Автозамена ссылок */
.otherlink{
  border:0;
  margin:3px 0 3px 0;
}
/* Конец Автозамена ссылок */


Вот и всё...

P.S. Если вы хотите добавить еще какое-то изображение файлобменника, которого нет в списке, то откройте в редакторе файл скрипта и в коде перед последними двумя скобками }} вставьте

Code

if ( otherlink[k].href.substr(0,28) == 'ССЫЛКА НА САЙТ ФАЙЛОБМЕННИКА' ){
  otherlink[k].innerHTML = '<img src="ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ" class="otherlink">';
  }

где, в выражении otherlink[k].href.substr(0,28) число 28 это количество символов в ССЫЛКЕ НА САЙТ ФАЙЛОБМЕННИКА

ВНИМАНИЕ!!!

Eсли в списке нет нужного Вам файлообменника, Вы всегда можете заказать кнопку на http://gsvg.ucoz.ru/! АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! Просто оставьте просьбу в комментариях и укажите требуемый файлообменник.

Скрипт для сайтов с тёмным дизайном можно скачать - ЗДЕСЬ.

Скачать бесплатно: Скрипт для uCoz: Замена ссылок для скачивания на изображения (11 Mb)




.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Скрипты для uCoz | Добавил: Arkadievich | Теги: скрипт, на изображения, файлообменники, ucoz, замена, ссылок, new
Просмотров: 5827 | Загрузок: 5820 | Комментарии: 8 | Рейтинг: 4.2/5 |
Похожие новости:

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

замена ссылок для скачивания на изображения NEW
Всего комментариев: 8
Куда именно вставлять этот код
/* Автозамена ссылок */
.otherlink{
border:0;
margin:3px 0 3px 0;
}
/* Конец Автозамена ссылок */
Просьба сделать только картинку Borncash.org Startfiles.org rapidgator.net rusfolder.com uploaded.net
зарание спс
Прошу прощения! СДелать кнопку СКАЧАТЬ С FILE-SPASE
Просьба сделать картинку "Скачать с File-Spase. Заранее СПАСИБО!!!
Просьба сделать только картинку "Скачать с disk.yandex.net"
Здравствуйте, так как я часто заливаю файлы на диск яндекса очень нужна картинка с надписью "Скачать с disk.yandex.net"
Заранее благодарен.
Здравствуйте, я хотел заказать кнопку на ifolder.ru
Помогите с скриптом,он мне весь шаблон портит.

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank