





Вашему вниманию представлен, скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения соответствующие файлобменникам.

Скрипт автоматически меняет ссылки для скачивания файлов, которые на Вашем сайте добавляют журналисты и меняет их на кнопки в формате *.png с именами файлообменников.



Теперь скрипт работает и с ссылками сокращенными в системе u.to. В скрипт добавлена возможность идентификации заменяемой ссылки по тегу title ,если в заменяемой ссылке пописан тег title с исходной ссылкой скачивания с файлобменника, то эта ссылка также будет заменена.



ВНИМАНИЕ!!!



Добавлено 17 новых файлобменников (с кнопками), теперь скрипт поддерживает 31 файлобменник:



Depositfiles.com

Letitbit.net

Vip-file.com

Turbobit.net

Unibytes.com

FileSonic.com

GigaPeta.com

Upload.com.ua

Shareflare.net

UploadBox.com

Hitfile.net

RapidShare.com

Hotfile.com

Kilofile.com

Upload24.net

Uploading.com

Bitoman.ru

LetitFile.com

FileServe.com

Oron.com

FilesMonster.com

MegaUpload.com

ExtaBit.com

FileShare.in.ua

Sms4file.com

FileFactory.com

BitShare.com

File-bit.net

SendItGlobal.com

Fly Upload

Badongo.com

YouFireLink.com



Установка:



1. Скачиваем архив



2. Распаковываем и содержимое, в том виде как оно там находится (в папке "otherlink") заливаем на сайт, т.е. у вас в корне сайта должна быть папка "otherlink" ,а в ней 31 изображение и файл скрипта.



3. Ставим на страницу материала и комментариев к ниму перед </body> (каталог файлов, новости, блог, статьи или что там у вас) код скрипта:



Code

<script type="text/javascript" src="/otherlink/otherlink.js"></script>



А этот код в CSS:



Code



/* Автозамена ссылок */

.otherlink{

border:0;

margin:3px 0 3px 0;

}

/* Конец Автозамена ссылок */





Вот и всё...



P.S. Если вы хотите добавить еще какое-то изображение файлобменника, которого нет в списке, то откройте в редакторе файл скрипта и в коде перед последними двумя скобками }} вставьте



Code



if ( otherlink[k].href.substr(0,28) == 'ССЫЛКА НА САЙТ ФАЙЛОБМЕННИКА' ){

otherlink[k].innerHTML = '<img src="ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ" class="otherlink">';

}



где, в выражении otherlink[k].href.substr(0,28) число 28 это количество символов в ССЫЛКЕ НА САЙТ ФАЙЛОБМЕННИКА



ВНИМАНИЕ!!!



Eсли в списке нет нужного Вам файлообменника, Вы всегда можете заказать кнопку на http://gsvg.ucoz.ru/ ! АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! Просто оставьте просьбу в комментариях и укажите требуемый файлообменник .



Скрипт для сайтов с тёмным дизайном можно скачать - ЗДЕСЬ.



Скачать бесплатно: Скрипт для uCoz: Замена ссылок для скачивания на изображения (11 Mb)





Скачать с Turbobit.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.